Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Salud pública

Preocupa en Mendoza el consumo de drogas y psicofármacos sin receta médica

Un informe reveló que hasta un tercio de los mendocinos consumió psicofármacos sin prescripción médica. Además, creció el uso de drogas ilícitas y se redujo la edad de inicio, con mayor impacto en zonas urbanas vulnerables.

Mendoza atraviesa una situación crítica en materia de consumos problemáticos de drogas y psicofármacos sin receta médica, en línea con la tendencia nacional. Un dato que encendió las alarmas es que hasta un tercio de la población provincial utilizó psicofármacos como clonazepam o alprazolam sin contar con la debida prescripción médica, una práctica que se expandió de manera sostenida en los últimos años.

¿Por qué aumentó el consumo de psicofármacos sin receta en Mendoza?

El fenómeno estuvo impulsado principalmente por cuadros de estrés, insomnio y ansiedad. Esta situación derivó en una peligrosa naturalización del uso de psicofármacos como herramienta para “poder funcionar” en la vida cotidiana, sin control médico ni seguimiento profesional.

¿Qué drogas ilícitas registraron un mayor crecimiento?

En paralelo, el consumo de drogas ilícitas como cocaína, marihuana y crack mostró un crecimiento sostenido en el territorio provincial. Según el informe, el avance de estas sustancias fue más acelerado que el del alcohol y el tabaco, que si bien siguen siendo las más difundidas, crecieron a un ritmo menor.

¿Qué grupos etarios resultaron más afectados?

La población más afectada se ubicó entre los 12 y los 38 años, lo que evidenció una reducción preocupante en la edad de inicio del consumo. Este dato refuerza la gravedad del escenario y la necesidad de políticas preventivas focalizadas en jóvenes y adolescentes.

¿En qué zonas de Mendoza se concentra la problemática?

El impacto fue mayor en áreas urbanas y periurbanas con altos niveles de vulnerabilidad social y desempleo juvenil. Los departamentos de Las Heras, Guaymallén y Ciudad de Mendoza encabezaron las estadísticas de consultas por consumos problemáticos, con menor acceso a programas de prevención efectiva.

¿Por qué el Estado enfrenta dificultades para abordar la crisis?

El abordaje del problema representa un desafío mayúsculo para las autoridades debido a la falta de recursos y a la discontinuidad de las políticas públicas. Aunque se implementaron nuevos dispositivos de salud, la demanda superó ampliamente la oferta de tratamientos disponibles, lo que obligó a buscar respuestas urgentes.

¿Qué factores explican el crecimiento del consumo en la provincia?

El aumento del consumo en Mendoza se consolidó como un fenómeno complejo, atravesado por factores económicos, culturales y sanitarios, que requieren un abordaje integral y sostenido para frenar el avance de las adicciones.

También puedes leer

Producción y empleo

Alertan por fuertes aumentos en frutas y verduras y caída de ventas en Mendoza

Salud pública

Preocupa en Mendoza el consumo de drogas y psicofármacos sin receta médica

Buenos Aires

Juan Cruz Yacopini mostró signos de mejoría y permanece consciente

Río Grande

Renunció la Virreina de la Vendimia Departamental de Malargüe

Protegiendo a bebés

Campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas

Ciudad de Mendoza

Avanza la urbanización de la explaya San Agustín: construirán viviendas sociales

Te puede interesar

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez recorrió la obra del bar Astor Club, una nueva apuesta gastronómica y cultural

Producción y empleo

Alertan por fuertes aumentos en frutas y verduras y caída de ventas en Mendoza

Salud pública

Preocupa en Mendoza el consumo de drogas y psicofármacos sin receta médica

Buenos Aires

Juan Cruz Yacopini mostró signos de mejoría y permanece consciente

Río Grande

Renunció la Virreina de la Vendimia Departamental de Malargüe

Protegiendo a bebés

Campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas

Ciudad de Mendoza

Avanza la urbanización de la explaya San Agustín: construirán viviendas sociales

Ejecución de sentencia

Mendoza prorrogó la suspensión de juicios por deudas hipotecarias

Verano 2026

Qué documentación necesitás para viajar en auto al exterior desde Argentina

Elecciones 2026

Lo que tenés que saber de los departamentos mendocinos que van a las urnas en febrero

CECITyS advierte

Apertura de importaciones y nuevo vínculo con Chile golpean al comercio mendocino

Congreso de la Nación

Arrieta cuestionó a Milei por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Guaymallén

Murió un hombre en la Terminal de Ómnibus de Mendoza

Galardón Internacional

Teresita, la científica de Mendoza del CONICET reconocida por su aporte contra el cáncer

Guaymallén

Salvaron a una perra y sus siete cachorros atrapados en una acequia

Cynthia Landi, la víctima fatal del crimen a la salida del boliche.
Imputado de homicidio

Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: se entregó el cuarto sospechoso

Torneo Apertura 2026

Gimnasia y Esgrima ajusta detalles para la Liga Profesional y suma refuerzos

Conflicto bélico

Ataque masivo de Rusia sobre Kiev: al menos cuatro muertos y 25 heridos

Consultora RZ

Encuesta en Mendoza: malestar económico, pero Milei mantiene el apoyo de la mayoría

Estado del tiempo

Fin de semana muy caluroso en Mendoza: la máxima llegará a 37°C