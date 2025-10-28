Hasta el jueves, la provincia tendrá días con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, pero el viernes se anticipa viento Zonda en precordillera y Malargüe, junto con posibles tormentas y caída de granizo en varias zonas. Defensa Civil mantiene el seguimiento.

TABLA RESUMEN DEL PRONÓSTICO

Día Viento Nubosidad Temp. mínima Temp. máxima Observaciones Martes 28/10 Brisa leve E→O (12-21 hs) Parcial, despejado en Valle de Uco y Malargüe -3 a 3 °C 16 °C Heladas parciales en Valle de Uco y Malargüe Miércoles 29/10 Leve N→S (10-21 hs) Seminublado en Malargüe, despejado resto -1 a 4 °C 22 °C Probabilidad de lluvias débiles en llano de Malargüe y Oeste Valle de Uco Jueves 30/10 Débil N→S (10 hs en adelante) Despejado 2 a 7 °C 26 °C Jornada soleada, viento débil en franja Este Viernes 31/10 (anticipo) Viento Zonda en precordillera y Malargüe Desarrollo de tormentas por la tarde/noche — — Tormentas en Sur, Valle de Uco, Gran Mendoza y Este; posible granizo

Martes 28/10: cielo despejado y temperaturas frescas

Se espera una leve circulación de viento de este a oeste entre las 12:00 y las 21:00 horas, afectando principalmente la zona Este y Sur de Mendoza.

El cielo estará despejado en Valle de Uco y Malargüe durante la mañana, mientras que el resto del Este, Norte y Sur tendrá nubosidad parcial, despejándose hacia la tarde salvo en Santa Rosa y La Paz.

En alta montaña, se mantendrá cielo despejado durante toda la jornada. Las mínimas oscilarán entre -3 °C y 3 °C según la región, y la máxima promedio provincial alcanzará los 16 °C.

Miércoles 29/10: probabilidad de lluvias débiles

El viento será leve del norte al sur de 10:00 a 21:00 horas, afectando principalmente zona Este y Sur, y en menor medida Valle de Uco y Gran Mendoza.

El amanecer será seminublado en Malargüe y despejado en el resto de la provincia. Desde la tarde-noche se espera probabilidad de lluvias débiles en llano de Malargüe y Oeste del Valle de Uco, asociadas al mal tiempo en alta montaña, donde se prevén precipitaciones moderadas en sectores Sur y Central, mejorando hacia la madrugada del jueves.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre -1 °C y 4 °C, con máxima promedio provincial de 22 °C.

Jueves 30/10: jornada soleada

Se anticipa circulación débil de viento de norte a sur desde la mañana, especialmente en la franja Este provincial.

El cielo amanecerá seminublado en la zona Sur y despejado en el resto de Mendoza, despejándose completamente hacia media mañana y manteniéndose así durante todo el día.

Las temperaturas mínimas estarán entre 2 °C y 7 °C, con máxima promedio provincial de 26 °C. En alta montaña, el cielo permanecerá despejado.

Viernes 31/10: alerta por viento Zonda y tormentas

Se prevé viento Zonda en toda la precordillera, Malargüe y Valle de Uspallata.

Además, se espera el desarrollo de tormentas desde la tarde (17:00-18:00 hs.) en la zona Sur, extendiéndose hacia Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este durante la noche, con posibilidad de caída de granizo.

La situación será monitoreada por la Dirección Provincial de Defensa Civil.

Recomendaciones

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del pronóstico, respetar las indicaciones oficiales ante la ocurrencia de viento Zonda y tormentas, y extremar precauciones en zonas de alta montaña y precordillera.