Alerta por tormentas y posible granizo en Mendoza: el pronóstico extendido

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo meteorológico ante un fin de semana marcado por altas temperaturas, tormentas eléctricas y probabilidad de granizo en amplias zonas de Mendoza. El mayor impacto se espera entre el viernes por la tarde y la madrugada del lunes.

El reporte oficial del estado del tiempo en Mendoza emitió una alerta por condiciones de inestabilidad progresiva con la formación de tormentas y posible granizo en distintos oasis, con desarrollo convectivo desde el oeste provincial hacia el Valle de Uco, el Sur y luego el Este, además de fuertes vientos el domingo. Por ello es que la inestabilidad durará durante todo el fin de semana.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este viernes 23 de enero?

Durante el viernes se espera cielo despejado durante gran parte del día, con circulación leve de viento del norte entre las 14:00 y las 22:00 en toda la provincia.

A partir de las 15:00 comenzará la convección en el oeste del Valle de Uco y el Gran Mendoza, extendiéndose cerca de las 16:00 hacia Malargüe y la zona Sur. Las tormentas avanzarán luego hacia el Este.

No se descarta caída de granizo, especialmente en la franja oeste y sur de Mendoza.

Temperaturas mínimas : 16 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco 20 °C en el resto de la provincia

: Temperatura máxima promedio : 33 °C

: 33 °C Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada

¿Qué condiciones se esperan para el sábado 24 de enero?

El sábado comenzará con inestabilidad temprana en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza, hasta aproximadamente las 08:00. Luego se prevé cielo despejado.

Desde las 15:00 se reactivará el desarrollo de tormentas en el oeste provincial, afectando al Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Sur, con intensificación durante la tarde y noche. Hacia las 21:00 podrían alcanzar la zona Este, prolongándose hasta pasada la medianoche.

Existe probabilidad de granizo en el oeste y noroeste del Gran Mendoza y en el Sur provincial.

Temperaturas mínimas : 17 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco 21 °C en el resto de la provincia

: Temperatura máxima promedio : 33 °C

: 33 °C Alta Montaña: cielo mayormente despejado

¿Por qué el domingo 25 será el día más complicado?

El domingo se presenta como la jornada más inestable del fin de semana. Desde las 18:00 se espera viento del oeste con velocidades de 40 a 45 km/h, con posibles ráfagas superiores, afectando al Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Sur.

Entre las 21:00 y 22:00 el viento rotará al sur, manteniendo intensidad elevada y alcanzando especialmente la zona Este, San Rafael y General Alvear. Las condiciones mejorarían recién hacia la madrugada del lunes.

Desde la tarde se desarrollarán tormentas severas en la franja oeste, que luego se desplazarán hacia el Este. Podrán registrarse lluvias intensas y caída de granizo en la mayoría de las regiones, con menor probabilidad en el Gran Mendoza.

Temperaturas mínimas : 16 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco 21 °C en el resto de la provincia

: Temperatura máxima promedio: 31 °C

¿Qué se prevé para Alta Montaña?

El domingo, a partir de las 16:00, comenzará el mal tiempo en la Alta Montaña, inicialmente en el sector norte y luego extendiéndose hacia la zona central y sur. Las condiciones adversas se mantendrán hasta aproximadamente las 06:00 del lunes, cuando se espera una mejora generalizada.

¿Qué recomendó Defensa Civil?

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica y recomienda a la población mantenerse informada ante la posibilidad de tormentas fuertes, granizo y vientos intensos durante el fin de semana.