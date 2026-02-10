Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Ciudad de Mendoza

Mundial de la Hamburguesa en Mendoza: cuándo es y dónde se realiza la segunda edición

La Ciudad será sede de la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, un suceso gastronómico que reunirá a 19 hamburgueserías locales, con competencia en vivo, música, patio cervecero y propuestas para toda la familia.

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los sucesos gastronómicos más convocantes del año. La propuesta se desarrollará los días 20 y 21 de febrero en la Nave Cultural y reunirá a 19 hamburgueserías de la provincia, con una oferta pensada para todo público que combina gastronomía, competencia en vivo y entretenimiento.

¿Cuándo y dónde se realiza el Mundial de la Hamburguesa en Mendoza?

El Mundial de la Hamburguesa tendrá lugar el jueves 20 y viernes 21 de febrero, desde las 19 y hasta la medianoche, en el predio de la Nave Cultural, en la Ciudad de Mendoza.

¿Qué hamburgueserías participan del Mundial de la Hamburguesa?

En total, 19 locales formarán parte de esta edición del suceso gastronómico. Los establecimientos confirmados son: Bairoleto Hamburguesas, Buleburgers, Burger Point’s, Burger Shoppe, Burgerhood, Burgery, Cacha’s Food, Estilo Smash, Food Fighter, Jack House, Mendoburger, Mosh, Peak Burgers, Pez de Montaña, Roux Street, Smash Club, Smoky, TBT y Vicios Club de Burgers.

¿Habrá competencia en vivo durante el Mundial de la Hamburguesa?

Sí. El Mundial de la Hamburguesa contará con una competencia en vivo que tendrá como protagonistas a 16 de los locales participantes. El certamen se desarrollará bajo un formato de eliminación directa a lo largo de ambas jornadas, permitiendo al público observar el trabajo de los cocineros mientras disfruta de las distintas propuestas gastronómicas.

¿Qué otras actividades incluye el Mundial de la Hamburguesa?

Además de la oferta culinaria, el predio contará con bandas en vivo, musicalización a cargo de DJs, un patio cervecero y un sector de juegos destinado a niñas y niños. La propuesta busca consolidarse como un suceso integral y familiar, combinando gastronomía, entretenimiento y espectáculos en un mismo espacio.

También puedes leer

Costo de vida

En enero, una familia en Mendoza necesitó más de $1,2 millones para no ser pobre

Fútbol argentino

La AFA transmitirá la Primera Nacional por LPF Play tras caerse el acuerdo con privados

La Comisión Europea ordenó a Meta abrir su plataforma WhatsApp a operadores de inteligencia artificial de terceros, acusando a la compañía de violar las normas de libre competencia. La medida provisional busca evitar un daño irreparable al mercado tras el anuncio de Meta que desde enero solo permite su propio asistente de IA en la aplicación de mensajería.

Sin miedo a Trump

Europa obliga a Meta a abrir WhatsApp a asistentes de inteligencia artificial

Salud pública

Gripe H3N2 en Argentina: Mendoza lidera con 8 casos confirmados según informe epidemiológico

Chaco

Clan Sena condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

No hubo heridos

Un colectivo se incendió en Acceso Este de Mendoza: 60 pasajeros evacuados

Te puede interesar

Ciudad de Mendoza

Mundial de la Hamburguesa en Mendoza: cuándo es y dónde se realiza la segunda edición

Costo de vida

En enero, una familia en Mendoza necesitó más de $1,2 millones para no ser pobre

Fútbol argentino

La AFA transmitirá la Primera Nacional por LPF Play tras caerse el acuerdo con privados

La Comisión Europea ordenó a Meta abrir su plataforma WhatsApp a operadores de inteligencia artificial de terceros, acusando a la compañía de violar las normas de libre competencia. La medida provisional busca evitar un daño irreparable al mercado tras el anuncio de Meta que desde enero solo permite su propio asistente de IA en la aplicación de mensajería.
Sin miedo a Trump

Europa obliga a Meta a abrir WhatsApp a asistentes de inteligencia artificial

Salud pública

Gripe H3N2 en Argentina: Mendoza lidera con 8 casos confirmados según informe epidemiológico

Chaco

Clan Sena condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

No hubo heridos

Un colectivo se incendió en Acceso Este de Mendoza: 60 pasajeros evacuados

Vendimia 2026

La cosecha de uva 2026: Mendoza tendrá una baja del 9% y San Juan crecerá un 3%

"Dos huevos gigantes"

Juan Cruz Yacopini avanza en su recuperación tras el accidente que lo dejó fuera del Rally Dakar

Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima logró su primer triunfo en casa y venció 1 a 0 a Instituto

Comercio exterior

Acuerdo entre Estados Unidos y Argentina: qué cambia para el vino y cómo impacta en Mendoza

Congreso de la Nación

Pichetto acusó al Gobierno de impulsar la destrucción de la industria nacional

Mendocino en Europa

Castellanos marcó un gol en el triunfo de West Ham y sumó puntos para la Selección Argentina

Estado del tiempo

Alerta por Zonda, viento sur y posibles tormentas con granizo en Mendoza

Prisión efectiva

Caso Bento: todas las condenas a los imputados y los detalles de un juicio histórico para Mendoza

Tracción a sangre

El hombre de Palmira que recorre la Argentina en bicicleta junto a sus dos gatos

Corredor Bioceánico

Alerta por estafas en el Paso Los Libertadores: advierten sobre intentos de estafa para ingresar a Chile

Guaymallén

Cambios en el Acceso Este: desde el lunes modifican la circulación vehicular

Vendimia en alerta

Productores de uva realizarán un caravanazo en Mendoza por la crisis del precio

Futuro del empleo

Ulpiano Suarez llamó a construir consensos para avanzar en una Reforma Laboral en Argentina