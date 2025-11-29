Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Apunta a la Justicia

¿Qué denunció una exempleada contra un reconocido abogado de Mendoza?

Una mujer presentó en el Senado provincial una denuncia contra el abogado Jorge Alberto Gambi por presuntos abusos y un aborto forzado ocurridos hace años. Además, acusó a la Justicia de haber frenado la causa hasta su prescripción.

Una grave denuncia contra el abogado mendocino Jorge Alberto Gambi llegó al Senado de Mendoza, donde una mujer aseguró haber sido víctima de abusos y de un aborto forzado durante su etapa como empleada en una escribanía de la familia. También señaló presuntas maniobras judiciales que, según afirmó, habrían permitido que la causa prescribiera sin avance.

¿Quién es el abogado denunciado y qué cargos ocupó?

El acusado es Jorge Alberto Gambi, un abogado con amplia trayectoria en Mendoza, que llegó a desempeñarse como recaudador fiscal para municipios como Guaymallén y Godoy Cruz en procesos de apremio para el cobro de deudas tributarias. Su nombre incluso ha sido destacado públicamente por el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza.

¿Qué relata la denunciante sobre su vínculo con Gambi?

La denunciante, María Inés Salinas, sostuvo que trabajó durante años en la escribanía de la familia y que en ese contexto sufrió acoso persistente por parte del abogado. Afirmó que la situación se agravó cuando mantenía una relación con el hermano del letrado, Rodolfo Gambi.

¿Qué hechos asegura haber vivido?

En su presentación, Salinas denunció que fue víctima de abuso sexual en 2007 y que, posteriormente, quedó embarazada. Relató que fue presionada para interrumpir el embarazo y que el procedimiento se realizó sin su consentimiento libre y en condiciones que describió como de extrema vulnerabilidad.

¿Qué rol le adjudica a la Justicia?

La mujer cuestionó duramente el accionar judicial. Denunció que funcionarios con altos cargos intervinieron irregularmente en su causa, que fue sometida a entrevistas que consideró hostiles y que, pese a sus reiterados intentos de avanzar, la investigación terminó prescribiendo sin resolución. También señaló que recibió recomendaciones para desistir de su denuncia.

¿Por qué volvió a denunciar ahora?

La denunciante afirmó que durante años guardó silencio por temor a represalias contra su familia. Cuando falleció su padre, en 2017, decidió radicar la denuncia formalmente. Sin embargo, sostuvo que la causa nunca avanzó. La presentación actual apunta no solo contra el abogado, sino también contra lo que considera un “manto de protección” judicial.

También puedes leer

Esquema tarifario

Cuánto podría aumentar el agua en Mendoza en 2026 según el pedido de Aysam

Zona rural

Fito, el perro policía que volvió a resolver un robo en Junín: qué encontró

Rugen los motores

TN en Mendoza: horarios y cronograma en el Autódromo Ciudad de San Martín

Primera Nacional 2026

Incertidumbre sobre dónde se verán los partidos y qué pasará con el personal

Guaymallén

Prisión preventiva para el hombre acusado de matar a su padre en Villa Nueva

Cuesta de Chacabuco

Asalto a turistas mendocinos en Chile: “No hablaban como chilenos”

Te puede interesar

Apunta a la Justicia

¿Qué denunció una exempleada contra un reconocido abogado de Mendoza?

Esquema tarifario

Cuánto podría aumentar el agua en Mendoza en 2026 según el pedido de Aysam

Zona rural

Fito, el perro policía que volvió a resolver un robo en Junín: qué encontró

Rugen los motores

TN en Mendoza: horarios y cronograma en el Autódromo Ciudad de San Martín

Primera Nacional 2026

Incertidumbre sobre dónde se verán los partidos y qué pasará con el personal

Guaymallén

Prisión preventiva para el hombre acusado de matar a su padre en Villa Nueva

Cuesta de Chacabuco

Asalto a turistas mendocinos en Chile: “No hablaban como chilenos”

Luján de Cuyo

Un colegio de Mendoza prohibirá el uso de celulares desde 2026

Cuesta de Chacabuco

Cómo fue el violento asalto al tour de compras mendocino en Chile

Actualización haberes

ANSES aumentará en diciembre: jubilaciones, la mínima, bono y asignaciones

Sábado 29

Maratón Nocturna en Ciudad: qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo

Cuesta de Chacabuco

Violento asalto a un colectivo mendocino en Chile: armas largas y golpes

Audiencia pública

Tarifa del agua en Mendoza: qué se discutirá y cuáles son las opciones de aumento

Primera División

Nicolás “Flaco” Ferreyra confirmó su llegada a Gimnasia y esgrima de Mendoza

Tupungato

Suspenden a un concejal en Mendoza tras una denuncia por violencia de género

Otro día perdido

Mario Pergolini ironizó sobre el concejal libertario detenido en Mendoza alcoholizado

Chile

Entel y Starlink lanzan cobertura satelital para celulares en lugares sin señal

Tragedia en San Felipe

Qué dice el parte médico de las niñas mendocinas internadas en Chile

Desde hoy miércoles

Cómo estará el tiempo en Mendoza: Zonda, tormentas y cambios de viento

Contingencias climáticas

Viento Zonda en el Gran Mendoza: más de 120 incidentes y fuertes daños