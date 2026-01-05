Murió un delincuente durante un presunto intento de robo en Maipú

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio San Antonio. El sujeto fue reducido por vecinos, se descompensó mientras era aprehendido y falleció pese a las maniobras de RCP.

Un confuso suceso registrado durante la madrugada de este martes terminó con una delincuente muerto en el departamento de Maipú, luego de un presunto intento de robo, la intervención de vecinos y un procedimiento policial que derivó en la descompensación del sospechoso.

¿Dónde y cuándo ocurrió el hecho en Maipú?

El episodio se produjo alrededor de las 4.30 en el barrio San Antonio, en la intersección de calles Ituzaingó y Malvinas Argentinas, jurisdicción de la Comisaría Lorenz, tras un llamado al 911 que alertó sobre la retención de un individuo por parte de vecinos.

¿Cómo se originó el presunto intento de robo?

Según la información oficial, el sujeto habría ingresado a la vivienda de un hombre de 46 años, identificado como S. D. R., quien pidió auxilio. El sospechoso escapó por los techos, pero luego ingresó a otra casa del barrio, donde causó daños en aberturas de vidrio y sufrió distintas lesiones.

¿Qué ocurrió cuando llegó la policía?

El hombre, un NN masculino, fue reducido por vecinos hasta la llegada del personal policial. Al ser aprehendido y trasladado con fines de resguardo, se habría resistido, provocando lesiones a dos efectivos policiales durante el procedimiento.

¿Cómo se produjo el fallecimiento del aprehendido?

Durante la intervención, el sujeto se descompensó, por lo que se solicitó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por el personal médico, se constató su fallecimiento en el lugar.

¿Qué medidas judiciales se dispusieron?

El Ayudante Fiscal, Dr. Iturbide, ordenó la intervención de la Unidad de Investigaciones Departamental (UID) y de Policía Científica, mientras se desarrollan las medidas de rigor para esclarecer las circunstancias del suceso.