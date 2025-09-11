Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Elecciones 2025

Piden declarar a Luis Petri “persona no grata” en las universidades

El ministro de Defensa, nacido en Mendoza, Luis Petri, apareció junto a Javier Milei y varios funcionarios en los decretos de veto al financiamiento de universidades, el Hospital Garraham y a las personas con discapacidad.

La firma del ministro de Defensa y primer candidato de Alfredo Cornejo a una banca en Diputados, Luis Petri, aparece junto a la de Javier Milei y otros funcionarios en los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan y la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En las últimas horas se difundieron en las redes imágenes del decreto del veto con la firma de Petri.

Lautaro Jiménez, candidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), se hizo eco y pidió que Petri sea declarado “persona no grata” en las universidades, que hoy arrancan un plan de lucha por la profunda crisis que atraviesan.

Tras el veto, la UNCuyo hizo un pedido a los legisladores

El vetó por completo la Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de sus trabajadores, desoyó el pedido de instituciones como la UNCuyo y amenaza con profundizar el conflicto entre el Ejecutivo, el sistema educativo y la oposición parlamentaria. Rectores de todo el país anticiparon una nueva marcha federal.

Casi en paralelo a la difusión del veto, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo le envió un mensaje directo al presidente, solicitando que no vetara la ley sancionada por el Congreso el 21 de agosto. En su resolución, la casa de altos estudios también instó a los legisladores nacionales a sostener la norma en caso de veto y convocó a consensuar su reglamentación con los actores universitarios.

“Solicitamos expresamente a los/as legisladores nacionales que insistan con la aprobación y sostengan en el Congreso la sanción de la ley”, expresó la rectora al leer el documento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El pedido no tuvo efecto en Casa Rosada, y está por verse cómo votarán los mendocinos aliados a Milei, es decir, los libertarios más los que responden a Alfredo Cornejo.

También puedes leer

Elecciones 2025

Piden declarar a Luis Petri “persona no grata” en las universidades

Tensión en La Paz

Caso de la chica de 14 armada en la escuela: para Carolina Jacky “ha fallado el Estado”

Salud pública

Javier Milei también rechazó la Emergencia en el Garrahan

Articulará el ISCAMEN

Mendoza finalmente reglamentó la Ley de Cannabis Medicinal

Cinco horas de tensión

Esto sucederá con la chica de 14 que llevó un arma y disparó en la escuela

Cinco horas de tensión

Así fue el operativo por la chica de 14 con un arma en una escuela en La Paz

Te puede interesar

San Rafael

Contienen un incendio forestal en Los Parlamentos, en el sur de Mendoza

Elecciones 2025

Piden declarar a Luis Petri “persona no grata” en las universidades

Tensión en La Paz

Caso de la chica de 14 armada en la escuela: para Carolina Jacky “ha fallado el Estado”

Salud pública

Javier Milei también rechazó la Emergencia en el Garrahan

Articulará el ISCAMEN

Mendoza finalmente reglamentó la Ley de Cannabis Medicinal

Cinco horas de tensión

Esto sucederá con la chica de 14 que llevó un arma y disparó en la escuela

Cinco horas de tensión

Así fue el operativo por la chica de 14 con un arma en una escuela en La Paz

Privados de la libertad

Desactivan un posible motín en la unidad penitenciaria San Felipe

San Martín

Una joven policía tuvo una muerte violenta e investigan un posible suicidio

Deportes

El tenis y el auge de las apuestas deportivas: una combinación en crecimiento

Hockey sobre patines

Jóvenes atletas de Mendoza se destacan en el Cadi La Seu de Cataluña

La Paz

VIDEO: una alumna llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Transporte público

Mendoza licitará el 24 de septiembre el Tren de Cercanías del Este

Incelemencia climática

Suspendieron las clases por el Zonda en un departamento de Mendoza

Torneo Clausura 2025

Walter Ribonetto analizó su primer triunfo con Godoy Cruz Antonio Tomba

Elecciones 2025

Jacky vuelve a invitar a Petri a un debate en Mendoza para que explique su gestión

Gestión fitosanitaria

Comienza la entrega de difusores contra la Lobesia Botrana

San Marrtín y Junín

Proyectan mejorar el tratamiento de residuos cloacales en el Este

Inscripciones abiertas

Becas de Estudio Universitario para deportistas de Mendoza

Ambiente y biodiversidad

19º Censo del Cóndor Andino: avistaron a más de 40 ejemplares en Mendoza