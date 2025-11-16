La primera jornada reunió música electrónica, gastronomía, arte y más de 30 bodegas. Este domingo será el cierre con Gauchito Club y Miranda.

La Ciudad de Mendoza vivió una noche inolvidable con el regreso de la Peatonal del Vino, que en su primera jornada convocó a más de 20 mil personas en la explanada de la Casa de Gobierno y el Parque Cívico. El tradicional evento combinó vinos, música, gastronomía y arte en un entorno seguro y organizado que fue disfrutado por mendocinos y turistas.

Poco antes del anochecer, el público ya había colmado el espacio Cívico. Hubo más de 30 bodegas de cinco departamentos, foodtrucks, espacios temáticos, un amplio patio gastronómico y una puesta escénica que volvió a posicionar a la Capital Internacional del Vino como un referente cultural.

La presencia del intendente

El intendente Ulpiano Suarez participó de la primera jornada, recorrió los stands, dialogó con bodegueros, emprendedores y equipos técnicos, y destacó el trabajo colectivo que hizo posible esta edición. También se fotografió con vecinos y visitantes.

“Estoy muy contento de que volvió la Peatonal del Vino al barrio Cívico. Vemos muchísimos grupos de jóvenes y estimo que al final de la jornada pueden haber más de 20 mil personas, lo cual es un éxito”, señaló Suarez.

El jefe comunal adelantó que la segunda jornada tendrá “muchísimas expectativas”, con la presentación de Gauchito Club y el cierre de Miranda. Además, subrayó que la Ciudad sigue consolidando su identidad con actividades culturales en el espacio público, libres y gratuitas, en articulación con el sector privado.

Música, vino y una puesta renovada

La música tuvo un rol central. Flor Parra abrió la noche con un warm up mientras caía el sol. Luego actuaron Brigado Crew y, finalmente, Chapa & Castelo, quienes cerraron con un set potente que acompañó las degustaciones de más de 100 etiquetas.

Lo que viene: Gauchito Club y Miranda

Este domingo se realizará la segunda y última jornada, con el show de Gauchito Club y el esperado cierre de Miranda, una de las bandas más importantes del pop nacional. También habrá nuevas propuestas gastronómicas y opciones de degustación. Las cuponeras continúan a la venta en peatonaldelvino.com.

La Peatonal del Vino 2025 es organizada por la Ciudad de Mendoza, producida por Nero Producciones y cuenta con el acompañamiento de Galicia y Pepsi como main sponsors.