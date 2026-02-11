Pobreza en Argentina: un estudio privado estima 33,2% en el tercer trimestre de 2025

Un análisis del econometrista Martín González-Rozada sostiene que, si se actualizan las canastas de consumo y los parámetros metodológicos, la pobreza sería mayor a la informada por el Gobierno. La diferencia no altera la tendencia a la baja, pero sí el nivel del indicador.

La discusión sobre la evolución de la pobreza en la Argentina ya no pasa principalmente por la tendencia —que muestra una baja marcada desde el pico registrado a comienzos de 2024— sino por la metodología utilizada para medirla. En ese marco, un ejercicio del econometrista Martín González-Rozada, investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, señala que si se actualizan las canastas de consumo y los parámetros que definen la línea de pobreza, la incidencia sería seis puntos porcentuales mayor que la difundida oficialmente para el tercer trimestre de 2025.

Según sus cálculos, la pobreza habría alcanzado al 33,2% de la población en ese período, frente al 26,9% estimado por el Ministerio de Capital Humano en base a las canastas actualmente utilizadas por el INDEC. En cuanto a la indigencia, el estudio marca un 5,0%, levemente por debajo del 5,9% oficial.

¿Por qué el estudio estima una pobreza más alta que la oficial?

La diferencia no radica en los ingresos relevados, sino en el umbral utilizado para definir quién es pobre.

El informe introduce dos modificaciones centrales:

Utiliza una Canasta Básica Alimentaria (CBA) basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, que refleja patrones de consumo más recientes que la canasta vigente, sustentada en la ENGHo 2004-2005.

Aplica una Inversa del Coeficiente de Engel (ICE) más elevada: 2,73 frente a 2,23 en la metodología oficial.

El coeficiente de Engel mide la proporción del gasto destinada a alimentos. Una ICE más alta implica que el peso del gasto no alimentario es mayor, lo que eleva la línea de pobreza.

Como resultado, la Canasta Básica Total per cápita asciende a $344.535 en el ejercicio académico, contra $297.091 en la estimación oficial para el tercer trimestre de 2025. Esa diferencia en el valor de referencia explica el mayor nivel de pobreza estimado.

¿La tendencia de la pobreza es distinta según cada medición?

No. Tanto la serie oficial como la alternativa muestran una trayectoria prácticamente idéntica.

Según Capital Humano, la pobreza pasó de un pico del 54,8% en el primer trimestre de 2024 a 38,3% en el tercer trimestre de ese año, continuó descendiendo durante la primera mitad de 2025 —con una medición semestral del 31,6%— y se ubicó en 26,9% en el tercer trimestre de 2025.

En el cálculo de González-Rozada, el máximo ronda el 58% a comienzos de 2024 y luego desciende de manera sostenida hasta el 33,2% en el último dato disponible.

La correlación entre ambas series es cercana a uno. Es decir, ambas reflejan la misma dinámica de mejora tras el pico de la crisis, pero difieren en el punto de partida que define quién queda por debajo de la línea de pobreza.

¿Qué ocurre con la indigencia?

El impacto metodológico es menor en el caso de la indigencia.

Mientras la pobreza se ubicaría seis puntos por encima del dato oficial, la indigencia sería levemente inferior: 5,0% frente al 5,9% informado por el Gobierno.

Esto se debe a que la indigencia se determina exclusivamente en función de la Canasta Básica Alimentaria, sin incorporar el componente no alimentario que sí incide fuertemente en la medición de pobreza total.

¿Qué diferencias regionales muestra el informe?

El trabajo también expone fuertes disparidades territoriales en el tercer trimestre de 2025:

NEA: 43,8%

NOA: 40,7%

Gran Buenos Aires: 33,3%

Región Pampeana: 28,9%

Patagonia: 26,4%

Las regiones del norte concentran las tasas más elevadas, mientras que la Patagonia y la región Pampeana presentan los niveles más bajos. En todos los casos, sin embargo, se observa una baja respecto del trimestre anterior.

¿Qué sucede con la pobreza según la situación habitacional?

Uno de los hallazgos relevantes es el cambio en la brecha entre inquilinos y propietarios.

En el tercer trimestre de 2025:

Inquilinos: 33,4%

Propietarios: 30,8%

La diferencia es de 2,6 puntos porcentuales a favor de los propietarios. En trimestres previos se observaba el patrón inverso.

El informe vincula este fenómeno con un coeficiente de Engel significativamente más alto para los hogares inquilinos, que destinan mayor proporción de sus ingresos a gastos básicos, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a aumentos de precios.

¿Cómo influye el debate sobre el IPC en esta discusión?

La controversia se inscribe en un momento sensible para el sistema estadístico oficial. El Gobierno decidió postergar la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que también debía basarse en la ENGHo 2017-2018.

Esa decisión derivó en la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del INDEC y reavivó el debate sobre la oportunidad y el impacto político de modificar las estadísticas oficiales en un contexto de fuerte ajuste macroeconómico.

Los análisis de González-Rozada fueron citados en reiteradas ocasiones por el presidente Javier Milei para destacar la magnitud de la baja de la pobreza tras el pico de comienzos de 2024. Sin embargo, este nuevo ejercicio introduce matices respecto del nivel alcanzado.

¿Qué implica esta diferencia metodológica?

El contraste no modifica la conclusión central de que la pobreza descendió desde el máximo de 2024, pero sí impacta en la magnitud del fenómeno y en la comparación internacional.

Una línea de pobreza más alta implica que más personas quedan clasificadas como pobres, aun cuando sus ingresos hayan mejorado en términos reales. Por eso, el debate no es meramente técnico: incide en la evaluación de políticas públicas, en la discusión parlamentaria y en la percepción social sobre la recuperación económica.