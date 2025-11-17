Noticias Mendoza

Mendoza
Ciudad de Mendoza

Peatonal del Vino 2025: Miranda brilló ante más de 110 mil personas

Con dos noches a pura música, vinos y turismo, la Peatonal del Vino 2025 coronó su edición más convocante. Miranda! protagonizó un cierre inolvidable que reafirmó a la Ciudad de Mendoza como Capital Internacional del Vino.

La Peatonal del Vino 2025 concluyó con un cierre espectacular que quedará grabado en la memoria de miles de mendocinos y turistas. La actuación de Miranda la noche del domingo 16 de noviembre marcó un hito para este evento que ya es patrimonio cultural y emocional de la Ciudad de Mendoza.

El intendente Ulpiano Suarez participó de ambas jornadas, recorriendo los stands, dialogando con vecinos y turistas, y acompañando el line up que animó dos noches de gran convocatoria. “La Peatonal del Vino fortalece nuestra identidad, dinamiza el turismo y la economía local y consolida a Mendoza como Capital Internacional del Vino”, destacó.

Más de 110 mil personas y una oferta turística y cultural de primer nivel

Durante dos jornadas, más de 110 mil asistentes disfrutaron de más de 100 etiquetas de vino, 32 stands de bodegas de cinco departamentos, food trucks seleccionados y shows en vivo de primer nivel en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico.

Andrea Gauna, turista de Buenos Aires, sintetizó la experiencia: “Vine por primera vez y me sorprendió todo: la organización, las bodegas, la música y la energía de la gente. Fue una noche inolvidable”.

Un cierre consagratorio con Miranda! y artistas locales

La segunda noche se vivió como una verdadera fiesta popular. El grupo integrado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, acompañado por Gauchito Club y Cami Coccia, transformó el Parque Cívico en un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y amantes del vino.

La primera jornada había comenzado al ritmo de la música electrónica, con presentaciones de Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra, que hicieron vibrar a miles de personas.

Más de 30 bodegas y 100 etiquetas que celebraron la identidad mendocina

Bodegas como Rubino, Finca Magnolia, RPB, Monteviejo, Dante Robino, Santa Julia, Doña Paula, Casarena, Tierras Altas, Finjamos Demencia, Clos de Chacras y varias más mostraron la diversidad enológica de la provincia. Su presencia permitió a mendocinos y turistas degustar una amplia variedad de estilos y terroirs, consolidando al vino como símbolo cultural de Mendoza.

El ingreso al predio fue gratuito y el público adquirió cuponeras para realizar degustaciones, además de disfrutar de una oferta gastronómica variada.

Un evento sustentable, accesible y tecnológicamente renovado

La edición 2025 reafirmó su compromiso ambiental con contenedores diferenciados para reciclaje, recolección de aceite usado, limpieza permanente y medición de la huella de carbono planificada para los próximos días. También hubo puntos de hidratación, salud, baños accesibles, sectores para personas con discapacidad y señalética clara.

Entre las novedades, se presentó “Dionisia”, la asistente virtual de la Capital del Vino que brindó información en tiempo real sobre bodegas y shows.

La seguridad estuvo garantizada por preventores, tránsito y equipos de asistencia de Seguridad Ciudadana, lo que permitió un desarrollo ordenado y seguro.

Una fiesta que consolidó a Mendoza como Capital Internacional del Vino

Organizada por la Ciudad de Mendoza y producida por Nero Producciones, con el acompañamiento de Galicia y Pepsi como main sponsors, la Peatonal del Vino 2025 se consolidó como un evento renovado, inclusivo y de fuerte identidad mendocina.

