Mundial de la Hamburguesa en Mendoza: reunió 15 mil personas y generó un impacto económico récord

La segunda edición del Mundial de la Hamburguesa en la Nave Cultural convocó a miles de personas y dejó más de $261 millones en la economía local, consolidándose como uno de los sucesos gastronómicos más importantes de la provincia.

La Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza volvió a ser epicentro de uno de los encuentros más convocantes del calendario gastronómico mendocino como lo fue con el Mundial de la Hamburguesa que celebró su segunda edición con una masiva participación del público y resultados que superaron ampliamente los del año anterior, tanto en convocatoria como en impacto económico.

Durante dos jornadas, unas 15 mil personas recorrieron el predio para disfrutar de una amplia oferta culinaria, en un evento que no solo atrajo a mendocinos, sino también a turistas. Con la participación de 19 hamburgueserías de diez departamentos, el encuentro reafirmó su carácter federal y su crecimiento sostenido dentro de la escena gastronómica local.

¿Cuántas personas participaron del Mundial de la Hamburguesa en Mendoza?

El evento reunió a aproximadamente 15 mil asistentes a lo largo de sus dos días de duración. Esta cifra confirma el fuerte interés del público por este tipo de propuestas, que combinan gastronomía, entretenimiento y turismo en un mismo espacio.

La convocatoria no solo se nutrió del público local, sino también de visitantes que llegaron desde distintos puntos de la provincia e incluso de otras regiones del país, lo que refuerza el perfil turístico del suceso.

¿Cuál fue el impacto económico del evento?

Uno de los datos más destacados de esta edición fue el impacto económico total, que alcanzó los $261.296.000. Esto representa un crecimiento del 72% en comparación con la edición anterior, evidenciando la consolidación del evento como motor económico.

Este resultado se explica principalmente por el alto nivel de consumo registrado durante las jornadas. Las hamburgueserías participantes vendieron un total de 17.100 combos, lo que generó una facturación estimada de $188.100.000.

A estos ingresos se sumaron las ventas de food trucks, bebidas y otros servicios, que alcanzaron los $73.196.000, completando así una cifra global que marca un récord para este tipo de propuestas en Mendoza.

¿Cuánto gastó en promedio cada asistente?

El gasto promedio por persona fue de $17.500, un número que refleja el alto nivel de participación del público en la experiencia gastronómica.

Este dato es clave para entender el impacto real del evento en la economía local, ya que no solo se trata de la cantidad de asistentes, sino también del nivel de consumo que cada uno de ellos realizó durante su visita.

¿Qué hamburgueserías participaron del evento?

En total, participaron 19 hamburgueserías provenientes de distintos departamentos de Mendoza, lo que refuerza el carácter federal del encuentro. Entre ellas se destacaron:

Bairoleto Hamburguesas

Buleburgers (Guaymallén)

Burger Point’s (Las Heras)

Burger Shoppe (Godoy Cruz)

Burgerhood

Burgery

Cacha’s Food (San Martín)

Estilo Smash

Food Fighter (Luján de Cuyo)

Jack House

Mendoburger (Luján de Cuyo)

Mosh (Godoy Cruz)

Peak Burgers (Luján de Cuyo)

Pez de Montaña (San Carlos y Tunuyán)

Roux Street (San Rafael)

Smash Club

Smoky (Godoy Cruz)

TBT

Vicios Club de Burgers

La diversidad de propuestas permitió ofrecer una experiencia gastronómica variada, con estilos que van desde hamburguesas clásicas hasta opciones más innovadoras.

¿Qué inversión requirió el Mundial de la Hamburguesa?

La organización del evento implicó una inversión total de $59.810.000, con un fuerte protagonismo del sector privado, que aportó más del 70% del financiamiento.

Este dato refleja la confianza de las marcas en el crecimiento del evento y en su capacidad de generar visibilidad, ventas y posicionamiento dentro del mercado gastronómico.

Además, el encuentro contó con el respaldo de empresas reconocidas como Simplot, encargada de las papas fritas, y Milkaut. También participaron Fay’s Panificados, AB Logística, UTHGRA, Ibaceta y Montemar, entre otros actores clave.

¿Por qué el Mundial de la Hamburguesa es clave para Mendoza?

Más allá de los números, el Mundial de la Hamburguesa se consolida como un suceso estratégico para la provincia. No solo impulsa el desarrollo del sector gastronómico, sino que también genera un efecto positivo en otras áreas como el turismo, el comercio y los servicios.

Eventos de esta magnitud requieren una coordinación integral que involucra tareas de logística, seguridad, limpieza y ordenamiento del tránsito, lo que también se traduce en generación de empleo y movimiento económico indirecto.

En este contexto, la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa no solo superó las expectativas, sino que dejó en claro su potencial como una propuesta que llegó para quedarse y seguir creciendo dentro de la agenda cultural y gastronómica de Mendoza.