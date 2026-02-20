Reabren el Paso Los Libertadores en Chile tras el cierre por detección de un mosquito

El Paso Internacional Los Libertadores volverá a habilitarse este viernes desde las 12, luego de que se interrumpiera el tránsito internacional por un operativo sanitario conjunto entre Argentina y Chile tras la detección de un mosquito sospechoso de ser Aedes aegypti.

El Paso Internacional Los Libertadores reabrirá este viernes al mediodía en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, luego de permanecer cerrado de manera preventiva por la detección de un ejemplar adulto sospechoso de portar el mosquito Aedes aegypti, vector del dengue. La interrupción del tránsito internacional respondió a un operativo sanitario conjunto entre autoridades argentinas y chilenas.

¿Por qué se cerró el Paso Los Libertadores?

El cierre se dispuso tras el hallazgo de un insecto adulto sospechoso de ser Aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue. La detección activó un protocolo sanitario preventivo en el complejo fronterizo, en coordinación entre ambos países.

El corredor internacional, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional 7 y el complejo fronterizo Los Libertadores, fue interrumpido temporalmente para permitir la aplicación de un tratamiento químico preventivo en el área.

Según informó la coordinación del complejo del lado chileno, y tras acuerdo con la autoridad argentina, la medida buscó evitar cualquier riesgo sanitario y reforzar los controles en un punto de alta circulación de personas y vehículos.

El operativo incluyó tareas de fumigación y verificación en sectores estratégicos del paso, en el marco de las acciones preventivas frente a enfermedades transmitidas por vectores.

¿Cuándo y cómo reabre el paso hacia Chile?

La reapertura del Paso Internacional Los Libertadores está prevista para este viernes desde las 12 del mediodía, en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos, siempre que las condiciones sanitarias y operativas lo permitan.

El corredor, uno de los principales vínculos terrestres entre ambos países, suele registrar un flujo constante de:

Vehículos particulares

Micros de larga distancia

Transporte de cargas internacionales

Tras varias horas de interrupción, se espera una importante demanda acumulada, especialmente en las primeras horas posteriores a la rehabilitación.

Las autoridades advirtieron que podrían registrarse demoras mientras se normaliza el tránsito y se ordena la circulación en la zona cordillerana.

¿Qué es el protocolo de “cápsulas” y por qué podría aplicarse?

Ante la reapertura, no se descarta la implementación del sistema de “cápsulas” en Uspallata y Penitentes. Este mecanismo permite organizar el tránsito de manera escalonada y controlada, liberando grupos de vehículos en intervalos determinados.

El objetivo del sistema es:

Evitar congestiones en la alta montaña

Reducir riesgos en zonas de curvas y pendientes pronunciadas

Ordenar el flujo vehicular en momentos de alta demanda

El tramo cordillerano presenta características geográficas complejas y condiciones cambiantes, por lo que el ordenamiento del tránsito resulta clave para garantizar la seguridad.

En caso de aplicarse el protocolo, los vehículos deberán aguardar en puntos de concentración hasta recibir la autorización para avanzar en grupo hacia el complejo fronterizo.

¿Qué impacto tuvo el cierre en la alta montaña?

La interrupción del tránsito internacional generó una importante acumulación de vehículos, especialmente en sectores de alta montaña. Camiones de carga, autos particulares y colectivos quedaron a la espera de definiciones oficiales durante el operativo sanitario.

El Paso Los Libertadores es una vía estratégica para el comercio exterior argentino y chileno, por lo que cualquier cierre, incluso temporal, tiene impacto logístico inmediato.

Además del transporte de cargas, el corredor es utilizado por miles de turistas y viajeros frecuentes, lo que incrementa la sensibilidad ante este tipo de medidas preventivas.

Si bien el cierre fue breve, la acumulación generada podría extender las demoras durante varias horas después de la reapertura, hasta que el flujo recupere su ritmo habitual.

¿Qué recomiendan las autoridades a quienes viajan a Chile?

Las autoridades fronterizas recomiendan:

Informarse previamente sobre el estado del paso

Consultar reportes oficiales antes de salir

Prever demoras durante las primeras horas tras la reapertura

Llevar documentación al día

El cierre preventivo por la detección del mosquito puso en evidencia la activación inmediata de protocolos sanitarios binacionales ante situaciones consideradas de riesgo epidemiológico.

En un contexto regional donde el dengue mantiene presencia estacional, la detección de un ejemplar sospechoso en un punto fronterizo estratégico obligó a actuar con rapidez para evitar posibles focos de propagación.

Con la reapertura prevista para este viernes al mediodía, el tránsito entre Argentina y Chile comenzará a normalizarse progresivamente, aunque el movimiento inicial será intenso debido a la acumulación generada por la interrupción.