API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Mendoza
Alerta meteorológica en Mendoza: se esperan tormentas y viento Zonda este viernes

Hasta el jueves, la provincia tendrá días con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, pero el viernes se anticipa viento Zonda en precordillera y Malargüe, junto con posibles tormentas y caída de granizo en varias zonas. Defensa Civil mantiene el seguimiento.

TABLA RESUMEN DEL PRONÓSTICO

DíaVientoNubosidadTemp. mínimaTemp. máximaObservaciones
Martes 28/10Brisa leve E→O (12-21 hs)Parcial, despejado en Valle de Uco y Malargüe-3 a 3 °C16 °CHeladas parciales en Valle de Uco y Malargüe
Miércoles 29/10Leve N→S (10-21 hs)Seminublado en Malargüe, despejado resto-1 a 4 °C22 °CProbabilidad de lluvias débiles en llano de Malargüe y Oeste Valle de Uco
Jueves 30/10Débil N→S (10 hs en adelante)Despejado2 a 7 °C26 °CJornada soleada, viento débil en franja Este
Viernes 31/10 (anticipo)Viento Zonda en precordillera y MalargüeDesarrollo de tormentas por la tarde/nocheTormentas en Sur, Valle de Uco, Gran Mendoza y Este; posible granizo

Martes 28/10: cielo despejado y temperaturas frescas

Se espera una leve circulación de viento de este a oeste entre las 12:00 y las 21:00 horas, afectando principalmente la zona Este y Sur de Mendoza.
El cielo estará despejado en Valle de Uco y Malargüe durante la mañana, mientras que el resto del Este, Norte y Sur tendrá nubosidad parcial, despejándose hacia la tarde salvo en Santa Rosa y La Paz.
En alta montaña, se mantendrá cielo despejado durante toda la jornada. Las mínimas oscilarán entre -3 °C y 3 °C según la región, y la máxima promedio provincial alcanzará los 16 °C.

Miércoles 29/10: probabilidad de lluvias débiles

El viento será leve del norte al sur de 10:00 a 21:00 horas, afectando principalmente zona Este y Sur, y en menor medida Valle de Uco y Gran Mendoza.
El amanecer será seminublado en Malargüe y despejado en el resto de la provincia. Desde la tarde-noche se espera probabilidad de lluvias débiles en llano de Malargüe y Oeste del Valle de Uco, asociadas al mal tiempo en alta montaña, donde se prevén precipitaciones moderadas en sectores Sur y Central, mejorando hacia la madrugada del jueves.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre -1 °C y 4 °C, con máxima promedio provincial de 22 °C.

Jueves 30/10: jornada soleada

Se anticipa circulación débil de viento de norte a sur desde la mañana, especialmente en la franja Este provincial.
El cielo amanecerá seminublado en la zona Sur y despejado en el resto de Mendoza, despejándose completamente hacia media mañana y manteniéndose así durante todo el día.
Las temperaturas mínimas estarán entre 2 °C y 7 °C, con máxima promedio provincial de 26 °C. En alta montaña, el cielo permanecerá despejado.

Viernes 31/10: alerta por viento Zonda y tormentas

Se prevé viento Zonda en toda la precordillera, Malargüe y Valle de Uspallata.
Además, se espera el desarrollo de tormentas desde la tarde (17:00-18:00 hs.) en la zona Sur, extendiéndose hacia Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este durante la noche, con posibilidad de caída de granizo.
La situación será monitoreada por la Dirección Provincial de Defensa Civil.

Recomendaciones

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del pronóstico, respetar las indicaciones oficiales ante la ocurrencia de viento Zonda y tormentas, y extremar precauciones en zonas de alta montaña y precordillera.

