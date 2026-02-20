Recapturaron a Víctor Morón tras fugarse de la Alcaidía: amplio operativo en el Valle de Uco

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó que la Policía logró detener nuevamente al interno que se había fugado. El procedimiento incluyó helicópteros, drones y un despliegue especial en Tunuyán.

La Policía de Mendoza recapturó este viernes a Víctor Bravo Morón, el interno que se había fugado de la Alcaidía provincial, tras un amplio operativo cerrojo desplegado en el Valle de Uco. La detención se concretó en las inmediaciones de la Rotonda del Gaucho, en Tunuyán, luego de un intenso rastrillaje que involucró recursos terrestres y aéreos.

En el marco del operativo cerrojo dispuesto con helicóptero, drones y apoyo de distintas unidades, la Policía de Mendoza, a través de la UEP Tunuyán, recapturó a Víctor Bravo Morón, uno de los internos que se había fugado de la Alcaidía. pic.twitter.com/0SRMWQPxaG — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) February 20, 2026

¿Quién es el interno recapturado tras la fuga en Mendoza?

El detenido fue identificado como Víctor Bravo Morón, uno de los internos que se había evadido de la Alcaidía. Si bien las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre su situación procesal ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo la fuga, confirmaron que fue puesto nuevamente a disposición de la Justicia.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que la rápida intervención policial permitió ubicarlo en pocas horas, evitando que lograra alejarse del radio inicial de búsqueda. El despliegue se activó de inmediato tras conocerse la evasión, con un esquema de control que incluyó bloqueos de rutas y patrullajes estratégicos.

¿Cómo fue el operativo cerrojo en el Valle de Uco?

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tunuyán, quienes lograron localizar y detener al prófugo en la zona de la Rotonda del Gaucho. El operativo se caracterizó por un fuerte despliegue logístico y tecnológico.

Según informó la ministra Mercedes Rus a través de sus redes sociales, participaron:

Helicópteros policiales

Drones con sistemas de vigilancia aérea

Cuerpos especiales

Personal de distintas dependencias

El uso de aeronaves y tecnología de monitoreo permitió ampliar el radio de búsqueda y cubrir sectores rurales y descampados, habituales vías de escape en este tipo de situaciones. Además, se implementaron controles vehiculares en puntos estratégicos del Valle de Uco para evitar cualquier intento de fuga hacia otras localidades.

El operativo no se desactivó inmediatamente tras la recaptura. Por el contrario, las fuerzas continuaron trabajando en la zona con el objetivo de reforzar la seguridad y completar las tareas vinculadas al procedimiento.

¿Qué dijo el Ministerio de Seguridad sobre la recaptura?

Desde la cartera de Seguridad destacaron la coordinación entre las distintas áreas intervinientes y subrayaron que el trabajo articulado fue clave para el resultado obtenido. La articulación entre unidades de patrullaje, cuerpos especiales y sistemas de vigilancia aérea permitió reducir los tiempos de búsqueda.

La ministra señaló que el despliegue respondió a un protocolo de acción inmediata ante fugas de internos, que contempla la activación de un operativo cerrojo en la región donde se detecta el hecho. Este tipo de esquema busca aislar la zona, impedir desplazamientos y aumentar la presencia policial visible para generar control territorial.

Aunque no se difundieron detalles sobre cómo se produjo la evasión ni sobre posibles responsabilidades administrativas, se confirmó que el detenido quedó nuevamente bajo custodia y a disposición de la autoridad judicial competente.

¿Qué implica un operativo cerrojo en Mendoza?

Un operativo cerrojo es un procedimiento de seguridad que se activa ante hechos de alto impacto, como fugas de internos, delitos graves o situaciones que requieren cierre inmediato de accesos. Consiste en:

Bloqueo de rutas y caminos secundarios

Refuerzo de controles vehiculares

Patrullajes intensivos en zonas urbanas y rurales

Apoyo aéreo y monitoreo tecnológico

En este caso, la aplicación del protocolo permitió acotar el margen de movimiento del prófugo y facilitar su localización. El Valle de Uco, por sus características geográficas, presenta sectores abiertos y rurales que suelen requerir un despliegue amplio para garantizar resultados efectivos.

La rápida recaptura de Víctor Bravo Morón refuerza el mensaje institucional de reacción inmediata ante este tipo de situaciones, aunque también deja abierta la expectativa sobre eventuales investigaciones internas para determinar cómo se produjo la fuga inicial.

Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona y continúan con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.