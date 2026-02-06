Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Vendimia en alerta

Productores de uva realizarán un caravanazo en Mendoza por la crisis del precio

La caída del consumo y la crisis de varias bodegas vuelven a golpear a los productores vitivinícolas de Mendoza. Este martes 10 de febrero realizarán un caravanazo hacia Casa de Gobierno y la Legislatura para reclamar precios justos y la intervención del Estado.

La preocupación por el precio de la uva volvió a encender las alarmas en Mendoza de los productores vitivinícolas quienes coordinan un inminente caravanazo. La crisis económica que atraviesan varias bodegas impacta de lleno en los productores, que enfrentan incertidumbre por la compra de la cosecha, valores por debajo de los costos y rumores de que algunas empresas ni siquiera comprarían uva esta temporada.

Ante este escenario, productores vitivinícolas definieron una serie de medidas de protesta que comenzarán con un caravanazo el martes 10 de febrero, a partir de las 09:00, desde la zona Este hacia el centro mendocino.

La caída del consumo y la crisis de varias bodegas vuelven a golpear a los productores vitivinícolas de Mendoza. Este martes 10 de febrero realizarán un caravanazo hacia Casa de Gobierno y la Legislatura para reclamar precios justos y la intervención del Estado.

¿Quiénes impulsan la protesta de los productores de uva?

La medida fue definida tras una asamblea realizada este miércoles, de la que participaron productores, la Asociación de Viñateros de Mendoza y el presidente de FOEVA. Así lo confirmó Luis Cañas, productor vitivinícola y referente de la zona Este.

“Confirmamos que el martes realizaremos un caravanazo junto a productores de uva y hortalizas, que atraviesan una situación similar”, afirmó Cañas.

¿Cuál será el recorrido del caravanazo en Mendoza?

Según detallaron, la movilización partirá desde Costa Canal Montecaseros, sumará productores de Rodeo y Lavalle, y concluirá en calle Patricias Mendocinas, frente a la Legislatura provincial.

El recorrido incluirá también la Casa de Gobierno, donde los productores regalarán mercadería a los mendocinos como señal de protesta y entregarán un petitorio a las autoridades.

La caída del consumo y la crisis de varias bodegas vuelven a golpear a los productores vitivinícolas de Mendoza. Este martes 10 de febrero realizarán un caravanazo hacia Casa de Gobierno y la Legislatura para reclamar precios justos y la intervención del Estado.

¿Cuál es la situación actual del precio de la uva?

Cañas explicó que los valores actuales son muy inferiores a los de campañas anteriores y que, en algunos casos, la uva se está entregando sin precio definido.

“El precio es mucho menor al del año pasado y del anteaño. Ahora hay dos variedades, Pinot y Chardonnay, y la estamos llevando sin precio”, señaló.
Respecto a la uva criolla, advirtió: “Todavía no sale, le falta un mes. Algunos hablan de $150 el kilo, pero eso es solo rumor y, si se confirma, es completamente bajo”.

¿Por qué los productores piden la intervención del Gobierno?

Los productores reclaman una intervención urgente del Gobierno provincial, similar a la aplicada en la vendimia anterior.

“Le pedimos que intervenga como el año pasado. En 2025 se adelantó la cosecha con garantía de producto a $250 el kilo”, recordó Cañas.

Además, comparó la situación con San Juan, donde ya se definió un valor mínimo:
“Allá los bodegueros van a pagar al menos $260 el kilo de uva criolla. Acá solo hay rumores, valores mucho más bajos o directamente sin precio”.

¿Qué consecuencias puede tener la falta de medidas?

Cañas advirtió que la situación ya es crítica y que muchos productores no pueden afrontar los costos básicos de la cosecha.

“No podemos cosechar porque no tenemos para pagar la ficha al cosechador ni al camionero. Calculamos que algunas variedades se van a quedar en la cepa”, alertó.

También cuestionó la demora oficial: “Hace dos semanas nos reunimos con el subsecretario de Agricultura, Sergio Moralejo, y nos dijeron que había que esperar el pronóstico. Pero pasan los días y seguimos esperando. En San Juan el INV ya lo dio a conocer”.

La caída del consumo y la crisis de varias bodegas vuelven a golpear a los productores vitivinícolas de Mendoza. Este martes 10 de febrero realizarán un caravanazo hacia Casa de Gobierno y la Legislatura para reclamar precios justos y la intervención del Estado.

¿Existe diálogo entre bodegueros, productores y el Estado?

Según Cañas, uno de los principales problemas es la falta de una mesa de diálogo tripartita.
“No hay un espacio donde nos sentemos productores, bodegueros y Gobierno. Vamos a reclamar esto al gobernador. Existió en algún momento, pero el industrial no se quiere sentar porque es quien fija el precio”, afirmó.

¿Cuál es el costo real de producir uva hoy?

El productor recordó que el INTA publicó recientemente un estudio que ubica el costo de producción cerca de los $420 por kilo, muy lejos de los valores que se manejan en el mercado.

“Esto ya es un problema social, no solo económico. Llevo 37 años como productor y la crisis está llegando a dimensiones muy grandes”, concluyó.

También puedes leer

Vendimia en alerta

Productores de uva realizarán un caravanazo en Mendoza por la crisis del precio

Futuro del empleo

Ulpiano Suarez llamó a construir consensos para avanzar en una Reforma Laboral en Argentina

Niños y redes sociales

Repudiaron dichos de Lilia Lemoine contra un niño con autismo tras una iniciativa de Lourdes Arrieta

CB Consultora

Matías Stevanato lidera el ranking nacional de intendentes con mejor imagen en Argentina

Defensa del Ambiente

Manu Chao desmintió que tocará en Mendoza el 16 de febrero contra la megaminería en Uspallata

Accidente laboral

Accidente fatal en Maipú: un hombre murió tras volcar con un tractor en calle Lamadrid

Te puede interesar

Guaymallén

Cambios en el Acceso Este: desde el lunes modifican la circulación vehicular

Vendimia en alerta

Productores de uva realizarán un caravanazo en Mendoza por la crisis del precio

Futuro del empleo

Ulpiano Suarez llamó a construir consensos para avanzar en una Reforma Laboral en Argentina

Niños y redes sociales

Repudiaron dichos de Lilia Lemoine contra un niño con autismo tras una iniciativa de Lourdes Arrieta

CB Consultora

Matías Stevanato lidera el ranking nacional de intendentes con mejor imagen en Argentina

Defensa del Ambiente

Manu Chao desmintió que tocará en Mendoza el 16 de febrero contra la megaminería en Uspallata

Accidente laboral

Accidente fatal en Maipú: un hombre murió tras volcar con un tractor en calle Lamadrid

El canciller Quirno participó del encuentro en Washington, que tuvo como anfitrión a Marco Rubio; el secretario de Estado destacó que la “Argentina desempeñará un rol clave para el mundo” en ese mercado; el interés norteamericano se focaliza en el litio y el cobre.
Alianza estratégica

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo clave por minerales críticos

Luján de Cuyo

Vecinos de Mayor Drummond rechazan la cesión de un terreno escolar al IPV

Torneo Apertura

Gimnasia busca reacción ante Instituto y Broggi prepara cambios tras la goleada en Santa Fe

Vendimia 2026

Fiesta de la Cosecha celebra sus 25 años con Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Primer show de 2026

TREN (Tanto Rock es Necesario) se presenta en James Bar, en Totem Boulevard de San Martín

Estado del tiempo

Tormentas, granizo y Zonda: cómo evoluciona el tiempo en Mendoza este miércoles

Junto a la Filarmónica

Las Pelotas tocará en la Fiesta de la Cosecha por los 25 años del tradicional suceso mendocino

Histórico fallo

Walter Bento: quiénes fueron absueltos y qué fallas detectó el tribunal en la acusación fiscal

Contingencias climáticas

San Rafael lanzó una app gratuita para seguir tormentas y posible granizo en tiempo real

Inseguridad en el Este

Violenta jornada en Rivadavia: asaltos a policías y un grave siniestro vial

Justicia por mano propia

Intentaron linchar a un hombre en Las Heras tras una denuncia de abuso sexual

Coloso de América

Ulpiano Suarez y el Aconcagua como imán global: referentes del montañismo eligen Mendoza

Santuario de la Difunta Correa en Vallecito, San Juan.
Historia de un mito

El misterio del hijo de la Difunta Correa: el milagro que dio origen a una devoción popular