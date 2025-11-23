Recursos federales: ¿Cómo está Mendoza respecto a las demás provincias?

Un informe del Iaraf volvió a mostrar la brecha en el reparto de fondos federales: mientras provincias con baja población lideran los recursos per cápita, Mendoza se mantiene entre las jurisdicciones que menos transferencias automáticas reciben, limitando su capacidad de gasto en el contexto nacional.

Un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), elaborado por el economista Nadin Argañaraz, volvió a poner sobre la mesa un tema clave para las finanzas públicas: la distribución de las transferencias federales automáticas y su impacto en la capacidad de gasto por habitante de cada provincia.

El estudio abarca la evolución de estos recursos en 2010, 2023 y 2024, y confirma que la estructura de reparto sigue siendo marcadamente desigual.

¿Qué lugar ocupa Mendoza?

Según el relevamiento, Mendoza está entre las provincias que menos fondos automáticos reciben por habitante, ubicándose en el bloque inferior del ranking junto a CABA y Buenos Aires, y seguida por Córdoba y Santa Fe.

Lo más relevante es que esta posición es estructural: la provincia se mantuvo en los niveles más bajos en los tres años analizados (2010, 2023 y 2024).

Qué implica esto para la provincia

Menor capacidad relativa de gasto por habitante respecto a otras jurisdicciones.

Mayor dependencia de la eficiencia en la recaudación propia y la administración del gasto.

Necesidad de políticas fiscales más estrictas frente a un esquema federal que no favorece a territorios con alta densidad poblacional y mayor actividad económica formal.

Un reparto que favorece a provincias con menor población

El informe muestra que las jurisdicciones que lideran los fondos per cápita en 2024 son Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa, que conservan esa posición desde 2010.

El top cinco se completa con La Rioja y La Pampa.

En el extremo contrario se encuentran:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Mendoza

Córdoba

Santa Fe

La brecha: qué tan atrás queda Mendoza

La desigualdad es marcada:

La diferencia entre la provincia más favorecida y la menos favorecida llega al 809% .

. Esto significa que Tierra del Fuego recibe por habitante nueve veces más que CABA .

. El promedio nacional es de $1.213.000 por habitante en moneda constante de mayo de 2025.

Aunque el informe no detalla el monto exacto para Mendoza, por su ubicación en el ranking se encuentra considerablemente por debajo de ese promedio.

Evolución general: suba hasta 2023 y caída en 2024

Las transferencias automáticas reales por habitante crecieron 19% entre 2010 y 2023.

Pero ese impulso se frenó en el último período:

Entre 2023 y 2024 hubo una baja del 12% por caída de la recaudación nacional.

Aun así, en el largo plazo (2010-2024) el balance queda 5% arriba.

Para Mendoza, la lectura es clara:

Aunque el país creció en términos reales, ese crecimiento no alteró la desventaja estructural de la provincia dentro del esquema federal.

Cómo crecieron las provincias entre 2010 y 2024

Diez jurisdicciones lograron aumentar sus ingresos reales per cápita en ese período.

Las que más crecieron fueron:

CABA: +34,9% Provincia de Buenos Aires: +23,7% Chaco: +6% Santa Fe: +5,6% Formosa: +4,1%

Mendoza no figura entre las que registraron mejoras, lo que refuerza el diagnóstico: se estancó en la parte baja del reparto federal.