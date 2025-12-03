Noticias Mendoza

Cómo sigue el plan

Mendoza redujo hasta un 90% los mosquitos del dengue con machos estériles

Ensayos realizados por Iscamen y municipios muestran resultados inéditos en el control del Aedes aegypti mediante la técnica del insecto estéril. Ahora avanza una nueva etapa para optimizar la calidad de los mosquitos liberados y planificar futuras intervenciones.

Los primeros ensayos territoriales con mosquitos machos estériles en Mendoza arrojaron resultados contundentes: en zonas intervenidas de Guaymallén, la población silvestre de Aedes aegypti cayó hasta un 90%. Tras este éxito, la Bioplanta del Iscamen avanza con nuevos estudios para mejorar la calidad de los ejemplares y fortalecer su competitividad frente a machos silvestres.

Mendoza perfecciona su lucha contra el dengue con mosquitos estériles

¿Qué busca Mendoza con los nuevos ensayos de mosquitos estériles?

La provincia está optimizando la línea de cría para mejorar la calidad y competitividad de los machos estériles, en articulación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Estas evaluaciones permitirán planificar futuras liberaciones en territorio con mejores resultados.

¿Qué resultados dejaron las primeras liberaciones en 2024?

Tras más de cinco años de trabajo de laboratorio, en 2024 se realizaron los primeros ensayos con liberaciones controladas en barrios de Guaymallén. El objetivo: evaluar la técnica del insecto estéril (TIE) como herramienta complementaria al manejo integrado de plagas.
Los análisis mostraron que, entre marzo y junio, la población silvestre se redujo un 90% en las áreas intervenidas.

¿Cómo se midió la reducción del Aedes aegypti?

Se compararon dos zonas:

  • Área con monitoreo y liberación de machos estériles producidos en la Bioplanta del Iscamen.
  • Área testigo, solo con monitoreo.
    El resultado fue concluyente: la relación pasó de 10 mosquitos silvestres a solo 1 en el sector intervenido.

¿En qué consiste la técnica del insecto estéril?

La TIE es una estrategia ecológica y no química ampliamente validada a nivel internacional. Consiste en criar y esterilizar machos de Aedes aegypti que, al ser liberados, compiten con los machos silvestres.
Con el tiempo, se reduce la población total y disminuye el riesgo de transmisión de dengue, zika y chikunguña.

¿Por qué es clave separar machos y hembras?

La correcta separación de pupas por sexo garantiza que solo se liberen machos estériles, ya que las hembras son las que pican y transmiten enfermedades al necesitar sangre para producir huevos.
Los machos, en cambio, se alimentan de néctar y jugos de frutas, y no representan riesgo sanitario.

¿Cómo se prepara a los vecinos antes de cada liberación?

Antes de cada ensayo se realiza un trabajo puerta a puerta coordinado entre Iscamen y los municipios. Además de informar sobre la liberación, se refuerza la importancia del descacharrado y la eliminación de criaderos para potenciar los resultados de la TIE.

