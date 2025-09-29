La práctica se realizó en la Base Cóndor sobre un fuego controlado, con la participación de aeroevacuadores del Cuerpo de Aviación Policial y de los bomberos voluntarios de Las Heras.

Helicópteros del Cuerpo de Aviación Policial (CAP) realizaron un simulacro de combate de incendios con el sistema “Bambi Bucket”, un dispositivo que permite cargar y descargar grandes volúmenes de agua desde el aire con precisión.

La práctica se desarrolló sobre un fuego controlado en la Base Cóndor y contó con la participación de todo el personal del CAP, incluidos los aeroevacuadores, junto a bomberos voluntarios de Las Heras que se capacitan en esta técnica.

El ejercicio puso a prueba la coordinación de los equipos y la destreza necesaria para operar en emergencias reales, donde cada segundo resulta decisivo. “Esta técnica requiere precisión y destreza al cargar y descargar agua desde el aire utilizando un sistema especializado”, explicó el comisario Carlos Fernando Bustos, jefe del CAP.

Asimismo, Bustos detalló que “la práctica constante asegura que estén listos para responder con rapidez y eficiencia ante emergencias, garantizando siempre la seguridad”.