Multarán a los padres de menores que cometan bullying: qué dice la ley y cómo funcionará

La Cámara de Diputados de Mendoza dio el visto bueno unánime a un proyecto del Poder Ejecutivo que establece sanciones económicas y tareas comunitarias para padres de estudiantes involucrados en episodios de acoso escolar.

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este martes una nueva normativa que incorpora al Código de Contravenciones un régimen de responsabilidad parental directa para casos de acoso escolar.

La ley establece que los padres o tutores de los menores involucrados podrán recibir multas o días de tareas comunitarias si no colaboran con las intervenciones institucionales previstas.

¿Por qué se sancionó esta ley?

Desde el Gobierno provincial señalaron que, si bien las escuelas cumplen un rol central en la detección y contención del bullying, la primera responsabilidad recae en el hogar.

El objetivo es promover un enfoque preventivo, educativo y restaurativo que comprometa activamente a las familias junto al Estado.

La fundamentación oficial define al bullying como “una problemática social grave”, capaz de provocar daños psicológicos, emocionales y físicos, y remarca que el deber de educar y supervisar a los menores corresponde en primer término a padres y tutores.

¿Qué artículos incorpora la ley al Código de Contravenciones?

El proyecto suma los artículos 100 bis, 100 ter, 100 quater, 100 quinquies y 100 sexties, estableciendo un mecanismo de actuación gradual ante episodios de acoso escolar.

¿Cómo será el proceso ante un caso de bullying?

La normativa prevé un esquema en etapas:

Intervención institucional y acompañamiento a cargo de equipos interdisciplinarios. Evaluación del comportamiento de los padres: si no colaboran o desoyen las indicaciones, el caso se deriva al Juzgado Contravencional. Sanciones: Hasta 30 días de trabajo comunitario , o

, o Multas de 1500 a 3000 Unidades Fijas, según la gravedad del hecho. Reincidencia: el juez podrá duplicar las sanciones y ordenar talleres obligatorios o instancias de terapia familiar.

¿De cuánto serán las multas por bullying en Mendoza?

Con la Unidad Fija (UF) valuada hoy en $420, las sanciones actuales oscilan entre:

$630.000 y $1.260.000.

A partir del 1 de enero de 2026, con la actualización impositiva, la UF pasará a $500, por lo que las multas quedarán entre:

$750.000 y $1,5 millones.

¿Qué dijeron los legisladores?

Tras la aprobación, la diputada Claudia Salas, integrante de la Comisión de Cultura y Educación, destacó: