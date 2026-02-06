Repudiaron dichos de Lilia Lemoine contra un niño con autismo tras una iniciativa de Lourdes Arrieta

La diputada mendocina Lourdes Arrieta impulsó un proyecto de resolución junto a legisladores de distintos bloques para repudiar las declaraciones de Lilia Lemoine contra Ian Moche, un joven influencer con autismo. También reclamaron disculpas públicas y una retractación expresa.

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, actualmente en las filas de Provincias Unidas, volvió a cuestionar con dureza a la legisladora libertaria Lilia Lemoine, una de las dirigentes más cercanas al presidente Javier Milei, tras sus polémicos dichos contra Ian Moche, un niño influencer con autismo.

¿Qué proyecto presentó Lourdes Arrieta contra Lilia Lemoine?

Arrieta presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados junto a Marcela Pagano (Coherencia), Gisela Scaglia y Esteban Paulón (Provincias Unidas), Cecilia Moreau, Sabrina Selva y Germán Martínez (Unión por la Patria). La iniciativa expresa un “enérgico y categórico repudio institucional” a las declaraciones realizadas por Lemoine.

Además, el texto reclama que la diputada de La Libertad Avanza formule disculpas públicas y se retracte de manera expresa por sus afirmaciones.

¿Por qué consideran discriminatorias las declaraciones de Lemoine?

Según el proyecto, Lilia Lemoine incurrió en una conducta discriminatoria, estigmatizante y negacionista de la discapacidad, al afirmar que la madre del niño “lo hace actuar de autista” y poner en duda públicamente su diagnóstico.

Los legisladores señalaron que este tipo de expresiones resultan gravemente lesivas de los derechos fundamentales del niño, y vulneran principios básicos de respeto, inclusión y protección de las personas con discapacidad.

¿En qué contexto se produjeron los dichos cuestionados?

Las declaraciones de la diputada libertaria se produjeron el martes por la noche, durante un debate televisivo en LN+, en el marco de una discusión sobre la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años.

Sin embargo, y sin relación directa con el tema debatido, Lemoine apuntó contra Ian Moche y su madre, Marlene Spesso, lo que generó un amplio repudio político y social.

¿Qué impacto tuvo el caso en el Congreso?

El episodio reactivó el debate sobre los límites del discurso público, la responsabilidad institucional de los legisladores y la necesidad de proteger los derechos de niños y niñas con discapacidad, consolidando un inusual consenso entre diputados de distintos espacios políticos.