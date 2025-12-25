Noticias Mendoza

Mendoza
Bondi navideño

Navidad en el micro: choferes mendocinos se disfrazaron de Papá Noel y Grinch

Dos conductores de colectivos de Mendoza se vistieron con trajes navideños y decoraron la unidad para alegrar a los pasajeros. La iniciativa se volvió viral en redes sociales.

El espíritu navideño se hizo sentir con fuerza en Mendoza gracias a dos choferes de colectivos que sorprendieron a los pasajeros al subirse a la unidad vestidos de Papá Noel y el Grinch, en una iniciativa que rápidamente se viralizó en redes sociales por su originalidad y buena onda.

Más de 45 mil personas disfrutaron de Ciudad Navideña en la Ciudad de Mendoza

¿En qué recorrido ocurrió la sorpresa navideña?

La escena se dio a bordo de un colectivo que une la Ciudad de Mendoza con Luján de Cuyo. Los protagonistas fueron dos choferes de la línea 700, quienes decidieron salir a trabajar caracterizados como clásicos personajes de la Navidad.

¿Cómo reaccionaron los pasajeros?

Los pasajeros se encontraron con una postal inesperada: Papá Noel al volante y el Grinch como acompañante, todo en medio de una unidad decorada con banderines y adornos navideños. La iniciativa logró sacarles una sonrisa a quienes viajan a diario en ese recorrido.

¿Qué detalles llamaron la atención del festejo?

A pesar de las altas temperaturas, ambos choferes se pusieron los trajes completos y decoraron el colectivo para generar un clima festivo. El gesto fue destacado por el esfuerzo y la creatividad puesta al servicio de los pasajeros.

¿Por qué el hecho se volvió viral en redes sociales?

Las imágenes del momento fueron compartidas en redes sociales y rápidamente se difundieron. “En Luján Papá Noel maneja un micro, se actualizó”, escribieron junto a una de las publicaciones que mostraba al chofer caracterizado.

¿Qué dijeron desde la cuenta Bondis de Mendoza?

Desde la cuenta especializada en transporte público destacaron la iniciativa con un mensaje que acompañó las imágenes: “Ya se siente la vibra a Nochebuena y el amigo @fakuu.moreno y su amigo se pusieron la 10 sacando sonrisas a los pasajeros del recorrido 761”.

