Mendoza
Corredor Bioceánico

Alerta por estafas en el Paso Los Libertadores: advierten sobre intentos de estafa para ingresar a Chile

Autoridades chilenas volvieron a alertar por un esquema de fraude que afecta a quienes cruzan por el Paso Internacional Los Libertadores. Detectaron intentos de estafa con supuestos trámites digitales pagos, realizados fuera de las oficinas oficiales.

La Unidad de Pasos Fronterizos de Chile emitió una nueva advertencia por intentos de estafa que afectan a viajeros que se dirigen al país vecino a través del Paso Los Libertadores. El engaño, que ya había sido detectado durante el verano pasado, volvió a registrarse con mayor intensidad en la actual temporada de vacaciones y compras en Chile.

¿Cómo es la modalidad de estafa detectada en el Paso Los Libertadores?

Según informaron las autoridades, personas desconocidas abordan a los viajeros en las inmediaciones del complejo fronterizo y les ofrecen una supuesta agilización de los trámites migratorios. Para concretar el engaño, redirigen a las víctimas a un sitio web falso donde se solicita completar formularios con datos personales y bancarios.

¿Qué tipo de información solicitan los estafadores?

Los estafadores piden información sensible, como datos personales, bancarios y medios de pago, bajo la apariencia de un servicio oficial. Además, exigen pagos por gestiones inexistentes, lo que deriva en el robo de datos y posibles perjuicios económicos para las víctimas.

¿Los trámites para cruzar a Chile son pagos?

No. Las autoridades recordaron que todos los trámites requeridos para el cruce fronterizo son gratuitos y deben realizarse de forma personal dentro del recinto oficial. Ningún funcionario está autorizado a cobrar ni a gestionar trámites fuera del área de control migratorio.

¿Cuál es la única página oficial para realizar la declaración jurada?

La única página habilitada para completar la declaración jurada es el sitio oficial del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) de Chile. Cualquier otro enlace, plataforma o intermediario debe ser considerado no oficial y potencialmente fraudulento.

¿Qué recomendaciones dieron a los viajeros?

Desde el organismo recomendaron evitar intermediarios, no ingresar a enlaces no oficiales y no entregar datos personales o bancarios fuera de los canales formales. El objetivo es prevenir estafas y resguardar la seguridad de la información de quienes cruzan la frontera.

