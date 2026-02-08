Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Congreso de la Nación

Pichetto acusó al Gobierno de impulsar la destrucción de la industria nacional

El diputado de Encuentro Federal cuestionó con dureza la política económica de Javier Milei, advirtió sobre el impacto de la apertura comercial y pidió al peronismo una renovación profunda para volver a ser alternativa de poder.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto afirmó que el Gobierno nacional está llevando adelante un “proceso de destrucción de la industria nacional bajo una mirada ideológica que atrasa dos siglos y que desprecia el valor del empresariado local”. Según el legislador, las decisiones económicas de la gestión de Javier Milei responden a una estrategia deliberada para desmantelar el entramado productivo argentino.

¿Qué dijo Pichetto sobre los ataques del Gobierno a empresarios nacionales?

Pichetto sostuvo que las críticas del presidente Milei hacia empresarios como Paolo Rocca y sectores como el textil no son exabruptos aislados, sino parte de una política definida. “Es totalmente disparatado y poco conveniente para los intereses de la nación que el presidente ataque al principal empresario de la Argentina; esto marca una línea hacia la destrucción de la industria”, afirmó.

En ese marco, vinculó esta postura a asesores oficiales que, según dijo, buscan transformar al país en un productor primario para una población reducida, desconociendo la realidad de casi 50 millones de argentinos.

¿Cómo cuestionó la política de apertura comercial del Gobierno?

En declaraciones a Splendid AM 990, el dirigente de Encuentro Federal calificó la apertura comercial impulsada por el Ejecutivo como una “mirada estúpida” del libre mercado, al señalar que no se condice con las políticas proteccionistas que hoy aplican potencias como Estados Unidos.

Pichetto cuestionó además el alineamiento con Donald Trump y remarcó que “no se traduce en una defensa de la producción propia”, ya que el acero y el aluminio argentinos continúan pagando aranceles del 50%, mientras el mercado interno es “devastado” por productos importados, especialmente de origen chino.

¿Qué críticas hizo a Sturzenegger y a la reforma laboral?

El diputado fue especialmente duro con el enfoque económico de Federico Sturzenegger. “La mirada de Sturzenegger atrasa 200 años. El mundo hoy protege a sus empresas y cuida sus empleos; China entra a un mercado y lo deja devastado, y acá tenemos una visión de libre comercio de la época de Adam Smith”, expresó.

En ese contexto, advirtió que cualquier reforma laboral carecerá de impacto real si se mantiene la recesión y los bajos salarios, a los que calificó como “salarios de miseria”.

¿Qué dijo Pichetto sobre el INDEC y la relación con la prensa?

En el plano institucional, Pichetto calificó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC como un “golpe a la confianza internacional”. Además, rechazó la creación de oficinas estatales destinadas a controlar o hostigar al periodismo, prácticas que consideró “propias de modelos altamente autoritarios”.

¿Cuál fue su mensaje hacia la interna del peronismo?

Finalmente, el legislador envió un mensaje directo a la dirigencia peronista y llamó a una renovación profunda del espacio. “El Estado presente, los planeros y el género son banderas que están viejas y liquidadas en la opinión pública”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el peronismo debe recuperar la previsibilidad, el mundo del trabajo y el capitalismo productivo si pretende volver a ser una alternativa real de poder en la Argentina.

También puedes leer

Congreso de la Nación

Pichetto acusó al Gobierno de impulsar la destrucción de la industria nacional

Mendocino en Europa

Castellanos marcó un gol en el triunfo de West Ham y sumó puntos para la Selección Argentina

Estado del tiempo

Alerta por Zonda, viento sur y posibles tormentas con granizo en Mendoza

Prisión efectiva

Caso Bento: todas las condenas a los imputados y los detalles de un juicio histórico para Mendoza

Tracción a sangre

El hombre de Palmira que recorre la Argentina en bicicleta junto a sus dos gatos

Corredor Bioceánico

Alerta por estafas en el Paso Los Libertadores: advierten sobre intentos de estafa para ingresar a Chile

Te puede interesar

Comercio exterior

Acuerdo entre Estados Unidos y Argentina: qué cambia para el vino y cómo impacta en Mendoza

Congreso de la Nación

Pichetto acusó al Gobierno de impulsar la destrucción de la industria nacional

Mendocino en Europa

Castellanos marcó un gol en el triunfo de West Ham y sumó puntos para la Selección Argentina

Estado del tiempo

Alerta por Zonda, viento sur y posibles tormentas con granizo en Mendoza

Prisión efectiva

Caso Bento: todas las condenas a los imputados y los detalles de un juicio histórico para Mendoza

Tracción a sangre

El hombre de Palmira que recorre la Argentina en bicicleta junto a sus dos gatos

Corredor Bioceánico

Alerta por estafas en el Paso Los Libertadores: advierten sobre intentos de estafa para ingresar a Chile

Guaymallén

Cambios en el Acceso Este: desde el lunes modifican la circulación vehicular

Vendimia en alerta

Productores de uva realizarán un caravanazo en Mendoza por la crisis del precio

Futuro del empleo

Ulpiano Suarez llamó a construir consensos para avanzar en una Reforma Laboral en Argentina

Niños y redes sociales

Repudiaron dichos de Lilia Lemoine contra un niño con autismo tras una iniciativa de Lourdes Arrieta

CB Consultora

Matías Stevanato lidera el ranking nacional de intendentes con mejor imagen en Argentina

Defensa del Ambiente

Manu Chao desmintió que tocará en Mendoza el 16 de febrero contra la megaminería en Uspallata

Accidente laboral

Accidente fatal en Maipú: un hombre murió tras volcar con un tractor en calle Lamadrid

El canciller Quirno participó del encuentro en Washington, que tuvo como anfitrión a Marco Rubio; el secretario de Estado destacó que la “Argentina desempeñará un rol clave para el mundo” en ese mercado; el interés norteamericano se focaliza en el litio y el cobre.
Alianza estratégica

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo clave por minerales críticos

Luján de Cuyo

Vecinos de Mayor Drummond rechazan la cesión de un terreno escolar al IPV

Torneo Apertura

Gimnasia busca reacción ante Instituto y Broggi prepara cambios tras la goleada en Santa Fe

Vendimia 2026

Fiesta de la Cosecha celebra sus 25 años con Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Primer show de 2026

TREN (Tanto Rock es Necesario) se presenta en James Bar, en Totem Boulevard de San Martín

Estado del tiempo

Tormentas, granizo y Zonda: cómo evoluciona el tiempo en Mendoza este miércoles