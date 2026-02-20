Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Crimen en Tunuyán

Recapturaron a Víctor Morón tras fugarse de la Alcaidía: amplio operativo en el Valle de Uco

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó que la Policía logró detener nuevamente al interno que se había fugado. El procedimiento incluyó helicópteros, drones y un despliegue especial en Tunuyán.

La Policía de Mendoza recapturó este viernes a Víctor Bravo Morón, el interno que se había fugado de la Alcaidía provincial, tras un amplio operativo cerrojo desplegado en el Valle de Uco. La detención se concretó en las inmediaciones de la Rotonda del Gaucho, en Tunuyán, luego de un intenso rastrillaje que involucró recursos terrestres y aéreos.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó que la Policía logró detener nuevamente al interno que se había fugado. El procedimiento incluyó helicópteros, drones y un despliegue especial en Tunuyán.

¿Quién es el interno recapturado tras la fuga en Mendoza?

El detenido fue identificado como Víctor Bravo Morón, uno de los internos que se había evadido de la Alcaidía. Si bien las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre su situación procesal ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo la fuga, confirmaron que fue puesto nuevamente a disposición de la Justicia.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que la rápida intervención policial permitió ubicarlo en pocas horas, evitando que lograra alejarse del radio inicial de búsqueda. El despliegue se activó de inmediato tras conocerse la evasión, con un esquema de control que incluyó bloqueos de rutas y patrullajes estratégicos.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó que la Policía logró detener nuevamente al interno que se había fugado. El procedimiento incluyó helicópteros, drones y un despliegue especial en Tunuyán.

¿Cómo fue el operativo cerrojo en el Valle de Uco?

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tunuyán, quienes lograron localizar y detener al prófugo en la zona de la Rotonda del Gaucho. El operativo se caracterizó por un fuerte despliegue logístico y tecnológico.

Según informó la ministra Mercedes Rus a través de sus redes sociales, participaron:

  • Helicópteros policiales
  • Drones con sistemas de vigilancia aérea
  • Cuerpos especiales
  • Personal de distintas dependencias

El uso de aeronaves y tecnología de monitoreo permitió ampliar el radio de búsqueda y cubrir sectores rurales y descampados, habituales vías de escape en este tipo de situaciones. Además, se implementaron controles vehiculares en puntos estratégicos del Valle de Uco para evitar cualquier intento de fuga hacia otras localidades.

El operativo no se desactivó inmediatamente tras la recaptura. Por el contrario, las fuerzas continuaron trabajando en la zona con el objetivo de reforzar la seguridad y completar las tareas vinculadas al procedimiento.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó que la Policía logró detener nuevamente al interno que se había fugado. El procedimiento incluyó helicópteros, drones y un despliegue especial en Tunuyán.

¿Qué dijo el Ministerio de Seguridad sobre la recaptura?

Desde la cartera de Seguridad destacaron la coordinación entre las distintas áreas intervinientes y subrayaron que el trabajo articulado fue clave para el resultado obtenido. La articulación entre unidades de patrullaje, cuerpos especiales y sistemas de vigilancia aérea permitió reducir los tiempos de búsqueda.

La ministra señaló que el despliegue respondió a un protocolo de acción inmediata ante fugas de internos, que contempla la activación de un operativo cerrojo en la región donde se detecta el hecho. Este tipo de esquema busca aislar la zona, impedir desplazamientos y aumentar la presencia policial visible para generar control territorial.

Aunque no se difundieron detalles sobre cómo se produjo la evasión ni sobre posibles responsabilidades administrativas, se confirmó que el detenido quedó nuevamente bajo custodia y a disposición de la autoridad judicial competente.

¿Qué implica un operativo cerrojo en Mendoza?

Un operativo cerrojo es un procedimiento de seguridad que se activa ante hechos de alto impacto, como fugas de internos, delitos graves o situaciones que requieren cierre inmediato de accesos. Consiste en:

  • Bloqueo de rutas y caminos secundarios
  • Refuerzo de controles vehiculares
  • Patrullajes intensivos en zonas urbanas y rurales
  • Apoyo aéreo y monitoreo tecnológico

En este caso, la aplicación del protocolo permitió acotar el margen de movimiento del prófugo y facilitar su localización. El Valle de Uco, por sus características geográficas, presenta sectores abiertos y rurales que suelen requerir un despliegue amplio para garantizar resultados efectivos.

La rápida recaptura de Víctor Bravo Morón refuerza el mensaje institucional de reacción inmediata ante este tipo de situaciones, aunque también deja abierta la expectativa sobre eventuales investigaciones internas para determinar cómo se produjo la fuga inicial.

Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona y continúan con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

También puedes leer

El ministro Caputo y el presidente Milei buscan que llegan más inversiones.

Crisis económica

Jacky: “De la hiperinflación a la estanflación, lejos del Nobel pero cerca de pasar a la historia”

Juegos Olímpicos de Invierno

Nazgul, el perro lobo que se metió en la prueba de la esquiadora argentina Nahiara Díaz González en Milán Cortina 2026

Corredor Binacional

Reabren el Paso Los Libertadores en Chile tras el cierre por detección de un mosquito

Congreso de la Nación

Reforma laboral: Diputados la aprobó y así votaron los legisladores de Mendoza

Crimen en Tunuyán

Recapturaron a Víctor Morón tras fugarse de la Alcaidía: amplio operativo en el Valle de Uco

Talento local

Metegol adaptado: Mendoza hizo historia en el Mundial de Clubes en Sicilia

Te puede interesar

Política de luto

Murió Rodolfo “Chango” Díaz, histórico dirigente peronista y exministro de Trabajo de Menem

El ministro Caputo y el presidente Milei buscan que llegan más inversiones.
Crisis económica

Jacky: “De la hiperinflación a la estanflación, lejos del Nobel pero cerca de pasar a la historia”

Juegos Olímpicos de Invierno

Nazgul, el perro lobo que se metió en la prueba de la esquiadora argentina Nahiara Díaz González en Milán Cortina 2026

Corredor Binacional

Reabren el Paso Los Libertadores en Chile tras el cierre por detección de un mosquito

Congreso de la Nación

Reforma laboral: Diputados la aprobó y así votaron los legisladores de Mendoza

Crimen en Tunuyán

Recapturaron a Víctor Morón tras fugarse de la Alcaidía: amplio operativo en el Valle de Uco

Talento local

Metegol adaptado: Mendoza hizo historia en el Mundial de Clubes en Sicilia

Día de protestas

Paro general: más de 20 vuelos cancelados en Mendoza por la adhesión de Intercargo

Mendocino destacado

Luis Petri el mendocino que estuvo en Defensa: papelones, controversias e impacto político

Torneo Apertura

Paro de la CGT: Independiente Rivadavia postergó su partido e impacta en la programación

Escándalo local

Liga Mendocina de Fútbol: renunció Omar Sperdutti e inicia un proceso de reorganización

Ciudad de Mendoza

Arístides celebra su aniversario con música en vivo, DJs y dos escenarios al aire libre

Vuelta a la Patria

Llegaron 110 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos en un nuevo vuelo

Congreso de la Nación

Reforma laboral: Bullrich admitió “un error” en el artículo sobre licencias por enfermedad

La víctima, identificada como C. F., había ingresado nadando al embalse para retirar una boya y no logró regresar a la orilla. El cuerpo fue encontrado a unos 30 metros de la costa, en la zona conocida como Bahía de los Pobres.
Inseguridad náutica

Tragedia en El Carrizal: hallaron sin vida a un hombre de 38 años en el dique

Conciencia ciudadana

Ciudad de Mendoza: un influencer brasileño destacó la limpieza e impactó en redes

Fin de semana largo

Domingo en la Sarmiento convocó a miles en la Ciudad de Mendoza tras la renovación de la avenida

Derechos fundamentales

“Los funcionarios tienen una privacidad atenuada”: la mirada de Carolina Jacky sobre el caso Cornejo

Crisis económica

En Argentina en noviembre cerraron 892 empresas y en la era Milei se perdieron casi 22 mil empleadores

Producción en crisis

Mendoza perdió 55% de productores en 10 años y cayó casi a la mitad la superficie cultivada