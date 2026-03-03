Pronóstico en Mendoza: baja la temperatura e ingresan lluvias débiles desde el jueves

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó cómo estará el tiempo en Mendoza desde este martes 03/03 hasta el sábado 07/03. Se espera descenso térmico hacia el jueves, circulación de viento sur e ingreso de lluvias débiles en el Este y el Gran Mendoza.

El pronóstico meteorológico oficial anticipa un martes con nubosidad generalizada y posterior mejora, un miércoles con aumento progresivo de nubes e inestabilidad en el Sur de la provincia de Mendoza, y un jueves con descenso marcado de temperatura e ingreso de lluvias débiles. El fin de semana podría comenzar con nuevas lluvias hacia la madrugada del domingo.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este martes 03/03?

El martes comenzará con cielo nublado en toda la provincia. Sin embargo, desde el mediodía se producirá un despeje progresivo que permitirá una mejora en las condiciones generales.

En cuanto al viento, durante la mañana habrá circulación leve desde el sur, afectando principalmente la zona Este hasta las 12:00. Luego, desde las 14:00 y hasta las 21:00, se espera viento leve del noreste en el Este y el Sur provincial.

La temperatura mínima será de 13°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 16°C. La máxima promedio provincial alcanzará los 26°C.

En Alta Montaña se prevé cielo completamente despejado durante toda la jornada.

¿Qué se espera para el miércoles 04/03?

El miércoles iniciará con cielo despejado en toda la provincia, pero las condiciones cambiarán hacia la tarde.

Desde las 13:00 comenzará a incrementarse la nubosidad en el Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza. Posteriormente, el sistema nuboso se extenderá hacia la zona Este y el Sur provincial.

En el Sur podrían registrarse lluvias débiles, mientras que en la zona Este se anticipa convección débil a partir de las 20:00. La nubosidad será predominantemente estratificada y persistirá hasta aproximadamente la medianoche.

Respecto al viento, ingresará circulación sur leve y sostenida desde las 11:00 en la zona Sur y desde las 15:00 en el Norte y el Este, manteniéndose hasta la madrugada del jueves.

Las mínimas serán de 15°C en Malargüe y partes bajas del Valle de Uco, y de 17°C en el resto del territorio provincial. La máxima promedio ascenderá a 27°C, convirtiéndose en el día más cálido del período analizado.

En Alta Montaña se mantendrá el cielo despejado.

¿Cuándo bajará la temperatura e ingresarán lluvias?

El cambio más significativo llegará el jueves 05/03, con un marcado descenso térmico y mayor probabilidad de precipitaciones.

Desde la madrugada se instalará viento sur leve en toda la provincia, con persistencia durante toda la jornada hasta las 22:00.

El día comenzará nublado. Durante la madrugada podrían registrarse lluvias débiles en La Paz. En el transcurso del día, las precipitaciones débiles afectarán principalmente al sector Este.

Hacia las 19:00 se prevé convección en el Oeste del Gran Mendoza, que luego se extendería al Gran Mendoza completo con lluvias débiles durante la noche.

La temperatura máxima promedio descenderá a 23°C, mientras que las mínimas serán de 14°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 18°C en el resto de la provincia.

En Alta Montaña continuará el cielo despejado.

¿Cómo seguirá el tiempo hacia el fin de semana?

Como anticipo extendido, el viernes 06/03 por la noche se espera cielo nublado en el Gran Mendoza, aunque sin precipitaciones.

En tanto, el sábado 07/03, desde las 20:00, existe posibilidad de precipitaciones en el Oeste del Gran Mendoza. Estas podrían extenderse al resto del área metropolitana, con lluvias moderadas hacia la madrugada del domingo.

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante posibles actualizaciones.