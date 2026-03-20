Murió Michel Rolland: la vitivinicultura de Mendoza despide a un pionero que enalteció al vino argentino

El reconocido enólogo francés falleció a los 78 años y deja una huella profunda en Mendoza, donde impulsó proyectos clave, elevó la calidad del vino y contribuyó al posicionamiento internacional del Malbec.

La vitivinicultura de Mendoza despide a una de las figuras más influyentes de su historia reciente, luego de que este viernes se confirmó el fallecimiento de Michel Rolland, el enólogo que no solo revolucionó la industria a nivel global, sino que encontró en la provincia cuyana un territorio fértil para desplegar su visión y transformar el vino argentino.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de su bodega, donde lo despidieron con un mensaje cargado de emoción: destacaron su energía inagotable, su pasión por el trabajo y una vida dedicada por completo al vino. “Fue un pionero en su profesión”, señalaron, resaltando su talento, generosidad y espíritu incansable.

¿Por qué Mendoza fue clave en la historia de Michel Rolland?

Aunque nacido en Pomerol, Rolland construyó una relación profunda con Argentina desde finales de la década de 1980. Su llegada marcó un antes y un después: detectó el enorme potencial del terroir mendocino y apostó por elevar la calidad de sus vinos, en especial del Malbec.

En Mendoza, su influencia se tradujo en proyectos concretos, asesoramientos estratégicos y una mirada moderna que ayudó a redefinir el perfil del vino argentino. Su trabajo no solo impactó en bodegas específicas, sino que elevó el estándar de toda la industria local.

Durante décadas, fue habitual verlo en la provincia en épocas de cosecha, participando activamente en decisiones clave y acompañando de cerca la evolución de los vinos. Esa presencia constante consolidó su vínculo con Mendoza y con sus productores.

¿Cuál fue el legado de Rolland en la vitivinicultura argentina?

Hablar de Rolland es hablar de transformación. Su aporte fue determinante para que Argentina, y especialmente Mendoza, ganaran prestigio en los mercados internacionales.

Entre sus principales contribuciones se destacan:

La profesionalización de procesos enológicos

La incorporación de técnicas innovadoras

La valorización del terroir andino

El impulso definitivo al Malbec como varietal insignia

Su visión ayudó a posicionar al vino argentino en el mundo, abriendo mercados y generando oportunidades para toda la cadena productiva.

Un referente global con fuerte arraigo en Mendoza

Más allá de su trabajo en más de 13 países, donde asesoró a cientos de proyectos, Rolland encontró en Mendoza un lugar donde dejar una marca imborrable. Su laboratorio en Francia fue referencia mundial, pero su legado más tangible en Argentina se refleja en cada botella que elevó los estándares de calidad.

Su muerte deja un vacío difícil de llenar. Sin embargo, su influencia seguirá viva en la identidad del vino mendocino, en su proyección internacional y en una industria que creció al ritmo de su visión.

La vitivinicultura de Mendoza no solo despide a un enólogo: despide a un protagonista central de su evolución moderna y a uno de los grandes responsables de que el vino argentino sea hoy reconocido en todo el mundo.