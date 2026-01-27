Pronóstico en Mendoza: tormentas, lluvias y posible granizo hasta el jueves

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó un pronóstico meteorológico para Mendoza que abarca tres días, desde el martes 27 hasta el jueves 29 de enero, con inestabilidad, tormentas, precipitaciones intensas, posible caída de granizo y temperaturas que oscilarán entre los 30 y 33 grados.

El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa un escenario de inestabilidad durante tres jornadas consecutivas, desde el martes 27 hasta el jueves 29 de enero, debido a que se esperan tormentas, lluvias significativas y probabilidad de granizo en distintas zonas de la provincia, especialmente en el Sur, Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este, según informó la Dirección Provincial de Defensa Civil, que mantiene el monitoreo permanente de la situación.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza el martes 27 de enero?

Durante la tarde y la noche del martes se prevé circulación de viento leve del noreste entre las 14 y las 22, afectando principalmente la zona Este y el Sur provincial.

La jornada comenzará con cielo seminublado a nublado en el Este y el Sur hasta media mañana. Desde las 15, se desarrollará convección en el Oeste del Gran Mendoza, Oeste del Valle de Uco y Malargüe.

Las tormentas se desplazarán hacia el Sur, el Valle de Uco y el llano, con precipitaciones significativas en Malargüe y San Rafael. No se descarta la caída de granizo en estas zonas y en sectores del Valle de Uco. Hacia la noche, las lluvias podrían alcanzar el Gran Mendoza y la zona Este.

En Alta Montaña, se esperan precipitaciones entre las 16 y las 23 en el sector Norte.

Temperaturas:

Mínima: 15 grados en Valle de Uco y Malargüe

Mínima general: 21 grados

Máxima promedio provincial: 30 grados

¿Qué condiciones se esperan para el miércoles 28 de enero?

El miércoles habrá viento leve del noroeste entre las 14 y la medianoche, con mayor intensidad en la zona Este.

El día comenzará seminublado en la zona Sur y, desde las 15, se prevé desarrollo localizado de convección en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste del Valle de Uco. No se anticipan tormentas en el resto de la provincia.

En Alta Montaña, existe probabilidad de precipitaciones entre las 15 y las 23, limitadas al sector Norte.

Temperaturas:

Mínima: 16 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco

Mínima general: 20 grados

Máxima promedio provincial: 33 grados

¿Cómo estará el tiempo el jueves 29 de enero en Mendoza?

El jueves se presentará con cielo despejado durante la mañana y viento leve del noreste entre las 14 y las 23 en toda la provincia.

Desde las 16, se espera inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza y el Oeste del Valle de Uco, con precipitaciones localizadas solo en esas áreas.

En Alta Montaña, el cielo estará despejado durante la mañana, pero desde las 15 se prevén precipitaciones moderadas en los sectores Norte y Central.

Temperaturas:

Mínima: 18 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco

Mínima general: 22 grados

Máxima promedio provincial: 33 grados

¿Qué informa Defensa Civil ante este pronóstico extendido?

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica y recomienda a la población mantenerse informada, extremar precauciones ante tormentas fuertes y posible granizo, y evitar actividades al aire libre durante episodios de inestabilidad.

¿Qué es el granizo?

El granizo es un tipo de precipitación sólida que se compone de bolas o grumos irregulares de hielo, cada uno de los cuales se refiere como una piedra de granizo. A diferencia del granizo blando (que está formado por escarcha y granizo, que son más pequeñas y translúcidas), el granizo está formado, principalmente, de hielo de agua, y su tamaño puede variar entre los 5 y 50 milímetros (0,19 y 1,968 pulgadas) de diámetro, e incluso superar esa medida.