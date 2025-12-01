Daniel Vila aclaró que no hay ofertas formales por Sebastián Villa, repasó el balance del año, habló del mercado, del futuro del estadio, del rol de Alfredo Berti y de los juveniles que se afianzan en Primera. También confirmó dónde jugará la Lepra la Copa Libertadores.

En una entrevista con Jorge Barbieri y Orlando Abraham, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, repasó la actualidad del club y despejó dudas sobre el futuro de Sebastián Villa, el mercado de pases, la continuidad del cuerpo técnico y el escenario que afrontará la Lepra en la Copa Libertadores. Aseguró que no existen ofertas formales por el delantero y que el plantel tendrá prioridad presupuestaria antes que las obras en el Gargantini.

¿Hay ofertas por Sebastián Villa?

Vila afirmó que no existe ninguna oferta formal por Sebastián Villa, aunque sí “comentarios informales del representante”. Reiteró que el jugador solo se irá si aparece una propuesta beneficiosa para ambas partes y recordó que tiene contrato hasta diciembre de 2027. También confirmó que Villa pidió irse en julio, pero luego decidió quedarse y que la Copa Libertadores es una vidriera que no quiere perder.

¿Qué dijo sobre Alex Arce y Matías Reali?

Negó negociaciones por Alex Arce y sostuvo que el delantero “está muy cómodo en Mendoza”. Sobre Matías Reali, fue claro: “No hay ninguna conversación”.

¿Cómo evalúa Vila el año de Independiente Rivadavia?

Calificó el año como “extraordinario”, destacando el crecimiento institucional, deportivo y de infraestructura, además del histórico primer título nacional para Cuyo con la Copa Argentina.

¿Qué pasa con el mercado de pases?

Vila fue tajante: “No hay mercado porque el libro de pases está cerrado”. Indicó que actualmente solo trabajan en observación y que no hay movimientos concretos.

En cuanto a Ricardo Centurión, explicó que Independiente quiere retenerlo y que habrá conversaciones con River.

¿Qué juveniles se consolidan en Primera?

Resaltó la aparición del arquero juvenil Nicolás Bolcato, a quien consideró un ejemplo del trabajo en inferiores y un valor importante para el plantel profesional.

¿Dónde jugará la Lepra la Copa Libertadores?

Confirmó que el certamen no podrá jugarse en el estadio Bautista Gargantini por los requisitos de Conmebol. Independiente Rivadavia será local en el Malvinas Argentinas.

La remodelación del Gargantini dependerá del presupuesto disponible luego del armado del plantel: “Primero el fútbol, después las obras”, afirmó.

¿Qué rol cumplen Alfredo Berti y la estructura deportiva?

Vila destacó el papel del DT Alfredo Berti, a quien describió como alguien que “siente el club como su casa”. También subrayó el trabajo del equipo de scouting y del manager Sebastián Peratta en la planificación del plantel para 2025.

¿Qué dijo sobre la Copa Argentina y los ingresos del club?

Criticó el bajo premio económico de la Copa Argentina —“no paga nada”—, pero remarcó el valor de la clasificación a la Libertadores, que implica ingresos importantes aunque también “un chorro de gastos” por refuerzos, viajes y la necesidad de un plantel largo.

¿Cuál es su mensaje para los hinchas y su plan de socios?

Vila llamó a los hinchas a asociarse y aseguró que Independiente Rivadavia merece tener una de las masas societarias más grandes del interior. Su objetivo es llegar a 20 mil socios en 2025.

¿Seguirá Daniel Vila al frente del club?

Confirmó que continuará en la presidencia hasta el fin de su mandato, en diciembre de 2026, aunque reconoció que en el futuro deberá dar lugar a dirigentes más jóvenes.

¿Qué opinó sobre el descenso de Godoy Cruz?

Afirmó que lo sorprendió y consideró que Mendoza podría haber tenido tres equipos en Primera.