Estados Unidos: más de 190 millones de personas bajo alerta y miles de vuelos cancelados

Una masa de aire ártico sin precedentes avanza sobre gran parte del país, provoca emergencias en decenas de estados y genera una crisis logística con cortes de energía y cierre de oficinas federales.

Una masa de aire ártico sin precedentes avanza sobre el territorio de los Estados Unidos y mantiene bajo alerta meteorológica a más de 190 millones de personas y miles de vuelos cancelados. El fenómeno, calificado como excepcional por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), ya impacta en más de la mitad del país y provoca cancelaciones masivas de vuelos, cortes de energía y declaraciones de emergencia en numerosos estados.

¿Cuántas personas están afectadas por la ola polar en Estados Unidos?

Según estimaciones oficiales, el frente frío afecta directa o indirectamente a más de 190 millones de personas y podría alcanzar hasta 240 millones de ciudadanos. En total, 37 estados se encuentran bajo algún tipo de alerta meteorológica, desde las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra.

¿Por qué se considera un fenómeno climático sin precedentes?

El NWS calificó a la tormenta como “inusualmente extensa y de larga duración”. Especialistas advierten que podría tratarse del frente de aire frío de mayor envergadura jamás registrado en el país, con sensaciones térmicas que descienden por debajo de los -20 grados centígrados.

¿Qué impacto tuvo en el transporte aéreo?

La ola polar provocó una fuerte disrupción en el sistema de transporte. Solo durante el sábado se cancelaron cerca de 4 mil vuelos en todo el país, generando demoras y complicaciones logísticas en aeropuertos clave.

¿Qué estados declararon la emergencia?

Ante la gravedad de la situación, 16 estados y la capital, Washington D.C., declararon el estado de emergencia por la previsión de acumulaciones de hielo consideradas potencialmente catastróficas. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el alcance del fenómeno es masivo.

¿Qué advirtió el Servicio Nacional de Meteorología?

El NWS emitió un mensaje directo a la población a través de sus canales oficiales y pidió tomar el fenómeno con extrema seriedad. Alertó sobre una extensa franja de nieve que se extiende desde Nuevo México hasta el estado de Maine.

¿Hay cortes de energía y problemas en las ciudades?

El impacto en la infraestructura ya es visible. Más de 130 mil usuarios permanecen sin suministro eléctrico, principalmente en Texas y Luisiana. En Houston, el alcalde John Whitmire solicitó a los residentes resguardarse durante al menos 72 horas debido al frío extremo.

¿Cuánto tiempo podrían durar los efectos de la tormenta?

Según el NWS, la nieve y el hielo tardarán varios días en derretirse. Las autoridades advirtieron que los ciclos de recongelamiento mantendrán rutas y calles peligrosas durante gran parte de la próxima semana, especialmente en el centro y este del país.

¿Qué medidas adoptó el gobierno federal?

Las autoridades federales confirmaron el cierre preventivo de oficinas públicas para el lunes, mientras el sistema climático avanza hacia la región del Atlántico Medio, una de las zonas más densamente pobladas del país.