Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Niños y redes sociales

Repudiaron dichos de Lilia Lemoine contra un niño con autismo tras una iniciativa de Lourdes Arrieta

La diputada mendocina Lourdes Arrieta impulsó un proyecto de resolución junto a legisladores de distintos bloques para repudiar las declaraciones de Lilia Lemoine contra Ian Moche, un joven influencer con autismo. También reclamaron disculpas públicas y una retractación expresa.

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, actualmente en las filas de Provincias Unidas, volvió a cuestionar con dureza a la legisladora libertaria Lilia Lemoine, una de las dirigentes más cercanas al presidente Javier Milei, tras sus polémicos dichos contra Ian Moche, un niño influencer con autismo.

¿Qué proyecto presentó Lourdes Arrieta contra Lilia Lemoine?

Arrieta presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados junto a Marcela Pagano (Coherencia), Gisela Scaglia y Esteban Paulón (Provincias Unidas), Cecilia Moreau, Sabrina Selva y Germán Martínez (Unión por la Patria). La iniciativa expresa un “enérgico y categórico repudio institucional” a las declaraciones realizadas por Lemoine.

Además, el texto reclama que la diputada de La Libertad Avanza formule disculpas públicas y se retracte de manera expresa por sus afirmaciones.

La diputada mendocina Lourdes Arrieta impulsó un proyecto de resolución junto a legisladores de distintos bloques para repudiar las declaraciones de Lilia Lemoine contra Ian Moche, un joven influencer con autismo. También reclamaron disculpas públicas y una retractación expresa.

¿Por qué consideran discriminatorias las declaraciones de Lemoine?

Según el proyecto, Lilia Lemoine incurrió en una conducta discriminatoria, estigmatizante y negacionista de la discapacidad, al afirmar que la madre del niño “lo hace actuar de autista” y poner en duda públicamente su diagnóstico.

Los legisladores señalaron que este tipo de expresiones resultan gravemente lesivas de los derechos fundamentales del niño, y vulneran principios básicos de respeto, inclusión y protección de las personas con discapacidad.

¿En qué contexto se produjeron los dichos cuestionados?

Las declaraciones de la diputada libertaria se produjeron el martes por la noche, durante un debate televisivo en LN+, en el marco de una discusión sobre la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años.

Sin embargo, y sin relación directa con el tema debatido, Lemoine apuntó contra Ian Moche y su madre, Marlene Spesso, lo que generó un amplio repudio político y social.

¿Qué impacto tuvo el caso en el Congreso?

El episodio reactivó el debate sobre los límites del discurso público, la responsabilidad institucional de los legisladores y la necesidad de proteger los derechos de niños y niñas con discapacidad, consolidando un inusual consenso entre diputados de distintos espacios políticos.

También puedes leer

Vendimia en alerta

Productores de uva realizarán un caravanazo en Mendoza por la crisis del precio

Futuro del empleo

Ulpiano Suarez llamó a construir consensos para avanzar en una Reforma Laboral en Argentina

Niños y redes sociales

Repudiaron dichos de Lilia Lemoine contra un niño con autismo tras una iniciativa de Lourdes Arrieta

CB Consultora

Matías Stevanato lidera el ranking nacional de intendentes con mejor imagen en Argentina

Defensa del Ambiente

Manu Chao desmintió que tocará en Mendoza el 16 de febrero contra la megaminería en Uspallata

Accidente laboral

Accidente fatal en Maipú: un hombre murió tras volcar con un tractor en calle Lamadrid

Te puede interesar

Guaymallén

Cambios en el Acceso Este: desde el lunes modifican la circulación vehicular

Vendimia en alerta

Productores de uva realizarán un caravanazo en Mendoza por la crisis del precio

Futuro del empleo

Ulpiano Suarez llamó a construir consensos para avanzar en una Reforma Laboral en Argentina

Niños y redes sociales

Repudiaron dichos de Lilia Lemoine contra un niño con autismo tras una iniciativa de Lourdes Arrieta

CB Consultora

Matías Stevanato lidera el ranking nacional de intendentes con mejor imagen en Argentina

Defensa del Ambiente

Manu Chao desmintió que tocará en Mendoza el 16 de febrero contra la megaminería en Uspallata

Accidente laboral

Accidente fatal en Maipú: un hombre murió tras volcar con un tractor en calle Lamadrid

El canciller Quirno participó del encuentro en Washington, que tuvo como anfitrión a Marco Rubio; el secretario de Estado destacó que la “Argentina desempeñará un rol clave para el mundo” en ese mercado; el interés norteamericano se focaliza en el litio y el cobre.
Alianza estratégica

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo clave por minerales críticos

Luján de Cuyo

Vecinos de Mayor Drummond rechazan la cesión de un terreno escolar al IPV

Torneo Apertura

Gimnasia busca reacción ante Instituto y Broggi prepara cambios tras la goleada en Santa Fe

Vendimia 2026

Fiesta de la Cosecha celebra sus 25 años con Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Primer show de 2026

TREN (Tanto Rock es Necesario) se presenta en James Bar, en Totem Boulevard de San Martín

Estado del tiempo

Tormentas, granizo y Zonda: cómo evoluciona el tiempo en Mendoza este miércoles

Junto a la Filarmónica

Las Pelotas tocará en la Fiesta de la Cosecha por los 25 años del tradicional suceso mendocino

Histórico fallo

Walter Bento: quiénes fueron absueltos y qué fallas detectó el tribunal en la acusación fiscal

Contingencias climáticas

San Rafael lanzó una app gratuita para seguir tormentas y posible granizo en tiempo real

Inseguridad en el Este

Violenta jornada en Rivadavia: asaltos a policías y un grave siniestro vial

Justicia por mano propia

Intentaron linchar a un hombre en Las Heras tras una denuncia de abuso sexual

Coloso de América

Ulpiano Suarez y el Aconcagua como imán global: referentes del montañismo eligen Mendoza

Santuario de la Difunta Correa en Vallecito, San Juan.
Historia de un mito

El misterio del hijo de la Difunta Correa: el milagro que dio origen a una devoción popular