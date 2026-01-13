Preocupa en Mendoza el consumo de drogas y psicofármacos sin receta médica

Un informe reveló que hasta un tercio de los mendocinos consumió psicofármacos sin prescripción médica. Además, creció el uso de drogas ilícitas y se redujo la edad de inicio, con mayor impacto en zonas urbanas vulnerables.

Mendoza atraviesa una situación crítica en materia de consumos problemáticos de drogas y psicofármacos sin receta médica, en línea con la tendencia nacional. Un dato que encendió las alarmas es que hasta un tercio de la población provincial utilizó psicofármacos como clonazepam o alprazolam sin contar con la debida prescripción médica, una práctica que se expandió de manera sostenida en los últimos años.

¿Por qué aumentó el consumo de psicofármacos sin receta en Mendoza?

El fenómeno estuvo impulsado principalmente por cuadros de estrés, insomnio y ansiedad. Esta situación derivó en una peligrosa naturalización del uso de psicofármacos como herramienta para “poder funcionar” en la vida cotidiana, sin control médico ni seguimiento profesional.

¿Qué drogas ilícitas registraron un mayor crecimiento?

En paralelo, el consumo de drogas ilícitas como cocaína, marihuana y crack mostró un crecimiento sostenido en el territorio provincial. Según el informe, el avance de estas sustancias fue más acelerado que el del alcohol y el tabaco, que si bien siguen siendo las más difundidas, crecieron a un ritmo menor.

¿Qué grupos etarios resultaron más afectados?

La población más afectada se ubicó entre los 12 y los 38 años, lo que evidenció una reducción preocupante en la edad de inicio del consumo. Este dato refuerza la gravedad del escenario y la necesidad de políticas preventivas focalizadas en jóvenes y adolescentes.

¿En qué zonas de Mendoza se concentra la problemática?

El impacto fue mayor en áreas urbanas y periurbanas con altos niveles de vulnerabilidad social y desempleo juvenil. Los departamentos de Las Heras, Guaymallén y Ciudad de Mendoza encabezaron las estadísticas de consultas por consumos problemáticos, con menor acceso a programas de prevención efectiva.

¿Por qué el Estado enfrenta dificultades para abordar la crisis?

El abordaje del problema representa un desafío mayúsculo para las autoridades debido a la falta de recursos y a la discontinuidad de las políticas públicas. Aunque se implementaron nuevos dispositivos de salud, la demanda superó ampliamente la oferta de tratamientos disponibles, lo que obligó a buscar respuestas urgentes.

¿Qué factores explican el crecimiento del consumo en la provincia?

El aumento del consumo en Mendoza se consolidó como un fenómeno complejo, atravesado por factores económicos, culturales y sanitarios, que requieren un abordaje integral y sostenido para frenar el avance de las adicciones.