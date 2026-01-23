Noticias Mendoza

Mendoza
Bien posicionada

Mendoza afronta 2026 con una cobertura del 80% de su deuda en dólares

Un informe de Politikon Chaco revela que Mendoza cuenta con depósitos por US$86 millones para afrontar vencimientos por US$107,7 millones en 2026. El nivel de cobertura la ubica por encima del promedio nacional, en un escenario marcado por la escasez de divisas y la necesidad de refinanciar deuda.

Mendoza inicia el ciclo financiero de 2026 con una posición relativamente sólida en materia de liquidez en dólares, en comparación con otras provincias argentinas con títulos públicos emitidos en moneda extranjera. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, la provincia alcanza una cobertura del 80% de sus vencimientos de capital e intereses previstos para el año, un ratio superior al promedio nacional del 61%.

Gestión Petri: desde Mendoza confirman la grave crisis financiera de FAdeA

¿Cuál es la situación de Mendoza frente a sus vencimientos en dólares?

De acuerdo al relevamiento, Mendoza enfrenta vencimientos por US$107,7 millones durante 2026 y cuenta con depósitos por US$86 millones, lo que le permite cubrir gran parte de sus compromisos sin recurrir de inmediato al mercado financiero o a nuevas fuentes de divisas.

Este nivel de respaldo coloca a la provincia en un grupo intermedio-alto, lejos de los distritos con cobertura nula o casi inexistente, y por encima de jurisdicciones con mayor volumen de deuda.

¿Cómo se posiciona Mendoza en el contexto nacional?

El informe analiza trece jurisdicciones argentinas con deuda en moneda extranjera, que en conjunto acumulan US$1.507 millones en depósitos, frente a vencimientos que superan ampliamente ese monto.

Mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra una posición de holgura —con depósitos que cubren 2,5 veces sus obligaciones—, seis provincias presentan niveles de cobertura cercanos a cero, entre ellas Chaco, Chubut, Entre Ríos, Neuquén, Salta y Santa Fe.

En ese escenario, Mendoza se destaca como una de las provincias con mejor equilibrio financiero de corto plazo.

¿Qué provincias concentran los mayores vencimientos en 2026?

En términos nominales, Mendoza se encuentra lejos de los distritos con mayor carga de deuda. El ranking de vencimientos es encabezado por la provincia de Buenos Aires, con US$784 millones, seguida por CABA con US$376,8 millones y Córdoba con US$225,9 millones.

Si bien el monto mendocino es considerablemente menor, el contexto macroeconómico y la restricción de divisas obligan a una administración prudente de los recursos disponibles.

La magnitud de la crisis argentina genera un dilema para Estados Unidos

¿Qué advierte el informe sobre estos indicadores?

El análisis de Politikon Chaco aclara que los ratios de cobertura reflejan liquidez de corto plazo, pero no la solvencia fiscal estructural de las provincias. Los depósitos pueden variar por nuevas emisiones, pagos corrientes u operaciones financieras puntuales.

Los datos se basan en información oficial de los ministerios de Economía provinciales y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con corte a noviembre de 2025.

¿Qué alternativas evalúan las provincias ante la falta de dólares?

Ante un escenario de ingresos fiscales debilitados, varias provincias analizan estrategias de mercado para cumplir con sus compromisos. Aunque no existen restricciones formales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), hacerlo implica una alta erogación en pesos, lo que limita el margen de maniobra.

Algunas jurisdicciones avanzan en refinanciamientos o nuevas colocaciones para estirar plazos y mejorar sus perfiles de deuda, mientras que otras dependen de financiamiento externo inmediato.

Aclaraciones del informe

El relevamiento excluye los bonos de La Rioja, en situación de default desde 2024, y los títulos en euros de la provincia de Buenos Aires. Además, en los casos de Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, el peso del ratio de depósitos es menor debido a que sus títulos cuentan con garantía de regalías.

