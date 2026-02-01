Mendoza tiene la segunda tasa más alta de presos del país y supera la media nacional

Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reveló que Mendoza registra una de las tasas más altas del país de personas privadas de la libertad, solo superada por Córdoba, en un contexto de récord histórico de encarcelamiento en la Argentina.

La provincia de Mendoza se ubica como la segunda jurisdicción del país con mayor tasa de presos en cárceles, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), publicado en enero de 2026. Con 308 presos cada 100.000 habitantes, Mendoza solo es superada por Córdoba y se posiciona por encima de Buenos Aires, Santa Fe y Salta, en un escenario nacional marcado por el nivel más alto de encarcelamiento de la historia argentina.

¿Cuál es la situación del sistema carcelario en la Argentina?

Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario argentino registraba 121.443 personas privadas de la libertad, lo que equivale a una tasa de 258 presos cada 100.000 habitantes, la más elevada desde que existen registros oficiales. El informe del CNPT advierte que el crecimiento sostenido del encarcelamiento no logró ser compensado por la ampliación de plazas, lo que mantiene altos niveles de sobrepoblación.

¿Por qué Mendoza aparece segunda en el ranking nacional?

La tasa nacional se vio ampliamente superada por cinco provincias. Córdoba encabeza el ranking con casi 377 presos cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza, con 308, luego Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267). Este posicionamiento ubica a Mendoza entre las jurisdicciones con mayor presión sobre su sistema penitenciario, incluso por encima de distritos con poblaciones mucho más grandes.

¿Cómo evolucionó el encarcelamiento en los últimos años?

En los últimos 25 años, la población carcelaria creció a un promedio anual del 6 %, con la única excepción de 2020, cuando descendió por efecto de la pandemia. En 2024, el incremento fue aún mayor y alcanzó el 7,1 %, profundizando los problemas estructurales del sistema penitenciario.

¿Cuál es el nivel de sobrepoblación en las cárceles?

Según el CNPT, el conjunto de los sistemas penitenciarios del país funciona al 130,2 % de su capacidad, lo que implica que hay 130 personas alojadas donde deberían caber 100. Si bien en varias provincias se ampliaron las plazas carcelarias, la medida no logró revertir la sobreocupación.

¿Qué provincias registraron los mayores incrementos de presos?

En la última década, la cantidad de personas alojadas en cárceles creció un 67,7 % a nivel nacional. Sin embargo, el aumento fue dispar entre jurisdicciones. Santa Fe registró el crecimiento más alto (244,8 %), seguida por Santiago del Estero (138,2 %) y Córdoba (116,6 %), todas con más del doble de población carcelaria entre 2015 y 2024.

¿Cómo es la situación judicial de las personas encarceladas?

El informe indica que el 62 % de la población carcelaria está condenada, mientras que el 37,3 % permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva. Existen fuertes diferencias entre provincias: Neuquén lidera con un 99,6 % de personas condenadas, mientras que Córdoba, Buenos Aires y otras jurisdicciones superan la media nacional de detenidos sin condena.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes?

Los delitos contra la propiedad representan la mayor proporción de personas encarceladas, con el 36,4 % del total. Les siguen los delitos contra las personas (21,7 %) y los delitos contra la integridad sexual (20,5 %).