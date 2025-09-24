Noticias Mendoza

Mendoza
Estado del tiempo

Mendoza espera tormentas, viento Zonda y nevadas en alta montaña

El meteorólogo, Christian Garavaglia, adelantó en Radio Jornada, “excelentes condiciones de tiempo” para el jueves y advirtió cambios para el viernes con la llegada del viento Zonda

Vuelve el mal tiempo a Mendoza con el ingreso de un frente frío bastante anticipado para este viernes lo que producirá con el primer movimiento de las masas de aire en altura la ocurrencia de viento Zonda.

Este fenómeno meteorológico, que viene desde la zona del océano Pacífico y cruzará la Cordillera de los Andes, impactará en zonas de la Argentina, especialmente a la altura Mendoza, luego llegará a San Luis y finalmente a La Pampa.

Nubes sobre Argentina el miércoles 24 de setiembre a las 15.27 / Windy.com
Nubes sobre Argentina el miércoles 24 de setiembre a las 15.27 / Windy.com

El meteorólogo, Christian Garavaglia, adelantó en Radio Jornada, que el jueves tendrá “excelentes condiciones de tiempo”. Aunque remarcó que hay una alerta “por viento norte con ráfagas y está abarcando justamente la parte noreste de la provincia de Mendoza. No a la ciudad de Mendoza, pero sí a la parte noreste porque puede haber algunas ráfagas localmente fuertes del norte”. 

Vuelve el frío a Mendoza este viernes:

Según preciso Garavaglia, para este viernes se espera el retorno de nevadas en alta montaña y una intensificación del viento. Existe una alta probabilidad de viento Zonda en precordillera, el cual podría ser intenso en el inicio del fin de semana. Distintos puntos del Valle de Uco, Malargüe y zonas de Uspallata seguramente experimentarán este viento. Cabe destacar que, para el jueves, lo que se sentirá será el característico viento norte, que incrementa las temperaturas y no debe confundirse con el Zonda.

Mendoza: vuelve el mal tiempo con tormentas, viento zonda y nevadas en alta montaña

En la capital mendocina, el frente ingresará con ráfagas de viento sur importantes durante la tarde y noche. Estas ráfagas pueden ser muy fuertes, alcanzando velocidades de 50 km/h incluso un poco más en el sector sur de la ciudad.

Tormentas aisladas y fuertes

El frente frío también llegará con la previsión de tormentas. Es posible que algunos sean localmente fuertes, especialmente en la parte sur y en la parte este de la provincia, más cerca del límite con San Luis. Donde se prevé una alta inestabilidad para la tarde del viernes. La capital mendocina también tiene pronósticos de formación de tormentas aisladas para la tarde y noche del viernes.

El panorama de inestabilidad, sin embargo, se recompone rápidamente, aunque las temperaturas bajarán levemente.

