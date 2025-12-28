Milei regaló a sus ministros un libro que defiende a narcotraficantes, proxenetas y el trabajo infantil

El presidente Javier Milei agasajó a su gabinete con un asado en Olivos y les obsequió Defendiendo lo indefendible, del economista Walter Block, una obra de referencia del anarcocapitalismo que enaltece figuras como narcotraficantes, chantajistas, machistas, proxenetas y empleadores de niños en nombre del mercado libre.

En una cena privada realizada en la quinta presidencial de Olivos, Javier Milei reunió a sus ministros y colaboradores más cercanos (como el ahora diputado nacional por Mendoza, Luis Alfonso Petri) para realizar un balance de gestión y planificar las próximas iniciativas del Gobierno. Como obsequio, el mandatario les entregó un ejemplar de Defendiendo lo indefendible, un libro publicado en 1976 por el economista estadounidense Walter Block, referente del anarcocapitalismo, cuyas ideas han sido citadas y elogiadas en reiteradas ocasiones por el presidente argentino.

Javier Gerardo Milei y Luis Alfonso Petri, el mendocino que era ministro de Defensa y hoy diputado nacional por Mendoza.

¿Qué libro les regaló Javier Milei a sus ministros?

El obsequio fue Defendiendo lo indefendible, una obra de Walter Block que propone llevar los principios libertarios hasta sus últimas consecuencias. El libro sostiene que toda acción que no implique violencia física no debería ser prohibida por el Estado y que el mercado, definido como “amoral”, es el principal ordenador de la vida social.

¿Quién es Walter Block y por qué es una referencia para Milei?

Walter Block nació en 1941 en Brooklyn y fue discípulo del economista Murray Rothbard, una de las principales influencias intelectuales de Milei. Profesor durante años en la Universidad Loyola de Nueva Orleans, es considerado uno de los referentes del anarcocapitalismo y de la escuela austríaca de economía. El presidente argentino ha citado y elogiado públicamente sus ideas en numerosas oportunidades.

¿Por qué el libro genera polémica?

La controversia surge porque Block presenta como “benefactores sociales” a individuos y prácticas que suelen ser condenadas ética y legalmente. Entre ellos incluye a narcotraficantes, proxenetas, chantajistas, machistas, difamadores, policías corruptos, usureros y empresarios que emplean niños, a quienes describe como actores funcionales al mercado libre.

¿Qué plantea el libro sobre la prostitución y el proxenetismo?

En el primer capítulo, Block defiende la prostitución al considerarla un intercambio voluntario de servicios sexuales por dinero. Sostiene que la sexualidad es, en esencia, una relación mercantil. Lejos de condenar el proxenetismo, argumenta que el proxeneta cumple un rol de intermediario similar al de un agente inmobiliario o de seguros, facilitando el intercambio entre las partes.

¿Cómo justifica Block al narcotraficante?

El autor reconoce que el narcotráfico es un “negocio turbio”, pero atribuye sus efectos negativos a la prohibición estatal. Según su lógica, el narcotraficante baja los precios de las drogas y, al hacerlo, “salva vidas”, mientras que las fuerzas de seguridad encarecen el producto al interferir en el mercado.

¿Qué dice sobre el machismo y la discriminación?

Block sostiene que el “cerdo machista” debe ser considerado heroico por oponerse a lo que define como errores del feminismo, como las leyes de igual salario y la filosofía antidiscriminatoria. Para el autor, combatir la discriminación implica restringir la libertad de elección de los individuos.

¿Por qué defiende el trabajo infantil?

En uno de los capítulos más cuestionados, Block afirma que los verdaderos responsables de la miseria infantil no son quienes contratan niños, sino quienes prohíben el trabajo infantil. Argumenta que, si el acuerdo laboral es voluntario y beneficia a ambas partes, no debería ser restringido por el Estado.

¿Qué vínculo ideológico une a Milei con este libro?

Las ideas de Defendiendo lo indefendible coinciden con varias posturas que Milei expresó antes y después de llegar a la Presidencia, como la primacía absoluta del mercado, la crítica a la intervención estatal y la noción de que toda relación social es, en última instancia, un contrato voluntario entre individuos.