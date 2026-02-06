Productores de uva realizarán un caravanazo en Mendoza por la crisis del precio

La caída del consumo y la crisis de varias bodegas vuelven a golpear a los productores vitivinícolas de Mendoza. Este martes 10 de febrero realizarán un caravanazo hacia Casa de Gobierno y la Legislatura para reclamar precios justos y la intervención del Estado.

La preocupación por el precio de la uva volvió a encender las alarmas en Mendoza de los productores vitivinícolas quienes coordinan un inminente caravanazo. La crisis económica que atraviesan varias bodegas impacta de lleno en los productores, que enfrentan incertidumbre por la compra de la cosecha, valores por debajo de los costos y rumores de que algunas empresas ni siquiera comprarían uva esta temporada.

Ante este escenario, productores vitivinícolas definieron una serie de medidas de protesta que comenzarán con un caravanazo el martes 10 de febrero, a partir de las 09:00, desde la zona Este hacia el centro mendocino.

¿Quiénes impulsan la protesta de los productores de uva?

La medida fue definida tras una asamblea realizada este miércoles, de la que participaron productores, la Asociación de Viñateros de Mendoza y el presidente de FOEVA. Así lo confirmó Luis Cañas, productor vitivinícola y referente de la zona Este.

“Confirmamos que el martes realizaremos un caravanazo junto a productores de uva y hortalizas, que atraviesan una situación similar”, afirmó Cañas.

¿Cuál será el recorrido del caravanazo en Mendoza?

Según detallaron, la movilización partirá desde Costa Canal Montecaseros, sumará productores de Rodeo y Lavalle, y concluirá en calle Patricias Mendocinas, frente a la Legislatura provincial.

El recorrido incluirá también la Casa de Gobierno, donde los productores regalarán mercadería a los mendocinos como señal de protesta y entregarán un petitorio a las autoridades.

¿Cuál es la situación actual del precio de la uva?

Cañas explicó que los valores actuales son muy inferiores a los de campañas anteriores y que, en algunos casos, la uva se está entregando sin precio definido.

“El precio es mucho menor al del año pasado y del anteaño. Ahora hay dos variedades, Pinot y Chardonnay, y la estamos llevando sin precio”, señaló.

Respecto a la uva criolla, advirtió: “Todavía no sale, le falta un mes. Algunos hablan de $150 el kilo, pero eso es solo rumor y, si se confirma, es completamente bajo”.

¿Por qué los productores piden la intervención del Gobierno?

Los productores reclaman una intervención urgente del Gobierno provincial, similar a la aplicada en la vendimia anterior.

“Le pedimos que intervenga como el año pasado. En 2025 se adelantó la cosecha con garantía de producto a $250 el kilo”, recordó Cañas.

Además, comparó la situación con San Juan, donde ya se definió un valor mínimo:

“Allá los bodegueros van a pagar al menos $260 el kilo de uva criolla. Acá solo hay rumores, valores mucho más bajos o directamente sin precio”.

¿Qué consecuencias puede tener la falta de medidas?

Cañas advirtió que la situación ya es crítica y que muchos productores no pueden afrontar los costos básicos de la cosecha.

“No podemos cosechar porque no tenemos para pagar la ficha al cosechador ni al camionero. Calculamos que algunas variedades se van a quedar en la cepa”, alertó.

También cuestionó la demora oficial: “Hace dos semanas nos reunimos con el subsecretario de Agricultura, Sergio Moralejo, y nos dijeron que había que esperar el pronóstico. Pero pasan los días y seguimos esperando. En San Juan el INV ya lo dio a conocer”.

¿Existe diálogo entre bodegueros, productores y el Estado?

Según Cañas, uno de los principales problemas es la falta de una mesa de diálogo tripartita.

“No hay un espacio donde nos sentemos productores, bodegueros y Gobierno. Vamos a reclamar esto al gobernador. Existió en algún momento, pero el industrial no se quiere sentar porque es quien fija el precio”, afirmó.

¿Cuál es el costo real de producir uva hoy?

El productor recordó que el INTA publicó recientemente un estudio que ubica el costo de producción cerca de los $420 por kilo, muy lejos de los valores que se manejan en el mercado.

“Esto ya es un problema social, no solo económico. Llevo 37 años como productor y la crisis está llegando a dimensiones muy grandes”, concluyó.