Policías asistieron un parto de urgencia en Maipú y salvaron a una beba recién nacida

Policías de la Comisaría 49 de Maipú asistieron un parto de urgencia y salvaron a una beba recién nacida durante la madrugada de este miércoles, luego de un aviso del 911 que alertó sobre una mujer de 27 años que atravesaba un trabajo avanzado en su vivienda del barrio 25 de Mayo. Los policías llegaron al domicilio a las 4.15 y constataron que la situación requería una intervención inmediata.

¿Qué ocurrió durante el parto asistido por la Policía?

Al arribar al lugar, los uniformados verificaron que la mujer había sufrido la ruptura de bolsa y presentaba fuertes dolores. El parto se desencadenó de forma inminente en el ingreso de la vivienda, donde los efectivos intervinieron con rapidez y recibieron a la beba recién nacida, resguardando su integridad física desde el primer momento.

¿Cómo fue la intervención de los efectivos?

Siguiendo las instrucciones del operador del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), los policías realizaron la ligadura del cordón umbilical, logrando estabilizar tanto a la madre como a la recién nacida mientras aguardaban la llegada del personal médico especializado.

¿Qué asistencia médica recibieron la madre y la beba?

Minutos después, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al domicilio y trasladó a ambas pacientes al Hospital Paroissien, donde quedaron internadas para controles y cuidados neonatales.

¿Cuál es el estado de salud de la madre y la recién nacida?

El reporte médico final confirmó que la madre y su hija se encuentran en buen estado de salud, sin complicaciones tras la intervención policial y la posterior atención hospitalaria.

