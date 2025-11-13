El vicepresidente de FAdeA, Emilio Magnaghi, mendocino y principal referente de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, reconoció que la empresa atraviesa una “crisis estructural sin precedentes” y advirtió sobre riesgo operativo y patrimonial.

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), dependiente del Ministerio de Defensa que aún está bajo la administración de Luis Petri, atraviesa una de sus peores etapas desde su reestatización. Recortes de personal, deudas con proveedores y contratos frenados llevaron a la planta cordobesa al borde del colapso.

La confirmación del crítico escenario llegó de manera oficial y fue divulgada por LaPolíticaOnline: Emilio Magnaghi, vicepresidente de FAdeA y reconocido empresario mendocino -además de ser referente de la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz es propietario del diario digital Ciudadano News- , advirtió por escrito al Ministerio de Defensa sobre la gravedad de la situación y el riesgo de paralización total.

La carta de Magnaghi: “Crisis estructural sin precedentes”

Según una carta fechada el 20 de octubre, dirigida a la Secretaría de Inversiones y Producción del Ministerio de Defensa, Magnaghi alertó sobre una “crisis estructural sin precedentes” tanto operativa como financiera.

En el documento, el funcionario precisó que la deuda con la Fuerza Aérea supera los $3.800 millones, mientras que los compromisos con proveedores nacionales e internacionales rondan los $270 mil millones.

Estos números colocan a FAdeA con “patrimonio neto negativo” y “liquidez operativa prácticamente nula”, según advirtió el vicepresidente.

Producción detenida y contratos en riesgo

Magnaghi detalló que todas las líneas de producción para la Fuerza Aérea están paralizadas, ya que los recursos fueron derivados a los preparativos para la incorporación de los aviones F-16.

Esta parálisis compromete la fabricación y mantenimiento de aeronaves IA-63 Pampa y C-130 Hércules, además de haber significado la pérdida de un contrato internacional con Embraer, valuado en 70 millones de dólares.

Contexto político y laboral

El 90% de la facturación de FAdeA depende de contratos con el Estado nacional, en especial del Ministerio de Defensa, que todavía no confirmó nuevos acuerdos con la Fuerza Aérea.

Desde el propio ministerio, la jefa de Gabinete y posible sucesora de Luis Petri, Luciana Carrasco, reconoció semanas atrás los problemas económicos, pero sostuvo que “no pueden ser los contratos de Defensa los que la salven”.

Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos denunció la pérdida de más de 100 empleos y la aplicación de un Plan Preventivo de Crisis que redujo la semana laboral a tres días, con suspensiones rotativas y recortes salariales hasta fines de noviembre.

El futuro de FAdeA: negociaciones con Córdoba

En medio del escenario de incertidumbre, el gobierno nacional habría analizado la posibilidad de transferir FAdeA a la Provincia de Córdoba, lo que permitiría compensar deudas entre ambas jurisdicciones.

Aunque hubo conversaciones durante 2024 y principios de 2025, no se alcanzó un acuerdo. Desde el entorno de Magnaghi explicaron que Córdoba evalúa transformar la planta en una fábrica industrial multipropósito, sin abandonar la reparación aeronáutica.