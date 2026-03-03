Petri acusó a Villarruel de “apostar al fracaso del Gobierno” y estalló un cruce público en el oficialismo

El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por usar el celular durante el discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa. La respuesta de la titular del Senado desató un fuerte enfrentamiento político y profundizó la interna en La Libertad Avanza.

La tensión dentro del oficialismo sumó un nuevo capítulo tras el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa, luego de que el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, apuntó contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por haber utilizado el teléfono celular durante la exposición presidencial y consideró que se trató de “otro acto fuera de lugar”.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y generaron una respuesta inmediata de Villarruel en redes sociales, donde lanzó duras críticas contra el legislador mendocino. El cruce escaló rápidamente y dejó en evidencia la profundidad de la interna en La Libertad Avanza.

¿Por qué Luis Petri criticó a Victoria Villarruel?

En una entrevista televisiva, Petri sostuvo que la vicepresidenta “jugó a favor de la oposición” y que incluso “apostó por el fracaso del Gobierno”. Según su interpretación, el gesto de usar el teléfono durante el mensaje presidencial fue inapropiado en el marco de uno de los actos institucionales más relevantes del año.

El legislador mendocino afirmó que Villarruel no estuvo “a la altura de las circunstancias” y vinculó la situación con las palabras del propio Milei, quien durante su discurso hizo referencia a dirigentes que “desde la oposición y el Gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia”.

Además, cuestionó la apertura del Senado para el tratamiento de iniciativas impulsadas por la oposición que, según su visión, podrían afectar el programa económico del Ejecutivo nacional. “Si te ofrecés a la oposición para sancionar leyes que hieren el programa económico del Gobierno, ¿en qué te convertís?”, planteó.

¿Qué respondió Villarruel sobre IOSFA y las acusaciones?

La vicepresidenta recogió el guante y respondió a través de redes sociales. Allí cuestionó a Petri por la situación de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, cuya disolución fue dispuesta mediante un decreto de necesidad y urgencia y que arrastra una deuda cercana a 200 mil millones de pesos.

Villarruel sostuvo que la medida dejó a cientos de miles de militares y sus familias sin cobertura médica en distintos puntos del país y reclamó explicaciones sobre la gestión anterior. En ese marco, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: dijo que a Petri lo conoce “por sus cosplays y los trencitos de la alegría con el presidente Milei”.

También hizo referencia a lo que consideró un posible vaciamiento de la obra social y apuntó contra los bajos salarios de las fuerzas, elevando el tono del intercambio.

¿Hay una ruptura definitiva entre Milei y Villarruel?

El episodio volvió a poner el foco en la relación entre el Presidente y su vicepresidenta. Durante la propia Asamblea Legislativa ya había quedado en evidencia cierta distancia, con un saludo protocolar frío y sin diálogo en la escalinata del Congreso.

Como marca la tradición institucional, la titular del Senado debe recibir al Presidente al inicio de la sesión. Sin embargo, el encuentro fue breve y distante. Además, trascendieron versiones sobre gestos incómodos durante la caminata hacia el recinto.

En redes sociales, Villarruel también respondió a quienes le pidieron la renuncia y aseguró que continuará en su cargo hasta el 10 de diciembre de 2027. “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar”, escribió.

¿Qué dijo la Casa Rosada sobre el gesto del celular?

Las críticas no provinieron solo de Petri. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también cuestionó la actitud de la vicepresidenta y señaló que no le pareció adecuado que utilizara el teléfono mientras el Presidente brindaba “el mensaje más importante del año”.

Horas después, Petri volvió a responder en redes sociales y acusó a Villarruel de “golpista”, lo que profundizó aún más el enfrentamiento público.

El cruce por el uso del celular terminó exponiendo diferencias políticas de fondo dentro del oficialismo, en un contexto atravesado por debates legislativos sensibles y tensiones en la conducción política.

Más allá del gesto puntual en la Asamblea Legislativa, el episodio refleja un conflicto mayor vinculado a liderazgos, estrategias parlamentarias y posicionamientos internos dentro de La Libertad Avanza. La disputa pública entre Petri y Villarruel deja abierta la incógnita sobre cómo impactará esta interna en la dinámica del Gobierno y en la agenda legislativa que se viene.