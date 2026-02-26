Mendoza endurece el presentismo escolar: quienes no cumplan deberán rendir todo en diciembre

El ciclo lectivo 2026 comenzó con nuevas reglas en Mendoza: se exige un mínimo del 80% de asistencia anual y habrá repetición en primer grado para quienes no logren alfabetizarse. El calendario prevé 190 días de clases.

Las clases ya comenzaron en Mendoza para nivel inicial y primaria, pero el dato más relevante del ciclo lectivo 2026 es el cambio en las reglas de asistencia: los estudiantes que no alcancen el 80% de presentismo deberán rendir la totalidad de los contenidos en diciembre, sin importar si aprobaron durante el año. La medida también se aplicará en el nivel secundario y marca un giro en la política educativa provincial.

¿Qué exige la nueva normativa de asistencia en Mendoza?

La nueva disposición establece que los alumnos deben cumplir con un mínimo del 80% de asistencia a lo largo del año calendario. Esto implica que quienes superen el 20% de inasistencias quedarán obligados a rendir todas las materias en diciembre, incluso aquellas que hayan aprobado durante el cursado regular.

La decisión forma parte de una estrategia oficial para reforzar la presencialidad en las aulas y garantizar el cumplimiento efectivo de los contenidos pedagógicos.

El calendario escolar 2026 fijó un total de 190 días de clases, en línea con las metas educativas nacionales. Los estudiantes que cumplan con el porcentaje de asistencia requerido y aprueben las materias finalizarán el ciclo el 30 de noviembre. En cambio, quienes deban participar en instancias de recuperación o rendir materias asistirán hasta el 18 de diciembre.

¿Cómo impacta la medida en el nivel secundario?

En el caso del nivel medio, el primer año comenzó con tres jornadas de ambientación destinadas a facilitar la transición desde la primaria. El resto de los cursos iniciará formalmente el 2 de marzo bajo las mismas reglas de exigencia en materia de asistencia.

La penalización por inasistencias superiores al 20% también alcanzará a los estudiantes secundarios. Es decir, aunque hayan aprobado durante el año, si no cumplen con el 80% de presentismo deberán rendir las asignaturas en las mesas de diciembre.

La modificación introduce un criterio más estricto respecto de años anteriores, cuando el desempeño académico tenía mayor peso que la cantidad de faltas acumuladas.

¿Qué pasa con primer grado y la alfabetización?

Uno de los cambios más significativos se implementó en primer grado de la primaria. Se dispuso la repetición obligatoria para los alumnos que no logren adquirir habilidades básicas de lectura, escritura y reconocimiento de números.

La medida apunta a evitar que las dificultades cognitivas se trasladen a los años superiores. Desde el enfoque oficial, garantizar una alfabetización sólida en los primeros años es clave para mejorar los resultados educativos generales.

Este criterio representa una modificación respecto de la política de promoción acompañada que rigió en etapas anteriores del sistema educativo provincial, donde se priorizaba la continuidad del alumno con apoyo pedagógico complementario.

¿Cuándo termina el ciclo lectivo 2026 en Mendoza?

El calendario establece que las actividades regulares se extenderán hasta el 30 de noviembre para quienes cumplan con los requisitos académicos y de asistencia.

Para los estudiantes que deban recuperar saberes o rendir materias por inasistencias o bajo rendimiento, las actividades se prolongarán hasta el 18 de diciembre.

Con los 190 días previstos, Mendoza busca consolidar un esquema que priorice la continuidad pedagógica, la permanencia en las aulas y el cumplimiento de objetivos curriculares.

¿Qué provincias comenzaron las clases junto a Mendoza?

Mendoza inició el ciclo lectivo junto a la Ciudad de Buenos Aires, además de las provincias de Neuquén y Santa Cruz.

Otras jurisdicciones del país adelantaron el regreso a clases entre el 18 y el 24 de febrero, en función de sus propios calendarios escolares.

¿Qué busca la Provincia con estas modificaciones?

El endurecimiento del régimen de asistencia responde a una preocupación creciente por la pérdida de días efectivos de clase y el impacto que ello tiene en los aprendizajes.

Al exigir un piso de presencialidad del 80%, las autoridades educativas buscan:

Reforzar el vínculo entre alumno y escuela.

Reducir la discontinuidad pedagógica.

Asegurar que los contenidos se desarrollen de manera completa.

Mejorar los indicadores de alfabetización temprana.

La combinación de mayor exigencia en asistencia y repetición en primer grado marca una orientación más estricta en materia educativa.

Con el ciclo lectivo 2026 ya en marcha, la Provincia apuesta a un esquema que prioriza la presencia en el aula como condición indispensable para aprobar el año. La implementación efectiva de estas medidas y su impacto en los indicadores de aprendizaje serán claves para evaluar el alcance real de esta reforma en el sistema educativo mendocino.