Pronóstico en Mendoza: alerta por viento Zonda, tormentas con granizo y descenso de temperatura

El reporte meteorológico anticipa días inestables en Mendoza, con presencia de viento Zonda, tormentas intensas con posible granizo y un marcado descenso térmico hacia el fin de semana. Defensa Civil mantiene el monitoreo activo en toda la provincia.

El pronóstico del tiempo para Mendoza indica un cambio significativo en las condiciones meteorológicas entre el jueves 19 y el sábado 21 de marzo con ocurrencia de viento Zonda y tormentas con granizo.

Según el informe oficial de la Dirección Provincial de Defensa Civil, se espera la presencia de viento Zonda en distintas zonas, tormentas de variada intensidad —algunas con probabilidad de granizo— y un descenso sostenido de la temperatura hacia el fin de semana.

Las condiciones afectarán principalmente al Sur provincial, el Valle de Uco, el Gran Mendoza y el Este, con fenómenos que se irán desplazando a lo largo de las jornadas.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza el jueves 19 de marzo?

Durante el jueves, se prevé la circulación de viento del norte desde las 11:00 hasta las 21:00, afectando principalmente la zona Este de la provincia. En sectores como Malargüe, la cordillera Sur y el Valle de Uspallata, se registrará viento Zonda con intensidades promedio de 45 km/h.

Hacia la medianoche, ingresará un frente de viento sur con velocidades cercanas a 35 km/h, comenzando en el Sur y avanzando hacia el Norte y el Este durante la madrugada del viernes.

En cuanto a la nubosidad, el cielo se presentará algo nublado en el Este durante el día. Sin embargo, a partir de las 20:00 comenzará la inestabilidad en el Sur, especialmente en Punta del Agua, con tormentas importantes de lluvia y probabilidad de granizo.

Estas condiciones se extenderán progresivamente hacia el Valle de Uco, el Este —sobre todo el noreste— y parte del Gran Mendoza, aunque con lluvias más débiles durante la madrugada.

La temperatura tendrá una máxima promedio de 30°C, con mínimas de 14°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 16°C en el resto de la provincia.

¿Qué se espera para el viernes 20 de marzo?

El viernes estará marcado por un cambio de condiciones. Desde el amanecer, soplará viento sur leve pero constante en toda la provincia, lo que generará un descenso de temperatura.

Además, se prevé viento Zonda débil en la cordillera y en el Valle de Uspallata entre las 14:00 y las 20:00.

El día comenzará con cielo nublado y lluvias débiles en el Este y el Gran Mendoza. Durante la tarde, la inestabilidad volverá a intensificarse, con precipitaciones en el oeste del Valle de Uco que luego se extenderán a toda la región y al Sur provincial.

En Malargüe, las lluvias podrían prolongarse hasta la madrugada del sábado, mientras que en el Este no se esperan precipitaciones durante la noche.

En alta montaña, el panorama será más complejo: se anticipa mal tiempo en la cordillera Sur desde la tarde, con nevadas importantes que luego podrían extenderse, con menor intensidad, hacia sectores centrales y del norte.

La temperatura máxima descenderá a 23°C, con mínimas de 12°C en el Sur y Valle de Uco, y de 15°C en el resto del territorio.

¿Cómo estará el sábado 21 de marzo en Mendoza?

El sábado continuará con condiciones inestables durante la mañana, especialmente en el Sur y el Valle de Uco, donde aún podrían registrarse lluvias.

En el Norte, Este y Gran Mendoza, el cielo estará mayormente nublado en las primeras horas del día, pero se espera una mejora progresiva desde el mediodía.

El viento será leve del sur durante la mañana en el Norte y el Este, rotando luego al norte por la tarde y afectando a toda la provincia.

En la cordillera, la jornada comenzará con inestabilidad y posibles precipitaciones, mejorando gradualmente desde las 10:00.

La temperatura seguirá en descenso, con una máxima promedio de 21°C. Las mínimas serán de 10°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 13°C en el resto de Mendoza.

¿Qué zonas estarán más afectadas por el mal tiempo?

Las regiones con mayor impacto por los fenómenos meteorológicos serán:

Sur provincial (especialmente Malargüe)

Valle de Uco

Zona Este (con foco en el noreste)

Gran Mendoza

En estas áreas se concentrarán las tormentas más intensas, la probabilidad de granizo y la acción del viento Zonda.

¿Hay alerta en Mendoza por el clima?

Si bien no se trata de una alerta formal, desde la Dirección Provincial de Defensa Civil confirmaron que se mantiene el monitoreo constante de la situación meteorológica.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas fuertes, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura.