¿Qué piensa Ulpiano Suarez sobre Mendoza, la UCR y su futuro político?

El intendente de la Ciudad de Mendoza analizó la elección, el rol del radicalismo, la situación social y económica, y su deseo de competir por la gobernación en 2027. También reveló cómo se prepara y cuáles son los desafíos que visualiza para la provincia cuyana.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, fiel a su estilo se mostró ante la prensa local con un estilo calmo y concentrado, incluso en tiempos de tensión política. Aunque evitó las estridencias, admitió que aspira a ser gobernador de Mendoza y que ya trabaja para estar preparado. En una conversación amplia, repasó el impacto de la última elección, el papel del radicalismo, los desafíos económicos y sociales, y los proyectos que imagina para el futuro de la ciudad y la provincia.

¿Cómo vivió Ulpiano Suarez la campaña electoral y el resultado en Mendoza?

Suarez sostiene que en Mendoza se trabajó como un equipo, con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza y los intendentes radicales aportando desde sus territorios. Afirma que la decisión de conformar una alianza con La Libertad Avanza fue debatida y que todos fueron escuchados, aunque existieran matices.

Reconoce que la elección se nacionalizó y que hubo un fuerte respaldo a Javier Milei, pero también subraya que la gestión provincial y las administraciones municipales recibieron un apoyo superior al 50% en una instancia de medio término. Considera que ese respaldo refleja un reconocimiento al rumbo general de gobierno.

¿Cuál fue su postura personal dentro del radicalismo?

Suarez explica que, desde la llegada de Milei al Gobierno nacional, pidió contemplar el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables: jubilados, desocupados y trabajadores que no llegan a fin de mes. Afirma que Mendoza es ejemplo de administración ordenada, baja presión tributaria, inversión en obra pública y políticas sociales focalizadas.

¿Cómo evalúa el rol actual de la UCR a nivel nacional?

El intendente admite que el radicalismo está “desdibujado” a nivel nacional pese a tener gobernadores y más de 500 intendentes. Señala que el partido no logra conectar con la agenda ciudadana y que el desafío es recuperar centralidad sin apostar al fracaso del Gobierno nacional. Plantea que el rol del partido debe centrarse en acompañar reformas estructurales y en presentar propuestas que respondan a las demandas sociales.

¿Qué lectura hace sobre el voto mendocino y la influencia de Luis Petri?

Para Suarez, es imposible medir cuánta incidencia tuvo cada factor, pero insiste en que el voto fue más hacia un rumbo nacional que hacia figuras específicas. Asegura que muchos ciudadanos apoyaron al Gobierno nacional para evitar retrocesos y que incluso sectores afectados por la crisis, como los jubilados, acompañaron por ese motivo.

¿Qué percepción tiene sobre la pobreza y la situación social en la Ciudad?

Aunque el INDEC informó una baja en pobreza e indigencia, Suarez sostiene que esos datos no coinciden con lo que se observa en la calle. Afirma que los municipios trabajan a diario con personas en situación de calle, tanto quienes llevan años viviendo allí como quienes quedaron recientemente sin vivienda por la crisis económica. Señala que la reactivación económica es clave para revertir esta realidad.

¿La Ciudad de Mendoza presta servicios a una población mayor que la residente?

El intendente asegura que sí. Calcula que 300 mil personas ingresan diariamente a la Ciudad para trabajar, estudiar, recrearse o realizar trámites, lo que obliga a gestionar para una población que triplica a la residente. Considera que esto implica desafíos en servicios, infraestructura y seguridad.

¿Cómo sostiene la Ciudad su aporte económico sin recursos naturales?

Suarez señala que la Ciudad genera cerca del 20% del PBI de Mendoza gracias a su matriz de servicios, comercio, turismo y gastronomía. Explica que cualquier acierto o error impacta en dos millones de mendocinos y que están trabajando junto al CEM, el BID y Cippec en un manual para mejorar la competitividad y atraer inversiones.

¿Qué políticas impulsa para mejorar el clima de negocios?

El intendente destaca la simplificación administrativa y la reducción de la presión tributaria. Afirma que eliminaron tasas y aforos para facilitar inversiones y que su objetivo es que la Ciudad sea, hacia 2027, una de las jurisdicciones con menor carga tributaria del país. También apuesta a ampliar la base de contribuyentes mediante crecimiento económico.

¿Mantiene su intención de ser gobernador en 2027?

Lo admite sin rodeos: sería un honor. Aclara que prioriza la gestión municipal, pero se está preparando, estudiando y armando equipo. Asegura que su proyecto busca continuidad, innovación y capacidad de corregir lo necesario. Trabaja con especialistas y mantiene diálogo con el gobernador para alinear estrategias.

¿Cómo concilia su visión ambiental con la minería?

Suarez sostiene que Mendoza puede desarrollar una minería de triple impacto con reglas claras, fuerte control estatal y licencia social. Apuesta a una economía orientada a las energías limpias y a la atracción de inversiones, tomando como ejemplo ciudades como Zaragoza. Recuerda que la Ciudad ha cumplido metas ambientales de forma anticipada y propone una minería que genere derrame económico y empleo sin descuidar el ambiente.

¿Qué opina sobre los rankings que lo ubican como uno de los mejores intendentes del país?

Dice que no se deja llevar por la euforia. Para él, lo importante son los resultados cotidianos: que no falte el agua, que mejore la seguridad, que avance la obra pública y que la ciudad mantenga su calidad de vida. Considera que el verdadero termómetro es la calle y el contacto directo con los vecinos.

¿Cómo enfrenta la competencia de los nuevos strip centers y cambios en la dinámica comercial?

Suarez explica que la expansión urbana descentralizó el comercio hacia zonas residenciales, pero que el microcentro mantiene una ventaja diferencial: caminabilidad, arbolado y oferta a cielo abierto. Para sostener su atractivo, eliminaron aranceles a la construcción y redujeron costos de habilitación. Esto, asegura, ya generó nuevas inversiones.

¿Qué obras y proyectos urbanos vienen para la Ciudad?

El intendente anticipa que el tramo de Sarmiento entre independencia y Belgrano será renovado antes de Navidad, consolidando un eje gastronómico. También planea avanzar en Estación Mendoza, transformar Juan B. Justo y renovar completamente la Alameda. Considera que ese paseo debe preservarse con identidad propia.

¿Cómo enfrenta la Ciudad el crecimiento urbano y la necesidad de nuevos servicios?

Suarez plantea que no se puede permitir el crecimiento de la mancha urbana sin planificación. Explica que nuevos desarrollos, como en la Primera Sección o Estación Mendoza, deben incluir inversiones en infraestructura de agua y cloacas para evitar colapsos. La clave es densificar con servicios garantizados.

¿Qué proyectos imagina para los pasivos urbanos como el Aeroparque o el viejo autódromo?

El Aeroparque podría reconvertirse en una mini ciudad de 30 hectáreas con viviendas y servicios, siempre que la Provincia transfiera la jurisdicción correspondiente. El viejo autódromo, en tanto, podría destinarse a una ciudad deportiva, un parque fotovoltaico o un espacio de integración para La Favorita. El objetivo es evitar el abandono y prevenir ocupaciones irregulares.

¿Le gustaría gestionar el Parque General San Martín?

Suarez responde que sí. Considera que la gestión compartida no funciona y que debe quedar claro quién administra recursos, seguridad y mantenimiento. Menciona como antecedente positivo la gestión del Parque Deportivo de Montaña, que transformaron de un basural a un espacio deportivo y ambiental modelo.

¿Cómo analiza el problema del ingreso vehicular y el tránsito en la Ciudad?

El intendente afirma que se necesita una mirada integral del Gran Mendoza. Señala que las obras previstas en el Acceso Este deben complementarse con otras intervenciones y con mejoras en el transporte público, como el Metrotranvía y el Tren de Cercanías. También menciona alternativas como carpooling, electromovilidad o incluso, a futuro, transporte subterráneo.

Fuente: Mendoza Today.