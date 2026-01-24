Un niño de 13 años cayó a un canal de riego en Godoy Cruz y lucha por su vida

El menor fue arrastrado por la corriente en la calle Einstein durante la noche del viernes. Vecinos lograron rescatarlo y reanimarlo antes de su traslado al Hospital Notti, donde permanece internado en terapia intensiva.

Un niño de 13 años, identificado como Jair Joaquín Villareal, protagonizó un grave accidente al caer a un canal de riego en la calle Einstein, en el departamento de Godoy Cruz. El hecho ocurrió durante la noche del viernes y activó un amplio operativo de emergencia tras varios llamados de testigos al 911.

¿Cómo ocurrió el accidente en el canal de riego?

Según informó el Ministerio de Seguridad, el menor fue sorprendido por la fuerza del agua y arrastrado varios metros por la corriente. En su recorrido, quedó atrapado debajo de un puente vehicular, lo que agravó la situación y generó momentos de extrema tensión entre quienes presenciaron el hecho.

¿Quiénes participaron del rescate del niño?

La intervención de los vecinos de la zona fue clave para salvarle la vida. Los residentes lograron extraer al niño del canal y comenzaron de inmediato con maniobras de reanimación cardiopulmonar, debido a la gravedad de su estado.

Minutos más tarde, personal policial y bomberos arribaron al lugar para asegurar el sector y colaborar con las tareas de auxilio que ya se encontraban en desarrollo.

¿Cuál es el estado de salud del menor?

Los equipos médicos del servicio de emergencias continuaron con maniobras intensivas de RCP y lograron que el niño recuperara los signos vitales en el lugar. Una vez estabilizado, fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Notti.

El menor ingresó al centro asistencial con un cuadro de asfixia por inmersión y permanece internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, mientras los profesionales evalúan su evolución.