Presión tributaria

La recaudación por habitante en Argentina fue la más baja de los últimos siete años

Según un informe del IARAF, en 2025 la recaudación real por persona cayó 1,4% respecto de 2024 y quedó 13,7% por debajo del pico registrado en 2022, impactando con mayor fuerza en las provincias.

La recaudación impositiva en Argentina por habitante volvió a retroceder en 2025 y alcanzó su nivel real por habitante más bajo de los últimos siete años. De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), medido en pesos constantes y ajustado por población, el ingreso tributario por persona se ubicó último en el período 2019-2025.

¿Cuánto cayó la recaudación por habitante en 2025?

El informe señala que la recaudación real por persona fue 1,4% inferior a la de 2024 y 13,7% más baja que el máximo alcanzado en 2022. Este retroceso consolidó a 2025 como el peor año del período analizado en términos de ingresos tributarios por habitante.

¿Por qué se redujeron los ingresos fiscales?

Uno de los factores clave fue la eliminación del impuesto PAIS, que en 2024 había explicado una porción relevante de los ingresos nacionales. A esto se sumaron las rebajas aplicadas a los derechos de exportación, especialmente en el sector agropecuario.

¿Cuánto dinero dejó de recaudar el Estado nacional?

Según el cálculo del IARAF, la recaudación tributaria total cayó en términos reales. En comparación con 2024, el Estado nacional percibió 2,5 mil millones de pesos menos, a valores constantes de diciembre de 2025.

¿Qué impuestos mostraron un mejor desempeño?

No todos los tributos tuvieron el mismo comportamiento. El IVA se ubicó nuevamente entre los niveles más altos del período y mostró una leve mejora real. También registraron un crecimiento significativo los aportes y contribuciones a la seguridad social.

¿Por qué esas subas no alcanzaron?

Las mejoras en IVA y seguridad social no lograron compensar las fuertes caídas en otros rubros. En 2025, los derechos de exportación tuvieron una baja real del 16% interanual y quedaron casi 60% por debajo de los niveles máximos registrados en 2021 y 2022.

¿Cómo impactó la caída en las provincias?

El golpe fue aún mayor para las provincias. La recaudación coparticipable cayó más que la no coparticipable. Entre 2023 y 2025, la recaudación coparticipable real por habitante se redujo 9%, profundizando la pérdida de recursos provinciales.

¿Cuánto perdieron las provincias por coparticipación?

Entre 2024 y 2025, la pérdida acumulada de recaudación coparticipable por habitante fue de 543.230 pesos en moneda constante. Ganancias e IVA explicaron el 87% de esa caída, según el organismo.

¿Qué cambió entre 2024 y 2025 en la política fiscal?

Mientras que en 2024 el objetivo central fue el cierre del déficit fiscal, en 2025 la prioridad pasó a ser la baja de impuestos. Como efecto colateral, la menor presión tributaria achicó la “torta” de la recaudación y dejó el nivel por habitante más bajo de los últimos siete años.

