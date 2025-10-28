Hasta el jueves, la provincia tendrá días con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, pero el viernes se anticipa viento Zonda en precordillera y Malargüe, junto con posibles tormentas y caída de granizo en varias zonas. Defensa Civil mantiene el seguimiento.
TABLA RESUMEN DEL PRONÓSTICO
|Día
|Viento
|Nubosidad
|Temp. mínima
|Temp. máxima
|Observaciones
|Martes 28/10
|Brisa leve E→O (12-21 hs)
|Parcial, despejado en Valle de Uco y Malargüe
|-3 a 3 °C
|16 °C
|Heladas parciales en Valle de Uco y Malargüe
|Miércoles 29/10
|Leve N→S (10-21 hs)
|Seminublado en Malargüe, despejado resto
|-1 a 4 °C
|22 °C
|Probabilidad de lluvias débiles en llano de Malargüe y Oeste Valle de Uco
|Jueves 30/10
|Débil N→S (10 hs en adelante)
|Despejado
|2 a 7 °C
|26 °C
|Jornada soleada, viento débil en franja Este
|Viernes 31/10 (anticipo)
|Viento Zonda en precordillera y Malargüe
|Desarrollo de tormentas por la tarde/noche
|—
|—
|Tormentas en Sur, Valle de Uco, Gran Mendoza y Este; posible granizo
Martes 28/10: cielo despejado y temperaturas frescas
Se espera una leve circulación de viento de este a oeste entre las 12:00 y las 21:00 horas, afectando principalmente la zona Este y Sur de Mendoza.
El cielo estará despejado en Valle de Uco y Malargüe durante la mañana, mientras que el resto del Este, Norte y Sur tendrá nubosidad parcial, despejándose hacia la tarde salvo en Santa Rosa y La Paz.
En alta montaña, se mantendrá cielo despejado durante toda la jornada. Las mínimas oscilarán entre -3 °C y 3 °C según la región, y la máxima promedio provincial alcanzará los 16 °C.
Miércoles 29/10: probabilidad de lluvias débiles
El viento será leve del norte al sur de 10:00 a 21:00 horas, afectando principalmente zona Este y Sur, y en menor medida Valle de Uco y Gran Mendoza.
El amanecer será seminublado en Malargüe y despejado en el resto de la provincia. Desde la tarde-noche se espera probabilidad de lluvias débiles en llano de Malargüe y Oeste del Valle de Uco, asociadas al mal tiempo en alta montaña, donde se prevén precipitaciones moderadas en sectores Sur y Central, mejorando hacia la madrugada del jueves.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre -1 °C y 4 °C, con máxima promedio provincial de 22 °C.
Jueves 30/10: jornada soleada
Se anticipa circulación débil de viento de norte a sur desde la mañana, especialmente en la franja Este provincial.
El cielo amanecerá seminublado en la zona Sur y despejado en el resto de Mendoza, despejándose completamente hacia media mañana y manteniéndose así durante todo el día.
Las temperaturas mínimas estarán entre 2 °C y 7 °C, con máxima promedio provincial de 26 °C. En alta montaña, el cielo permanecerá despejado.
Viernes 31/10: alerta por viento Zonda y tormentas
Se prevé viento Zonda en toda la precordillera, Malargüe y Valle de Uspallata.
Además, se espera el desarrollo de tormentas desde la tarde (17:00-18:00 hs.) en la zona Sur, extendiéndose hacia Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este durante la noche, con posibilidad de caída de granizo.
La situación será monitoreada por la Dirección Provincial de Defensa Civil.
Recomendaciones
Se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del pronóstico, respetar las indicaciones oficiales ante la ocurrencia de viento Zonda y tormentas, y extremar precauciones en zonas de alta montaña y precordillera.