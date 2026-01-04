Mendoza fue el destino más barato de Argentina para vacacionar en verano

Un relevamiento de Focus Market reveló que la provincia ofreció el menor costo total en aéreos y alojamiento para una familia tipo, superando a destinos como Bariloche y Mar del Plata.

Mendoza se posicionó como el destino turístico más económico de Argentina para vacacionar durante el último verano, de acuerdo a un estudio elaborado por la consultora Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X. El informe analizó los costos de aéreos y alojamiento en hoteles tres estrellas para una estadía de 14 noches, contemplando a una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores.

Según los datos relevados, organizar un viaje a Mendoza tuvo un costo total estimado de $3.610.467, el más bajo entre los destinos analizados. En comparación, el mismo paquete turístico en Bariloche alcanzó los $7.693.084, mientras que en Mar del Plata se ubicó en $5.121.156.

¿Por qué Mendoza fue el destino más económico para vacacionar?

El informe destaca que Mendoza logró combinar precios competitivos con una oferta turística sólida y diversa. Tras la publicación del estudio, la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, subrayó que el resultado refleja el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado.

“Es muy importante que un estudio independiente y de carácter nacional demuestre que Mendoza es un destino turístico atractivo durante todo el año y que ratifique que la provincia ofrece precios muy competitivos, tanto en lo económico como en la calidad de las prestaciones”, señaló Testa.

La funcionaria también remarcó que el sector empresario supo adaptar costos y propuestas a la nueva realidad macroeconómica, y que la Provincia acompañó este proceso con una reducción en la alícuota de Ingresos Brutos para alojamientos y gastronomía durante el presente año.

¿Cuáles fueron los destinos más buscados por los argentinos?

Otro de los puntos relevantes del relevamiento indica que, al planificar las vacaciones, los argentinos priorizaron la costa atlántica, la Patagonia y la región de Cuyo. Dentro de esta última, se destacaron especialmente las búsquedas vinculadas a tres destinos mendocinos: Mendoza capital, San Rafael y Uspallata.

En el ranking de preferencias también aparecen el Noroeste argentino y las sierras de Córdoba, aunque con menor volumen de búsquedas.

¿Qué tendencia se observa de cara al verano 2026?

El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que de cara al verano 2026 se registra un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana. Esta tendencia está impulsada por un mayor cuidado del gasto y la búsqueda de experiencias más frecuentes, pero de menor duración.

En paralelo, desde el Emetur señalaron que durante 2025 el Gobierno de Mendoza llevó adelante más de 120 acciones de promoción turística a nivel nacional e internacional, en articulación con el sector privado.

¿Qué incluyen las “Mansas propuestas” para el verano en Mendoza?

En el marco de la campaña Mendoza, manso destino, la provincia lanzó tres acciones específicas para la temporada estival, vigentes hasta el 15 de febrero, desarrolladas junto al sector privado.

Las iniciativas apuntan a ofrecer paquetes turísticos accesibles y prácticamente armados:

Manso Menú : menú de tres pasos más una bebida, con un precio máximo de $35.000. La propuesta comenzó el 15 de agosto y fue extendida hasta febrero por su alto nivel de adhesión.

: menú de tres pasos más una bebida, con un precio máximo de $35.000. La propuesta comenzó el 15 de agosto y fue extendida hasta febrero por su alto nivel de adhesión. Mansa Bodega : visitas guiadas con degustación en bodegas mendocinas, con un valor de hasta $15.000 y beneficios adicionales en algunos casos.

: visitas guiadas con degustación en bodegas mendocinas, con un valor de hasta $15.000 y beneficios adicionales en algunos casos. Manso Alojamiento: una noche en habitación doble con desayuno, con precios que van desde $45.000 hasta un máximo de $100.000.

Todas las propuestas y los prestadores adheridos pueden consultarse en el sitio oficial de turismo de la provincia, donde también es posible filtrar por zonas, tipo de alojamiento y servicios.