

Mendoza
Guaymallén

Nueva denuncia y graves acusaciones en el caso de la niña de 9 años

La madre de la niña habló por primera vez y dio detalles estremecedores sobre lo que habría ocurrido dentro de la escuela Abraham Lemos. Señaló a un obrero como autor del abuso, cuestionó el accionar docente y reveló que su hija denunció cinco episodios durante el horario de clases.

La investigación por el presunto abuso de una niña de 9 años en la escuela Abraham Lemos, en Los Corralitos, sumó este miércoles un capítulo clave. La madre de la chica que denunció el supuesto abuso sexual decidió hablar y expuso una serie de situaciones que, según su testimonio, habrían ocurrido dentro del establecimiento mientras la institución estaba en funcionamiento.

Denuncian abuso en la escuela Abraham Lemos: preocupación de las familias

En diálogo con Radio Mitre Mendoza, acusó directamente a un obrero que realizaba trabajos en el edificio escolar. Sostuvo que el hombre habría actuado durante la jornada escolar y cuestionó la supervisión del personal docente y la circulación de trabajadores en sectores donde estaban los alumnos.

La madre aseguró que su hija le contó lo ocurrido después de manifestar dolor y malestar. Señaló que la menor identificó a un solo obrero como responsable y mencionó que los episodios se habrían repetido en más de una ocasión.

Crece la tensión por la denuncia de abuso en la Escuela Abraham Lemos

También afirmó que, si bien recibió acompañamiento de organismos provinciales especializados, no se sintió contenida por la escuela. Apuntó contra la docente a cargo y expresó que su hija incluso pidió volver a la institución para reconocer al presunto autor.

La causa continúa a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que ya tomó declaraciones, analiza pericias y avanza con medidas para esclarecer lo sucedido.

