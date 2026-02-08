Pichetto acusó al Gobierno de impulsar la destrucción de la industria nacional

El diputado de Encuentro Federal cuestionó con dureza la política económica de Javier Milei, advirtió sobre el impacto de la apertura comercial y pidió al peronismo una renovación profunda para volver a ser alternativa de poder.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto afirmó que el Gobierno nacional está llevando adelante un “proceso de destrucción de la industria nacional bajo una mirada ideológica que atrasa dos siglos y que desprecia el valor del empresariado local”. Según el legislador, las decisiones económicas de la gestión de Javier Milei responden a una estrategia deliberada para desmantelar el entramado productivo argentino.

¿Qué dijo Pichetto sobre los ataques del Gobierno a empresarios nacionales?

Pichetto sostuvo que las críticas del presidente Milei hacia empresarios como Paolo Rocca y sectores como el textil no son exabruptos aislados, sino parte de una política definida. “Es totalmente disparatado y poco conveniente para los intereses de la nación que el presidente ataque al principal empresario de la Argentina; esto marca una línea hacia la destrucción de la industria”, afirmó.

En ese marco, vinculó esta postura a asesores oficiales que, según dijo, buscan transformar al país en un productor primario para una población reducida, desconociendo la realidad de casi 50 millones de argentinos.

¿Cómo cuestionó la política de apertura comercial del Gobierno?

En declaraciones a Splendid AM 990, el dirigente de Encuentro Federal calificó la apertura comercial impulsada por el Ejecutivo como una “mirada estúpida” del libre mercado, al señalar que no se condice con las políticas proteccionistas que hoy aplican potencias como Estados Unidos.

Pichetto cuestionó además el alineamiento con Donald Trump y remarcó que “no se traduce en una defensa de la producción propia”, ya que el acero y el aluminio argentinos continúan pagando aranceles del 50%, mientras el mercado interno es “devastado” por productos importados, especialmente de origen chino.

¿Qué críticas hizo a Sturzenegger y a la reforma laboral?

El diputado fue especialmente duro con el enfoque económico de Federico Sturzenegger. “La mirada de Sturzenegger atrasa 200 años. El mundo hoy protege a sus empresas y cuida sus empleos; China entra a un mercado y lo deja devastado, y acá tenemos una visión de libre comercio de la época de Adam Smith”, expresó.

En ese contexto, advirtió que cualquier reforma laboral carecerá de impacto real si se mantiene la recesión y los bajos salarios, a los que calificó como “salarios de miseria”.

¿Qué dijo Pichetto sobre el INDEC y la relación con la prensa?

En el plano institucional, Pichetto calificó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC como un “golpe a la confianza internacional”. Además, rechazó la creación de oficinas estatales destinadas a controlar o hostigar al periodismo, prácticas que consideró “propias de modelos altamente autoritarios”.

¿Cuál fue su mensaje hacia la interna del peronismo?

Finalmente, el legislador envió un mensaje directo a la dirigencia peronista y llamó a una renovación profunda del espacio. “El Estado presente, los planeros y el género son banderas que están viejas y liquidadas en la opinión pública”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el peronismo debe recuperar la previsibilidad, el mundo del trabajo y el capitalismo productivo si pretende volver a ser una alternativa real de poder en la Argentina.