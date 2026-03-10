Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Mendoza
Ciudad de Mendoza

Mundial de la Hamburguesa en Mendoza: cuándo es, cuánto cuesta el combo y qué locales compiten por el título

Este sábado 14 y domingo 15, desde las 19, la Nave Cultural será escenario de una nueva edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los encuentros gastronómicos más convocantes de Mendoza. Participarán 19 hamburgueserías de nueve departamentos, con música en vivo, propuestas para toda la familia y una competencia que definirá a la mejor hamburguesa de la provincia.

El Mundial de la Hamburguesa regresa a Mendoza con una propuesta que combina gastronomía, entretenimiento y competencia. Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de distintas versiones del clásico plato, en un espacio pensado para compartir entre amigos o en familia. El encuentro se desarrollará en la Nave Cultural, donde los locales participantes ofrecerán sus especialidades y competirán por el reconocimiento del público y del jurado.

Además de la oferta gastronómica, el predio contará con shows musicales, sets de DJ y un sector de juegos para niñas y niños, lo que convierte al suceso en una alternativa ideal para quienes buscan un plan diferente durante el fin de semana.

Mundial de la Hamburguesa en Mendoza: cuándo es y dónde se realiza la segunda edición

¿Cuándo y dónde se realiza el Mundial de la Hamburguesa en Mendoza?

El evento se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15, desde las 19 horas, en la Nave Cultural, uno de los espacios culturales y gastronómicos más importantes de la Ciudad de Mendoza.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer los distintos puestos de hamburgueserías que llegan desde varios departamentos de la provincia para mostrar sus propuestas y competir por el título.

El predio también contará con una playa de estacionamiento habilitada frente al lugar, ubicada en la intersección de España y Las Cubas, lo que facilitará el acceso para quienes asistan en vehículo.

¿Cuánto cuesta comer en el Mundial de la Hamburguesa?

Uno de los aspectos destacados de esta edición es el menú unificado, diseñado para que el público pueda disfrutar de las propuestas a un precio accesible.

Los valores confirmados por la organización son:

  • Cheeseburger con papas: $10 mil
  • Combo con gaseosa: $12 mil

Cada hamburguesería ofrecerá su versión de este clásico, lo que permitirá a los asistentes comparar sabores, estilos y preparaciones mientras disfrutan del ambiente festivo del encuentro.

¿Qué hamburgueserías participan en el evento?

En total, 19 hamburgueserías de nueve departamentos mendocinos formarán parte del encuentro gastronómico.

Los locales confirmados son:

  • Bairoleto Hamburguesas
  • Buleburgers (Guaymallén)
  • Burger Point’s (Las Heras)
  • Burger Shoppe (Godoy Cruz)
  • Burgerhood
  • Burgery
  • Cacha’s Food (San Martín)
  • Estilo Smash
  • Food Fighter (Luján de Cuyo)
  • Jack House
  • Mendoburger (Luján de Cuyo)
  • Mosh (Godoy Cruz)
  • Peak Burgers (Luján de Cuyo)
  • Pez de Montaña (San Carlos y Tunuyán)
  • Roux Street (San Rafael)
  • Smash Club
  • Smoky (Godoy Cruz)
  • TBT
  • Vicios Club de Burgers

La diversidad de estilos promete una amplia variedad de sabores, desde hamburguesas clásicas hasta opciones más gourmet o de estilo smash, tendencia que ha ganado gran popularidad en los últimos años.

¿Habrá opciones vegetarianas y sin TACC?

Sí. El evento también contempla alternativas inclusivas para distintos tipos de dietas.

Habrá opciones vegetarianas y propuestas sin TACC, que estarán disponibles a través de la participación de ZeroGluten, lo que permitirá que personas con celiaquía o que prefieren evitar el gluten puedan disfrutar de la experiencia gastronómica.

Además, el maridaje estará acompañado por dos barras exclusivas de bebidas, con el apoyo de las marcas 23 Ríos, Andes Origen y Pepsi, que ofrecerán distintas alternativas para acompañar las hamburguesas.

¿Cómo será la competencia por la mejor hamburguesa?

Uno de los grandes atractivos del Mundial de la Hamburguesa será la competencia en vivo entre las hamburgueserías, que se desarrollará con un sistema de eliminación directa.

De los 19 locales participantes, 16 competirán por el título, comenzando con los octavos de final, cuyos cruces ya fueron definidos por sorteo.

Los enfrentamientos serán:

  • Burger Point’s vs. Bairoleto
  • Smoky vs. Pez de Montaña
  • Cacha’s Food vs. Estilo Smash
  • Roux Street vs. TBT
  • Smash Club vs. Burgery
  • Jack House vs. Burgerhood
  • Peak Burgers vs. Buleburgers
  • Mosh vs. Food Fighter

Las rondas de octavos y cuartos de final se disputarán el sábado, mientras que las semifinales y la gran final se realizarán el domingo, momento en el que se conocerá cuál es la hamburguesería que se consagra como campeona de esta edición.

¿Quiénes apoyan el Mundial de la Hamburguesa?

El encuentro cuenta con el respaldo de distintas empresas vinculadas al sector gastronómico y alimenticio.

Entre los main sponsors se destacan:

  • Simplot, responsable de las papas fritas
  • Milkaut

Además, acompañan la iniciativa Fay’s Panificados, AB Logística, UTHGRA, Ibaceta y Montemar, que colaboran para impulsar el crecimiento del sector gastronómico mendocino y consolidar este tipo de encuentros como parte del calendario cultural y culinario de la provincia.

Con gastronomía, música, competencia y propuestas para todas las edades, el Mundial de la Hamburguesa vuelve a posicionarse como uno de los sucesos más esperados por los amantes de este clásico plato.

