Mendoza
San Martín

¿Qué se sabe de la muerte de Gastón Valestra, señalado por un esquema de inversiones?

La Justicia investiga la muerte de Gastón Valestra, de 34 años, hallado con un disparo en la cabeza en Alto Salvador. Aunque las pericias iniciales apuntan a un suicidio, su entorno y el trasfondo de un escándalo de inversiones en dólares mantienen abierto el debate.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza investiga la muerte de Gastón Valestra, un joven de 34 años que apareció con un disparo en la cabeza dentro de su camioneta en Alto Salvador, San Martín. Aunque las primeras pericias apuntan a un suicidio, su reciente involucramiento en un esquema de inversiones en dólares que generó fuertes reclamos y presiones económicas mantiene abiertas distintas líneas de investigación.

¿Cómo encontraron el cuerpo de Gastón Valestra?

Gastón Valestra fue hallado sin vida el martes por la tarde dentro de una Volkswagen Saveiro, estacionada en un callejón interno de la zona de Alto Salvador, en San Martín. Tenía un disparo en la cabeza con orificio de entrada y salida, y el arma —una pistola Taurus calibre 40— permanecía en su mano. El vehículo estaba cerrado por dentro, con su billetera, documentos y teléfono celular apoyado sobre las piernas.

Un amigo que debía reunirse con él fue quien alertó al 911, entre las 17 y las 18. En el lugar no se detectaron huellas de terceras personas ni indicios de participación externa, según las primeras pericias.

¿Qué dicen los informes forenses y por qué la Fiscalía se inclina por el suicidio?

El Ministerio Público Fiscal continúa analizando el cuerpo, pero los primeros estudios del Cuerpo Médico Forense respaldan la hipótesis de un suicidio. Los peritajes describen un único disparo, daño compatible con el calibre del arma hallada, y ausencia de signos de manipulación por parte de terceros.

Aun así, familiares y allegados insisten en que Valestra había afirmado en distintas ocasiones que nunca atentaría contra su vida, especialmente porque tenía un hijo pequeño.

¿Qué conflictos afrontaba Valestra antes de su muerte?

En los últimos meses, Valestra enfrentaba fuertes presiones económicas y reclamos por un esquema de inversiones en dólares que él mismo promocionaba. Según su entorno, había sido amenazado por personas que esperaban recuperar el dinero invertido, y atravesaba una separación reciente que también afectó su estado emocional. Cercanos aseguran que, pese a la tensión, intentaba reorganizar sus deudas y mostraba algunos signos de mayor calma.

¿De qué se lo acusaba en la causa por estafas en San Martín?

La causa activa —Autos 392/25— se tramita en la Fiscalía de Instrucción Nº 3 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Allí se investiga un sistema de inversión en dólares a 20 meses, con supuestas ganancias del 4% mensual. El modelo funcionó por más de dos años y comenzó a derrumbarse en noviembre de 2024, cuando varios inversores exigieron recuperar su capital para adherirse al blanqueo nacional.

Fuentes del sector empresario indican que el monto total involucrado sería inferior a las cifras más elevadas que circularon: estiman que Valestra habría manejado cerca de cinco millones de dólares, aunque el número exacto continúa bajo análisis.

¿Qué puede ocurrir en los próximos días?

La Fiscalía aguarda resultados finales del Cuerpo Médico Forense, revisa comunicaciones recientes del fallecido y evalúa testimonios de personas que mantenían vínculos económicos con él. Por ahora, no hay indicios de homicidio, aunque distintas líneas complementarias siguen abiertas.

La historia, marcada por un trasfondo económico explosivo y un cierre abrupto, sigue bajo investigación.

