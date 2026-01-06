Noticias Mendoza

Mendoza
Pronóstico en Mendoza: calor, viento y alerta por tormentas este martes

El tiempo en Mendoza se presenta este martes 6 de enero con cielo parcialmente nublado, condiciones ventosas y probabilidad de tormentas aisladas. La temperatura tendrá poco cambio, con una máxima estimada en 34 grados, según el pronóstico oficial.

De acuerdo con la alerta y el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada de hoy martes 6 de enero de 2026 en Mendoza está marcada por vientos moderados del sudeste, una mínima de 22 grados y un escenario de inestabilidad que se extenderá durante gran parte del día con riesgo de ocurrencia de tormentas.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

El martes se espera con cielo parcialmente nublado, calor persistente y tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde y la noche. La máxima alcanzará los 34 grados, mientras que la mínima rondará los 22 grados.

¿Qué zonas están bajo alerta por tormentas?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

¿Qué fenómenos pueden acompañar a las tormentas?

Según el SMN, las tormentas podrían estar acompañadas por:

  • Granizo
  • Intensa actividad eléctrica
  • Abundante caída de agua en cortos períodos
  • Ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Desde Defensa Civil informaron que las tormentas comenzarían con convección en el Sur y el Valle de Uco, con desplazamiento hacia la zona Este durante el día.

¿Cuál es el estado del paso Cristo Redentor?

En la Cordillera de los Andes se espera cielo algo nublado. El paso internacional Cristo Redentor permanece habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos, sin restricciones.

¿Cómo estará el tiempo en los próximos días?

Para el miércoles se anuncia nubosidad variable con lluvias y tormentas, ascenso de la temperatura y precipitaciones en cordillera. Las temperaturas oscilarán entre 20 y 35 grados, manteniendo el ambiente caluroso e inestable.

Recién el jueves se prevé un descenso de la temperatura, con menor inestabilidad y un alivio tras varias jornadas de calor intenso.

