Una grave denuncia contra el abogado mendocino Jorge Alberto Gambi llegó al Senado de Mendoza, donde una mujer aseguró haber sido víctima de abusos y de un aborto forzado durante su etapa como empleada en una escribanía de la familia. También señaló presuntas maniobras judiciales que, según afirmó, habrían permitido que la causa prescribiera sin avance.

¿Quién es el abogado denunciado y qué cargos ocupó?

El acusado es Jorge Alberto Gambi, un abogado con amplia trayectoria en Mendoza, que llegó a desempeñarse como recaudador fiscal para municipios como Guaymallén y Godoy Cruz en procesos de apremio para el cobro de deudas tributarias. Su nombre incluso ha sido destacado públicamente por el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza.

¿Qué relata la denunciante sobre su vínculo con Gambi?

La denunciante, María Inés Salinas, sostuvo que trabajó durante años en la escribanía de la familia y que en ese contexto sufrió acoso persistente por parte del abogado. Afirmó que la situación se agravó cuando mantenía una relación con el hermano del letrado, Rodolfo Gambi.

¿Qué hechos asegura haber vivido?

En su presentación, Salinas denunció que fue víctima de abuso sexual en 2007 y que, posteriormente, quedó embarazada. Relató que fue presionada para interrumpir el embarazo y que el procedimiento se realizó sin su consentimiento libre y en condiciones que describió como de extrema vulnerabilidad.

¿Qué rol le adjudica a la Justicia?

La mujer cuestionó duramente el accionar judicial. Denunció que funcionarios con altos cargos intervinieron irregularmente en su causa, que fue sometida a entrevistas que consideró hostiles y que, pese a sus reiterados intentos de avanzar, la investigación terminó prescribiendo sin resolución. También señaló que recibió recomendaciones para desistir de su denuncia.

¿Por qué volvió a denunciar ahora?

La denunciante afirmó que durante años guardó silencio por temor a represalias contra su familia. Cuando falleció su padre, en 2017, decidió radicar la denuncia formalmente. Sin embargo, sostuvo que la causa nunca avanzó. La presentación actual apunta no solo contra el abogado, sino también contra lo que considera un “manto de protección” judicial.