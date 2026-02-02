Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Soldados de infantería

¿Por qué los Granaderos a Caballo se llaman así, si nunca usaron granadas?

Aunque su nombre parece indicarlo, los Granaderos a Caballo argentinos jamás arrojaron granadas. El origen del término está ligado a la historia militar europea y a la idea de tropa de élite.

A primera vista, la respuesta parece obvia: los Granaderos a Caballo, regimiento creado por el General José de San Martín, se llaman así porque arrojaban granadas. Sin embargo, lo obvio —una vez más— no es lo correcto. En realidad, nuestros Granaderos nunca utilizaron granadas. Entonces, ¿de dónde viene su nombre?

Cuyo, el sitio en el que se inició la gesta de San Martín

¿Quiénes fueron los primeros granaderos?

A finales del siglo XVII, en los ejércitos europeos surgió una nueva figura dentro de la infantería: el granadero. Estos soldados sí arrojaban granadas, artefactos rudimentarios fabricados con hierro o cerámica, rellenos de pólvora y activados mediante una mecha encendida.

El uso de estas armas era extremadamente peligroso: muchas explotaban en las manos del propio soldado antes de ser lanzadas.

¿Por qué los granaderos eran considerados soldados especiales?

Las granadas de la época eran grandes, pesadas y debían ser arrojadas a considerable distancia debido a su poder destructivo. Por ese motivo, los granaderos debían tener gran contextura física, fuerza y resistencia.

Además, portaban bolsas cargadas con varias de estas granadas, lo que hacía del estado físico una condición esencial. Con el tiempo, solo los hombres más fuertes y aptos eran seleccionados para cumplir ese rol.

En la foto vemos siete granadas, en este caso de cerámica, del SXVII, de origen alemán.

¿Cuándo los granaderos se convirtieron en tropas de élite?

Esa selección natural fue dotando al cuerpo de granaderos de un carácter distintivo. No cualquiera podía ser granadero. Así, el término comenzó a asociarse no solo a una función específica, sino a calidad, disciplina y valentía.

Con el correr de los años, incluso cuando algunas unidades dejaron de utilizar granadas, el nombre se mantuvo como sinónimo de tropa de élite.

¿Por qué hubo granaderos a caballo en Europa?

Un ejemplo emblemático fueron los Grenadiers à Cheval de la Garde Impériale, los Granaderos a Caballo de la Guardia Imperial de Napoleón. Esta célebre unidad de caballería fue reconocida como una de las mejores de su tiempo por su valor y habilidad en combate.

Aunque combatían montados, conservaron el nombre de granaderos por su estatus de élite dentro del ejército.

¿Por qué San Martín llamó Granaderos a Caballo a su regimiento?

Cuando el entonces teniente coronel José de San Martín creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, eligió ese nombre no por el uso de granadas —que nunca emplearon— sino por lo que representaba: valentía, capacidad, disciplina y arrojo.

Ser granadero era ser un elegido, un soldado de excelencia en el arte de la guerra.

¿Los Granaderos a Caballo argentinos usaron granadas?

No. A pesar de su nombre, los Granaderos a Caballo argentinos nunca arrojaron granadas. El término fue heredado como símbolo de honor y élite militar, no como descripción literal de su armamento.

En la imagen se observan siete granadas de cerámica del siglo XVII, de origen alemán, similares a las utilizadas por los granaderos europeos de la época.

También puedes leer

Ciclismo

Alejandro Durán ganó la 11ª fecha de la Temporada de Ruta en Mendoza

Pueblo Soberano

Laura Fernández ganó las elecciones en Costa Rica y será presidenta en primera vuelta

Salud pública

Mendoza aceptó una donación de medicamentos de Bayer para pacientes del sistema público

Privados de la libertad

Mendoza tiene la segunda tasa más alta de presos del país y supera la media nacional

Bebida nacional

El consumo de vino en Argentina tocó en 2025 su nivel más bajo desde que hay registros

Estado del tiempo

Pronóstico del tiempo en Mendoza: inestabilidad, Zonda leve y posible granizo en el Este

Te puede interesar

Soldados de infantería

¿Por qué los Granaderos a Caballo se llaman así, si nunca usaron granadas?

Ciclismo

Alejandro Durán ganó la 11ª fecha de la Temporada de Ruta en Mendoza

Pueblo Soberano

Laura Fernández ganó las elecciones en Costa Rica y será presidenta en primera vuelta

Salud pública

Mendoza aceptó una donación de medicamentos de Bayer para pacientes del sistema público

Privados de la libertad

Mendoza tiene la segunda tasa más alta de presos del país y supera la media nacional

Bebida nacional

El consumo de vino en Argentina tocó en 2025 su nivel más bajo desde que hay registros

Estado del tiempo

Pronóstico del tiempo en Mendoza: inestabilidad, Zonda leve y posible granizo en el Este

Sebastián Villa se puso a disposición en Independiente Rivadavia y fijó una cláusula de salida.
En el Gargantini

Independiente Rivadavia quiere seguir perfecto en el Apertura ante Sarmiento

Elecciones 2026

Jacky defendió la autonomía de San Rafael y cuestionó las denuncias contra el municipio

Efectos de las tormentas

Temporal en Mendoza: casi 500 incidentes por lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento

Contingencias Climáticas

Temporal en Mendoza: no hubo víctimas fatales y el Gobierno desplegó un operativo de emergencia

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez pide extremar precauciones tras la tormenta y advierte posible alerta naranja

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
Asamblea Nacional

Venezuela: Delcy Rodríguez enviará al Parlamento un proyecto de amnistía

Estado del tiempo

Fuertes tormentas con granizo y viento afectaron a Mendoza y rige alerta naranja

Cambios en el Pasaporte y DNI.
Documentos y fraudes

Desde febrero cambian el DNI y el Pasaporte: cuáles son las nuevas medidas de seguridad

Torneo Apertura

Gimnasia presentó a Ignacio Sabatini como nuevo refuerzo para 2026

Deepfake en Argentina

Jacky pide explicaciones a los involucrados por la presunta estafa digital y recuerda el caso Libra

Deepfake en Argentina

Jacky alerta sobre posible estafa digital que promete ganancias de $100 mil diarios

Inseguridad

Detienen a un delincuente en Maipú y desbaratan un aguantadero de autopartes

Rewilding Argentina

Furor por el streaming del CONICET que muestra la vida de los pingüinos en la Patagonia