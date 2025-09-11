El ministro de Defensa, nacido en Mendoza, Luis Petri, apareció junto a Javier Milei y varios funcionarios en los decretos de veto al financiamiento de universidades, el Hospital Garraham y a las personas con discapacidad.

En las últimas horas se difundieron en las redes imágenes del decreto del veto con la firma de Petri.

Lautaro Jiménez, candidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), se hizo eco y pidió que Petri sea declarado “persona no grata” en las universidades, que hoy arrancan un plan de lucha por la profunda crisis que atraviesan.

Tras el veto, la UNCuyo hizo un pedido a los legisladores

El vetó por completo la Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de sus trabajadores, desoyó el pedido de instituciones como la UNCuyo y amenaza con profundizar el conflicto entre el Ejecutivo, el sistema educativo y la oposición parlamentaria. Rectores de todo el país anticiparon una nueva marcha federal.

Casi en paralelo a la difusión del veto, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo le envió un mensaje directo al presidente, solicitando que no vetara la ley sancionada por el Congreso el 21 de agosto. En su resolución, la casa de altos estudios también instó a los legisladores nacionales a sostener la norma en caso de veto y convocó a consensuar su reglamentación con los actores universitarios.

“Solicitamos expresamente a los/as legisladores nacionales que insistan con la aprobación y sostengan en el Congreso la sanción de la ley”, expresó la rectora al leer el documento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El pedido no tuvo efecto en Casa Rosada, y está por verse cómo votarán los mendocinos aliados a Milei, es decir, los libertarios más los que responden a Alfredo Cornejo.