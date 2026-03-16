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Principio de incendio en la Municipalidad de Santa Rosa: suspenden actividades para revisar el edificio

Un foco ígneo se registró durante la noche del domingo en el edificio central de la Municipalidad de Santa Rosa, en el Este de Mendoza. Bomberos y Defensa Civil controlaron rápidamente la situación y no se registraron heridos, aunque se suspendieron las actividades administrativas para realizar inspecciones técnicas.

Un principio de incendio generó preocupación durante la noche del domingo en el edificio central de la Municipalidad de Santa Rosa, en la zona Este de Mendoza. El episodio ocurrió alrededor de las 21:30 y motivó un operativo de emergencia en la sede comunal ubicada en la villa cabecera del departamento. La rápida intervención de Bomberos y Defensa Civil permitió controlar el fuego antes de que se propagara dentro del inmueble.

El siniestro fue detectado a tiempo y las autoridades activaron el protocolo de seguridad para evitar mayores consecuencias. Aunque el incendio generó humo y obligó a desplegar un operativo preventivo dentro del edificio municipal, no se registraron personas heridas ni daños de gran magnitud.

¿Dónde ocurrió el principio de incendio en Santa Rosa?

El foco ígneo se originó en un depósito perteneciente al área de Servicios Públicos que funciona dentro del mismo edificio municipal. El inmueble se encuentra en la intersección de las calles 7 de Diciembre y Julio Roca, en la villa cabecera del departamento de Santa Rosa.

Según la información difundida por la comuna, el incendio fue advertido rápidamente, lo que permitió convocar a los equipos de emergencia y comenzar las tareas para sofocar las llamas.

Personal de Bomberos trabajó en el lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera hacia otras dependencias del edificio.

Gracias a la intervención inmediata de los rescatistas, el siniestro pudo ser contenido en poco tiempo y sin generar daños estructurales importantes en la sede municipal.

¿Qué provocó el incendio en el edificio municipal?

Las primeras evaluaciones realizadas por los equipos técnicos indicaron que el principio de incendio habría sido provocado por una falla eléctrica en el sector donde comenzó el foco.

Aunque el fuego generó humo en el interior del edificio y obligó a activar un operativo preventivo, no se registraron situaciones de gravedad entre el personal que se encontraba en el lugar al momento del incidente.

De todos modos, las autoridades municipales señalaron que continuarán las inspecciones para confirmar con precisión el origen del incendio y determinar si existieron otros factores que pudieron influir en el episodio.

¿Por qué se suspendieron las actividades en la Municipalidad?

Como consecuencia del incidente, las autoridades decidieron suspender las actividades administrativas en el edificio central durante el lunes 16 de marzo.

La medida fue adoptada de manera preventiva para permitir que especialistas realicen inspecciones técnicas, revisen el estado de las instalaciones y verifiquen las condiciones de seguridad antes de retomar la atención habitual al público.

Durante la jornada se llevarán adelante tareas de evaluación en los distintos sectores del inmueble para garantizar que el edificio se encuentre en condiciones adecuadas para el trabajo del personal municipal.

¿Seguirán funcionando otras dependencias municipales?

Mientras se realizan las tareas de revisión en la sede central, desde la comuna indicaron que el resto de las dependencias municipales continuará funcionando con normalidad.

En paralelo, se desarrollarán controles y relevamientos para determinar con mayor precisión los daños ocasionados por el principio de incendio y confirmar las causas que originaron el incidente.

El episodio generó alarma momentánea entre vecinos y trabajadores de la zona, aunque la situación fue controlada rápidamente por los equipos de emergencia.

Las autoridades destacaron la importancia de la rápida respuesta de los bomberos y de los protocolos de seguridad, que permitieron evitar consecuencias mayores en el edificio municipal y garantizar la seguridad del personal.

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