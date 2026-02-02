¿Por qué los Granaderos a Caballo se llaman así, si nunca usaron granadas?

Aunque su nombre parece indicarlo, los Granaderos a Caballo argentinos jamás arrojaron granadas. El origen del término está ligado a la historia militar europea y a la idea de tropa de élite.

A primera vista, la respuesta parece obvia: los Granaderos a Caballo, regimiento creado por el General José de San Martín, se llaman así porque arrojaban granadas. Sin embargo, lo obvio —una vez más— no es lo correcto. En realidad, nuestros Granaderos nunca utilizaron granadas. Entonces, ¿de dónde viene su nombre?

¿Quiénes fueron los primeros granaderos?

A finales del siglo XVII, en los ejércitos europeos surgió una nueva figura dentro de la infantería: el granadero. Estos soldados sí arrojaban granadas, artefactos rudimentarios fabricados con hierro o cerámica, rellenos de pólvora y activados mediante una mecha encendida.

El uso de estas armas era extremadamente peligroso: muchas explotaban en las manos del propio soldado antes de ser lanzadas.

¿Por qué los granaderos eran considerados soldados especiales?

Las granadas de la época eran grandes, pesadas y debían ser arrojadas a considerable distancia debido a su poder destructivo. Por ese motivo, los granaderos debían tener gran contextura física, fuerza y resistencia.

Además, portaban bolsas cargadas con varias de estas granadas, lo que hacía del estado físico una condición esencial. Con el tiempo, solo los hombres más fuertes y aptos eran seleccionados para cumplir ese rol.

En la foto vemos siete granadas, en este caso de cerámica, del SXVII, de origen alemán.

¿Cuándo los granaderos se convirtieron en tropas de élite?

Esa selección natural fue dotando al cuerpo de granaderos de un carácter distintivo. No cualquiera podía ser granadero. Así, el término comenzó a asociarse no solo a una función específica, sino a calidad, disciplina y valentía.

Con el correr de los años, incluso cuando algunas unidades dejaron de utilizar granadas, el nombre se mantuvo como sinónimo de tropa de élite.

¿Por qué hubo granaderos a caballo en Europa?

Un ejemplo emblemático fueron los Grenadiers à Cheval de la Garde Impériale, los Granaderos a Caballo de la Guardia Imperial de Napoleón. Esta célebre unidad de caballería fue reconocida como una de las mejores de su tiempo por su valor y habilidad en combate.

Aunque combatían montados, conservaron el nombre de granaderos por su estatus de élite dentro del ejército.

¿Por qué San Martín llamó Granaderos a Caballo a su regimiento?

Cuando el entonces teniente coronel José de San Martín creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, eligió ese nombre no por el uso de granadas —que nunca emplearon— sino por lo que representaba: valentía, capacidad, disciplina y arrojo.

Ser granadero era ser un elegido, un soldado de excelencia en el arte de la guerra.

¿Los Granaderos a Caballo argentinos usaron granadas?

No. A pesar de su nombre, los Granaderos a Caballo argentinos nunca arrojaron granadas. El término fue heredado como símbolo de honor y élite militar, no como descripción literal de su armamento.

