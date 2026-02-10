Mundial de la Hamburguesa en Mendoza: cuándo es y dónde se realiza la segunda edición

La Ciudad será sede de la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, un suceso gastronómico que reunirá a 19 hamburgueserías locales, con competencia en vivo, música, patio cervecero y propuestas para toda la familia.

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los sucesos gastronómicos más convocantes del año. La propuesta se desarrollará los días 20 y 21 de febrero en la Nave Cultural y reunirá a 19 hamburgueserías de la provincia, con una oferta pensada para todo público que combina gastronomía, competencia en vivo y entretenimiento.

¿Cuándo y dónde se realiza el Mundial de la Hamburguesa en Mendoza?

El Mundial de la Hamburguesa tendrá lugar el jueves 20 y viernes 21 de febrero, desde las 19 y hasta la medianoche, en el predio de la Nave Cultural, en la Ciudad de Mendoza.

¿Qué hamburgueserías participan del Mundial de la Hamburguesa?

En total, 19 locales formarán parte de esta edición del suceso gastronómico. Los establecimientos confirmados son: Bairoleto Hamburguesas, Buleburgers, Burger Point’s, Burger Shoppe, Burgerhood, Burgery, Cacha’s Food, Estilo Smash, Food Fighter, Jack House, Mendoburger, Mosh, Peak Burgers, Pez de Montaña, Roux Street, Smash Club, Smoky, TBT y Vicios Club de Burgers.

¿Habrá competencia en vivo durante el Mundial de la Hamburguesa?

Sí. El Mundial de la Hamburguesa contará con una competencia en vivo que tendrá como protagonistas a 16 de los locales participantes. El certamen se desarrollará bajo un formato de eliminación directa a lo largo de ambas jornadas, permitiendo al público observar el trabajo de los cocineros mientras disfruta de las distintas propuestas gastronómicas.

¿Qué otras actividades incluye el Mundial de la Hamburguesa?

Además de la oferta culinaria, el predio contará con bandas en vivo, musicalización a cargo de DJs, un patio cervecero y un sector de juegos destinado a niñas y niños. La propuesta busca consolidarse como un suceso integral y familiar, combinando gastronomía, entretenimiento y espectáculos en un mismo espacio.