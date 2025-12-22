Noticias Mendoza

Mendoza
Plaza Independencia

Más de 45 mil personas disfrutaron de Ciudad Navideña en la Ciudad de Mendoza

La Plaza Independencia fue escenario de dos jornadas de celebración con música, gastronomía y actividades para toda la familia. El cierre estuvo a cargo de la Sparkling Big Band, que brindó un concierto especial de Navidad ante una multitud.

La Ciudad de Mendoza vivió dos jornadas de celebración con Ciudad Navideña, un suceso que reunió a más de 45 mil personas en la Plaza Independencia y ofreció una propuesta integral pensada para el disfrute de vecinos y turistas. La iniciativa, organizada por la Municipalidad por segundo año consecutivo, tuvo como broche de oro el concierto navideño de la Sparkling Big Band, que fue ampliamente ovacionado.

¿Cómo fue la nueva pulverización con drones en la plaza Independencia?

¿Cómo se vivió Ciudad Navideña en la Plaza Independencia?

Desde las primeras horas de la tarde, familias, grupos de amigos y visitantes comenzaron a colmar la plaza, que fue especialmente ambientada para las fiestas. El público se apropió de los espacios públicos con reposeras, mantas y mesas, recorrió los arreglos navideños, se tomó fotografías con los muñecos alusivos y disfrutó de un clima marcado por la música y el espíritu festivo.

¿Qué actividades hubo para niñas y niños?

Uno de los grandes atractivos fue el encuentro con Papá Noel, donde niñas y niños pudieron dejar sus cartas, sacarse fotos y participar de propuestas interactivas pensadas para toda la familia. Además, se sumaron dinámicas digitales con códigos QR, que invitaron a compartir imágenes y experiencias en redes sociales.

¿Qué oferta gastronómica y cultural ofreció el evento?

Ciudad Navideña contó con un amplio patio gastronómico, integrado por foodtrucks con una variada oferta de comidas y bebidas, que incluyó opciones clásicas y sabores regionales.
El Paseo de las Artes permitió recorrer stands de artesanos y diseñadores locales, mientras que los más chicos disfrutaron de espacios lúdicos y recreativos, como pizarras para pintar y jugar.

¿Cómo fue la programación artística de ambas noches?

La propuesta artística fue uno de los ejes centrales del evento, con espectáculos culturales para todas las edades. Se presentaron propuestas teatrales, la Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono, y una destacada actuación de Griselda López Zalba junto a Mariano Leotta, que aportó un momento especialmente emotivo antes del cierre musical.

En ese marco, también se realizó la entrega de premios del concurso a la Mejor Vidriera Navideña, que reconoció la creatividad de los comercios locales.

¿Qué mensaje dejó el intendente Ulpiano Suarez?

Durante la segunda jornada, el intendente Ulpiano Suarez acompañó la celebración y compartió un mensaje de Navidad centrado en el encuentro y la esperanza:
“Es una alegría ver la plaza colmada de gente, compartiendo en familia y disfrutando del espacio público en vísperas de la Navidad. Que en estas fechas prime el amor, la fraternidad y la esperanza”.

¿Qué destacaron desde la Sparkling Big Band?

El director de la banda, Juan Pablo Moltisanti, subrayó el crecimiento del evento y la convocatoria lograda:
“Es el segundo año consecutivo que hacemos este concierto en la Plaza Independencia y lo que más nos sorprende es la cantidad de gente. La convocatoria se duplicó y sentimos que este encuentro se está posicionando como el concierto de Navidad de la provincia”.

Un evento que se consolida en la agenda cultural de Mendoza

Con una convocatoria récord y una propuesta que combinó música, cultura, gastronomía y diseño, Ciudad Navideña volvió a consolidarse como un espacio de encuentro y celebración para cerrar el año en comunidad, en el corazón de la Ciudad de Mendoza.

