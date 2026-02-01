Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Privados de la libertad

Mendoza tiene la segunda tasa más alta de presos del país y supera la media nacional

Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reveló que Mendoza registra una de las tasas más altas del país de personas privadas de la libertad, solo superada por Córdoba, en un contexto de récord histórico de encarcelamiento en la Argentina.

La provincia de Mendoza se ubica como la segunda jurisdicción del país con mayor tasa de presos en cárceles, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), publicado en enero de 2026. Con 308 presos cada 100.000 habitantes, Mendoza solo es superada por Córdoba y se posiciona por encima de Buenos Aires, Santa Fe y Salta, en un escenario nacional marcado por el nivel más alto de encarcelamiento de la historia argentina.

Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reveló que Mendoza registra una de las tasas más altas del país de personas privadas de la libertad, solo superada por Córdoba, en un contexto de récord histórico de encarcelamiento en la Argentina.

¿Cuál es la situación del sistema carcelario en la Argentina?

Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario argentino registraba 121.443 personas privadas de la libertad, lo que equivale a una tasa de 258 presos cada 100.000 habitantes, la más elevada desde que existen registros oficiales. El informe del CNPT advierte que el crecimiento sostenido del encarcelamiento no logró ser compensado por la ampliación de plazas, lo que mantiene altos niveles de sobrepoblación.

¿Por qué Mendoza aparece segunda en el ranking nacional?

La tasa nacional se vio ampliamente superada por cinco provincias. Córdoba encabeza el ranking con casi 377 presos cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza, con 308, luego Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267). Este posicionamiento ubica a Mendoza entre las jurisdicciones con mayor presión sobre su sistema penitenciario, incluso por encima de distritos con poblaciones mucho más grandes.

Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reveló que Mendoza registra una de las tasas más altas del país de personas privadas de la libertad, solo superada por Córdoba, en un contexto de récord histórico de encarcelamiento en la Argentina.

¿Cómo evolucionó el encarcelamiento en los últimos años?

En los últimos 25 años, la población carcelaria creció a un promedio anual del 6 %, con la única excepción de 2020, cuando descendió por efecto de la pandemia. En 2024, el incremento fue aún mayor y alcanzó el 7,1 %, profundizando los problemas estructurales del sistema penitenciario.

¿Cuál es el nivel de sobrepoblación en las cárceles?

Según el CNPT, el conjunto de los sistemas penitenciarios del país funciona al 130,2 % de su capacidad, lo que implica que hay 130 personas alojadas donde deberían caber 100. Si bien en varias provincias se ampliaron las plazas carcelarias, la medida no logró revertir la sobreocupación.

Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reveló que Mendoza registra una de las tasas más altas del país de personas privadas de la libertad, solo superada por Córdoba, en un contexto de récord histórico de encarcelamiento en la Argentina.

¿Qué provincias registraron los mayores incrementos de presos?

En la última década, la cantidad de personas alojadas en cárceles creció un 67,7 % a nivel nacional. Sin embargo, el aumento fue dispar entre jurisdicciones. Santa Fe registró el crecimiento más alto (244,8 %), seguida por Santiago del Estero (138,2 %) y Córdoba (116,6 %), todas con más del doble de población carcelaria entre 2015 y 2024.

¿Cómo es la situación judicial de las personas encarceladas?

El informe indica que el 62 % de la población carcelaria está condenada, mientras que el 37,3 % permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva. Existen fuertes diferencias entre provincias: Neuquén lidera con un 99,6 % de personas condenadas, mientras que Córdoba, Buenos Aires y otras jurisdicciones superan la media nacional de detenidos sin condena.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes?

Los delitos contra la propiedad representan la mayor proporción de personas encarceladas, con el 36,4 % del total. Les siguen los delitos contra las personas (21,7 %) y los delitos contra la integridad sexual (20,5 %).

También puedes leer

Bebida nacional

El consumo de vino en Argentina tocó en 2025 su nivel más bajo desde que hay registros

Estado del tiempo

Pronóstico del tiempo en Mendoza: inestabilidad, Zonda leve y posible granizo en el Este

Sebastián Villa se puso a disposición en Independiente Rivadavia y fijó una cláusula de salida.

En el Gargantini

Independiente Rivadavia quiere seguir perfecto en el Apertura ante Sarmiento

Elecciones 2026

Jacky defendió la autonomía de San Rafael y cuestionó las denuncias contra el municipio

Efectos de las tormentas

Temporal en Mendoza: casi 500 incidentes por lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento

Contingencias Climáticas

Temporal en Mendoza: no hubo víctimas fatales y el Gobierno desplegó un operativo de emergencia

Te puede interesar

Privados de la libertad

Mendoza tiene la segunda tasa más alta de presos del país y supera la media nacional

Bebida nacional

El consumo de vino en Argentina tocó en 2025 su nivel más bajo desde que hay registros

Estado del tiempo

Pronóstico del tiempo en Mendoza: inestabilidad, Zonda leve y posible granizo en el Este

Sebastián Villa se puso a disposición en Independiente Rivadavia y fijó una cláusula de salida.
En el Gargantini

Independiente Rivadavia quiere seguir perfecto en el Apertura ante Sarmiento

Elecciones 2026

Jacky defendió la autonomía de San Rafael y cuestionó las denuncias contra el municipio

Efectos de las tormentas

Temporal en Mendoza: casi 500 incidentes por lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento

Contingencias Climáticas

Temporal en Mendoza: no hubo víctimas fatales y el Gobierno desplegó un operativo de emergencia

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez pide extremar precauciones tras la tormenta y advierte posible alerta naranja

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
Asamblea Nacional

Venezuela: Delcy Rodríguez enviará al Parlamento un proyecto de amnistía

Estado del tiempo

Fuertes tormentas con granizo y viento afectaron a Mendoza y rige alerta naranja

Cambios en el Pasaporte y DNI.
Documentos y fraudes

Desde febrero cambian el DNI y el Pasaporte: cuáles son las nuevas medidas de seguridad

Torneo Apertura

Gimnasia presentó a Ignacio Sabatini como nuevo refuerzo para 2026

Deepfake en Argentina

Jacky pide explicaciones a los involucrados por la presunta estafa digital y recuerda el caso Libra

Deepfake en Argentina

Jacky alerta sobre posible estafa digital que promete ganancias de $100 mil diarios

Inseguridad

Detienen a un delincuente en Maipú y desbaratan un aguantadero de autopartes

Rewilding Argentina

Furor por el streaming del CONICET que muestra la vida de los pingüinos en la Patagonia

Personas mayores

Jubilados: el Gobierno mantiene el bono de 70 mil pesos pese a la pérdida frente a la inflación

Estado del tiempo

Suspenden actividades en Ciudad de Mendoza por alerta amarilla de tormentas

Ola de calor

Bañarse en canales de riego en Mendoza: una práctica ilegal que provoca muertes

Conflicto en puerta

Trump advirtió a Irán que el tiempo para un acuerdo nuclear se agota