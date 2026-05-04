Alerta en Mendoza por viento Zonda: suspenden las clases en parte de la provincia

La Dirección General de Escuelas confirmó la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en Uspallata por la llegada del viento Zonda, un fenómeno que puede generar ráfagas intensas, aumento de temperatura y condiciones de riesgo.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza dispuso la suspensión de las clases presenciales en el turno tarde de este lunes en la localidad de Uspallata, debido al pronóstico de viento Zonda que afecta a la zona de alta montaña.

La medida es preventiva y responde a la posibilidad de que el fenómeno climático se intensifique durante las próximas horas, generando condiciones adversas para estudiantes, docentes y personal educativo.

Según informaron desde el organismo, la decisión alcanza únicamente a Uspallata, una región particularmente expuesta a este tipo de suceso meteorológico. En el resto de la provincia de Mendoza, las actividades escolares continúan con total normalidad y no se registran modificaciones en el calendario previsto.

¿Por qué se suspenden las clases en Uspallata por viento Zonda?

La suspensión de clases en Uspallata se debe al riesgo que implica el viento Zonda, un fenómeno característico de la región cuyana que puede provocar ráfagas muy fuertes, descenso de la humedad relativa, aumento brusco de la temperatura y reducción de la visibilidad.

Estas condiciones no solo afectan el normal desarrollo de las actividades escolares, sino que también pueden generar situaciones peligrosas en la vía pública, como caída de ramas, polvo en suspensión y complicaciones para la circulación.

Desde la DGE explicaron que la medida tiene como objetivo principal resguardar la integridad de toda la comunidad educativa ante la posible intensificación del fenómeno durante la tarde de este lunes.

¿A qué zonas afecta la suspensión de clases en Mendoza?

La medida rige exclusivamente para la localidad de Uspallata, ubicada en el departamento de Las Heras, en alta montaña. Allí, el impacto del viento Zonda suele ser más intenso en comparación con otras zonas del territorio mendocino.

En contraste, el resto de la provincia de Mendoza no presenta condiciones meteorológicas que justifiquen una suspensión de actividades. Por este motivo, las clases se desarrollan con normalidad en todos los niveles y modalidades en el resto del territorio.

Esta diferenciación responde a los informes meteorológicos que indican que el fenómeno tendrá mayor incidencia en sectores cordilleranos, sin afectar significativamente al llano.

¿Qué es el viento Zonda y por qué genera riesgo?

El viento Zonda es un fenómeno climático típico de la región andina, especialmente en provincias como Mendoza, San Juan y La Rioja. Se caracteriza por ser un viento cálido, seco y con ráfagas intensas que desciende desde la cordillera hacia zonas más bajas.

Entre sus principales efectos se encuentran:

Aumento repentino de la temperatura

Disminución de la humedad

Ráfagas que pueden superar los 70 km/h

Reducción de la visibilidad por polvo en suspensión

Además, el Zonda puede provocar complicaciones en la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, así como también aumentar el riesgo de incendios forestales.

¿Qué recomiendan las autoridades ante el viento Zonda?

Frente a la presencia de viento Zonda, las autoridades recomiendan tomar precauciones para evitar situaciones de riesgo. Entre las principales sugerencias se destacan:

Evitar actividades al aire libre

Mantenerse en lugares cerrados y seguros

Hidratarse adecuadamente

Asegurar objetos que puedan volarse

Circular con precaución

La suspensión de clases forma parte de estas medidas preventivas, especialmente en zonas donde el fenómeno puede manifestarse con mayor intensidad, como es el caso de Uspallata.

En este contexto, desde la Dirección General de Escuelas remarcaron que continuarán monitoreando la evolución del clima y no descartaron nuevas disposiciones en caso de que las condiciones empeoren en otras zonas de la provincia.