Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Accidente y rescate

Un niño de 13 años cayó a un canal de riego en Godoy Cruz y lucha por su vida

El menor fue arrastrado por la corriente en la calle Einstein durante la noche del viernes. Vecinos lograron rescatarlo y reanimarlo antes de su traslado al Hospital Notti, donde permanece internado en terapia intensiva.

Un niño de 13 años, identificado como Jair Joaquín Villareal, protagonizó un grave accidente al caer a un canal de riego en la calle Einstein, en el departamento de Godoy Cruz. El hecho ocurrió durante la noche del viernes y activó un amplio operativo de emergencia tras varios llamados de testigos al 911.

¿Cómo ocurrió el accidente en el canal de riego?

Según informó el Ministerio de Seguridad, el menor fue sorprendido por la fuerza del agua y arrastrado varios metros por la corriente. En su recorrido, quedó atrapado debajo de un puente vehicular, lo que agravó la situación y generó momentos de extrema tensión entre quienes presenciaron el hecho.

¿Quiénes participaron del rescate del niño?

La intervención de los vecinos de la zona fue clave para salvarle la vida. Los residentes lograron extraer al niño del canal y comenzaron de inmediato con maniobras de reanimación cardiopulmonar, debido a la gravedad de su estado.

Minutos más tarde, personal policial y bomberos arribaron al lugar para asegurar el sector y colaborar con las tareas de auxilio que ya se encontraban en desarrollo.

¿Cuál es el estado de salud del menor?

Los equipos médicos del servicio de emergencias continuaron con maniobras intensivas de RCP y lograron que el niño recuperara los signos vitales en el lugar. Una vez estabilizado, fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Notti.

El menor ingresó al centro asistencial con un cuadro de asfixia por inmersión y permanece internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, mientras los profesionales evalúan su evolución.

También puedes leer

Contingencias climáticas

Tormenta en Ciudad de Mendoza: operativo nocturno por caída de árboles y anegamientos

Poder Judicial

La autorización para viajar con menores se iniciará solo de forma online en Mendoza

Accidente y rescate

Un niño de 13 años cayó a un canal de riego en Godoy Cruz y lucha por su vida

Granizo y lluvia en el parque General San Martín.

Contingencias climáticas

Fuerte tormenta eléctrica con granizo y viento afectó al Gran Mendoza

Torneo Apertura

Independiente Rivadavia arrancó 2026 con un triunfo ante Atlético Tucumán

Sebastián Villa se puso a disposición en Independiente Rivadavia y fijó una cláusula de salida.

Torneo Apertura

Sebastián Villa volvió a Mendoza y seguirá en Independiente Rivadavia

Te puede interesar

Estado del tiempo

Mendoza tendrá un domingo con calor y posibles tormentas, mejora gradual desde el martes

Contingencias climáticas

Tormenta en Ciudad de Mendoza: operativo nocturno por caída de árboles y anegamientos

Poder Judicial

La autorización para viajar con menores se iniciará solo de forma online en Mendoza

Accidente y rescate

Un niño de 13 años cayó a un canal de riego en Godoy Cruz y lucha por su vida

Granizo y lluvia en el parque General San Martín.
Contingencias climáticas

Fuerte tormenta eléctrica con granizo y viento afectó al Gran Mendoza

Torneo Apertura

Independiente Rivadavia arrancó 2026 con un triunfo ante Atlético Tucumán

Sebastián Villa se puso a disposición en Independiente Rivadavia y fijó una cláusula de salida.
Torneo Apertura

Sebastián Villa volvió a Mendoza y seguirá en Independiente Rivadavia

Bien posicionada

Mendoza afronta 2026 con una cobertura del 80% de su deuda en dólares

Godoy Cruz

Crimen en Villa Hipódromo: vecinos denuncian zona liberada y reclaman más seguridad

Estado del tiempo

Alerta por tormentas y posible granizo en Mendoza: el pronóstico extendido

Casino online

¿Cómo jugar a Sweet Bonanza 1000 en modo demo?

Decisiones sin trabas

Emir Félix defendió la autonomía de San Rafael y el derecho de los municipios

Etapa final

Omar Félix confirmó que el gasoducto de San Rafael alcanzó el 95% de avance

Denuncia en el AMBA

Renunció el empresario mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte de la Nación

Del Tomba a la UE

Santino Andino fue presentado en Panathinaikos y usará la camiseta número 10

Violencia de género

Un hombre violó una prohibición de acercamiento y fue apuñalado por su expareja en Las Heras

Elecciones 2026

Jacky: “La autonomía municipal no es una concesión: es un mandato constitucional”

Máxima celebración

Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.
Sano y salvo

Hallaron al adolescente de 14 años que estaba desaparecido en Maipú

Costo de vida

En Mendoza, llenar el changuito del súper costó más de 800 mil pesos en diciembre