¿Qué dijo Mario Contreras sobre su posible regreso a Godoy Cruz tras el descenso?

El ex presidente del Tomba y exdirigente de AFA volvió a hablar públicamente después de años de silencio. En una entrevista íntima repasó su historia en el club, analizó el presente institucional y dejó una frase clave sobre una eventual vuelta a la vida política bodeguera.

En una extensa conversación en el programa de Radio Jornada, Ídolos y Anónimos con Jorge Barbieri y Orlando Abraham, Mario Contreras —expresidente de Godoy Cruz y uno de los referentes históricos del club— volvió a expresarse públicamente tras mucho tiempo. Entre anécdotas, autocríticas y señales políticas, dejó abierta la puerta a un regreso condicionado a la dirigencia bodeguera.

¿Qué aspectos de su historia en Godoy Cruz recordó Contreras?

El exdirigente repasó su llegada al club en un momento crítico: “El club andaba mal y necesitábamos tomar decisiones rápidas; por eso nació Acción Deportiva”. Recordó que Godoy Cruz estaba “a punto de irse al Argentino A” y afirmó que el gerenciamiento permitió reordenar el fútbol y retomar el crecimiento institucional.

También habló de su estilo de conducción, basado en un vínculo directo con los planteles. Entre risas evocó los tradicionales asados de los jueves y la camaradería generada en viajes y charlas con los jugadores.

¿Cómo ve Contreras la actualidad institucional del Tomba?

Si bien evitó profundizar por respeto a las autoridades actuales, admitió que le cuesta volver al estadio: “Escuchar cosas y no poder intervenir no me hace bien”. Sin embargo, destacó que Godoy Cruz sigue ordenado en lo económico, algo que —según él— siempre fue un pilar fundamental para sostener cualquier proyecto.

¿Qué análisis hizo sobre el descenso reciente?

Contreras fue categórico al señalar que no existe una única causa: “Nunca hay una sola causa; es una sumatoria: menos aciertos, menos suerte, decisiones que no salen”. También rechazó que la falta de uso del Gambarte haya sido determinante, y sostuvo que se trata de una interpretación “montada sobre una realidad virtual”.

¿Puede volver Mario Contreras a la dirigencia del club?

En uno de los tramos más esperados de la charla, aclaró que no se sumaría a una lista por invitación directa. Sin embargo, dejó abierta una puerta importante:

“Si uno de los dos referentes se baja y el otro me dice ‘¿me acompañás?’, ahí sí voy. Con cualquiera. No hago diferencias”.

Además, reconoció sin vueltas: “Voluntad tengo, ganas tengo”.

¿Qué perlitas dejó el final de la entrevista?

Entre bromas y complicidad con los conductores, confesó que sigue fumando “desgraciadamente” y que mantiene intacto su objetivo personal: “Vivir 150 años”.