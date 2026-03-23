Pronóstico del tiempo en Mendoza: del 23 al 25 de marzo con suba de temperatura y viento sur

El reporte meteorológico anticipa días estables en Mendoza, con cielo mayormente despejado, ascenso de la temperatura hacia el martes y el ingreso de viento sur que provocará un leve descenso térmico el miércoles. Defensa Civil mantiene el monitoreo de las condiciones en toda la provincia.

El pronóstico del tiempo para Mendoza durante el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo muestra un escenario climático mayormente estable, con cielos despejados en gran parte del territorio provincial y variaciones en la circulación del viento. El dato más relevante es el aumento de la temperatura hacia el martes, seguido por el ingreso de viento sur que generará condiciones más frescas el miércoles.

¿Cómo estará el clima en Mendoza el lunes 23 de marzo?

El lunes se presenta con condiciones estables en toda la provincia. Durante la mañana, se percibirá una débil circulación de viento desde el sur, principalmente en la zona Este, hasta aproximadamente las 11:00.

Por la tarde, entre las 14:00 y las 21:00, el viento rotará levemente hacia el norte, afectando principalmente el Valle de Uco y la zona Sur.

En cuanto a la nubosidad, el cielo estará generalmente despejado en todo el llano provincial. En la alta montaña, se espera algo de nubosidad en el sector sur durante la mañana, mejorando hacia condiciones totalmente despejadas con el correr de las horas.

Las temperaturas mostrarán un inicio frío, con mínimas de 6°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de Mendoza oscilarán entre 8°C y 9°C. La máxima promedio provincial alcanzará los 21°C.

¿Qué cambios trae el martes 24 de marzo en el pronóstico?

El martes será el día más cálido del período analizado. Se espera una circulación de viento leve desde el norte entre las 11:00 y las 20:00, abarcando toda la provincia.

Un dato a tener en cuenta es la presencia de viento Zonda leve en la cordillera sur, especialmente en el sur de Malargüe, durante la tarde. Este fenómeno no tendría impacto significativo en el llano, pero será monitoreado.

Hacia la noche, se producirá un cambio en las condiciones con el ingreso de viento desde el sur con intensidad moderada, alcanzando velocidades promedio de 45 km/h. Este fenómeno comenzará a sentirse desde las 21:00 en la zona Sur y avanzará hacia el noreste provincial cerca de la medianoche.

El cielo se mantendrá despejado durante el día. Sin embargo, a partir de las 23:00 se espera un aumento de la nubosidad en el Valle de Uco, zona Sur y zona Este, sin probabilidad de precipitaciones.

En alta montaña, el cielo permanecerá despejado durante gran parte de la jornada, con algunas nubes hacia la tarde.

Las temperaturas marcarán un ascenso: la mínima será de 10°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 12°C en el resto de la provincia. La máxima promedio llegará a los 26°C.

¿Cómo estará el tiempo el miércoles 25 de marzo?

El miércoles comenzará con condiciones algo más inestables debido al remanente de viento sur durante la mañana, especialmente en la zona Este, hasta aproximadamente las 11:00.

Luego, se espera una mejora generalizada con vientos calmos en toda la provincia durante el resto del día.

En cuanto a la nubosidad, la jornada iniciará con cielo nublado en el Gran Mendoza y el Este provincial, pero estas condiciones mejorarán rápidamente hacia el mediodía, dando paso a un cielo despejado que se mantendrá durante toda la jornada.

En la alta montaña, el cielo estará completamente despejado.

Las temperaturas mostrarán un leve descenso respecto al martes. Las mínimas serán de 8°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 12°C en el resto del territorio. La máxima promedio provincial se ubicará en los 22°C.

¿Qué recomienda Defensa Civil ante estas condiciones?

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que se mantiene un monitoreo constante de la situación meteorológica en Mendoza, especialmente ante los cambios en la circulación del viento previstos para el martes por la noche.

Si bien no se esperan fenómenos extremos, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la presencia de ráfagas de viento, especialmente en zonas rurales y de montaña.